Dětský domov v Jemnici na Třebíčsku bude mít dva cvičné byty pro dospívající

Dětský domov v Jemnici na Třebíčsku získá díky stavebním úpravám dva cvičné byty. Samostatné bydlení v nich budou moci zkoušet až čtyři dospívající klienti. Cvičné byty už jsou v Budkově, kde má jemnický domov další pracoviště. Zkušenosti s těmito byty jsou vynikající, řekla ČTK ředitelka domova Jiřina Kühnelová. Je ráda, že tuto možnost budou mít i děti v Jemnici.
V Jemnici má domov 24 dětí, v Budkově jich žije 32. "Máme plnou kapacitu," uvedla ředitelka. Podotkla, že se každý týden ozývají pracovníci OSPODU (Orgánu sociálně-právní ochrany dětí), kteří potřebují umístit nějaké dítě nebo i skupiny sourozenců.
Ve cvičných bytech mohou děti vyrůstající v domově od 16 let zkoušet samostatné bydlení a hospodaření, aby byly lépe připravené na samostatný život. V Budkově je v těchto bytech místo až pro šest lidí.
Dětský domov Jemnice patří mezi sedm dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina. Cvičné byty v Jemnici vzniknou při stavebních úpravách budovy za 35,4 milionu korun bez DPH. Stavbaři tam od loňska budují půdní vestavbu, v níž bude i ředitelna a další zázemí domova, budovu také zateplují. Vznikne tam mimo jiné i fotovoltaická elektrárna s výkonem 5,4 kilowattu. Na energeticky úsporná opatření dostal kraj přes čtyři miliony korun z dotačního operačního programu Životní prostředí.
Stavební práce začaly vloni a letos mají skončit. Kraj má také v plánu opravit cvičné byty v Budkově. "V tomto případě chystáme stavební záměr," uvedl na krajském webu náměstek hejtmana Otto Vopěnka (ANO).
Kraj dává dětským domovům každoročně peníze na zajištění odborného psychologického poradenství pro děti v ústavní péči. Poslední roky mezi domovy dělí 750.000 korun, příští rok zvažuje samospráva částku navýšit.