Díky termokomoře bude možné likvidovat škůdce v pelhřimovském depozitáři

Součástí společného muzejního depozitáře v Pelhřimově bude zařízení na hubení škůdců teplem. Termokomora usnadní péči o sbírkové předměty, později ho bude možné využít i komerčně soukromými restaurátory. ČTK to řekl Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, které bude krajský depozitář spravovat. V provozu by mohl být do měsíce.
"Je to určitě obrovský pokrok, společně s naším odborem na kraji jsme o tom přemýšleli dlouho," řekl Hájek k výběru technologie, která se bude do depozitáře instalovat. Další variantou byly dříve používané komory, kde se škůdci ničí plynem. "Nebyla to úplně jednoduchá diskuze a vývoj, ale myslím si, že jsme vybrali to úplně nejlepší. A hlavně něco, co nemá vedlejší problémy s tím, kde sehnat plyn, jak ho odvětrat, co se stane, když tam někdo vstoupí, aby ho to nepoškodilo či nezabilo," řekl Hájek.
Termokomora hubí hmyz, jeho vajíčka, larvy a kukly zahřátím na více než 50 stupňů Celsia. Důležité je prohřát celý předmět, proto jsou v termokomoře některé kusy až 72 hodin. "Nejdřív musíme zjistit, jak je to provozně a energeticky náročné, abychom mohli stanovit adekvátní cenu, protože to budeme dělat jako doplňkovou činnost," vysvětlil Hájek, proč zatím soukromým zájemcům nebude zařízení zpřístupňovat.
I muzeum bude komoru zpočátku využívat jen ve zkušením provozu, takže do ní nebude možné dát všechny předměty před stěhováním do nového depozitáře. "Pak tím budeme muset některé věci prohnat zpětně. Ale až tak to nevadí. Víme, že hmyz se třeba ve dřevě množí, když má optimální prostředí. A to my mu v depozitáři neumožníme. Sice uvnitř bude, ale nebude se množit," dodal Hájek.
Stavební práce na depozitáři skončily. Nyní se objekt, který začal vznikat na jaře 2024, kolauduje. Kolaudační řízení začalo ve čtvrtek, řekla ČTK mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Náklady na stavbu byly asi 163 milionů korun s daní.