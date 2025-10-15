„Vystřídat by se u nás mělo téměř devět tisíc dětských diváků. To je opravdu číslo, jaké jsme tu ještě neměli,“ konstatovala za pořadatele, městskou příspěvkovou organizaci Kultura Žďár, její ředitelka Tamara Pecková. Poptávka školek i škol po dopoledních předplatitelských představeních určených pro děti a mládež, přiměla organizátory dokonce rozšířit program. Přidali rovnou šest vystoupení.
„Celkově tak od letošního září do května příštího roku čeká na děti 36 představení. Ani to však neumožní uspokojit skutečně všechny zájemce,“ zmínila Pecková.
Doplnila také, že taková obliba divadla ze strany základních škol i mateřinek je pro Kulturu Žďár nejen velkou radostí, ale také závazkem do budoucna. „Jasně totiž vidíme, že děti a učitelé vnímají divadlo jako důležitou součást vzdělávání a volného času, a že zájem o kulturní zážitky mezi nejmladší generací stále roste,“ uvedla ředitelka.
Program, který je rozdělen do celkem tří předplatitelských skupin, navíc neláká „pouze“ žďárská vzdělávací zařízení. Hlásí se rovněž školy a školky z řady okolních obcí. A i jejich pedagogové potvrzují, že pro děti rozhodně není návštěva divadla jenom nutná povinnost nebo nuda.
„S nabídkou jsou spokojeni rodiče, děti i my. Zájem je obrovský, dokonce bereme i náhradníky, kdyby se stalo, že nějaké dítko nemůže jet, například kvůli nemoci,“ popsala Věra Veselá, zástupkyně ředitelky mateřské školy v Polničce na Žďársku.
Děti divadlo učí i společenskému chování
Přestože podle ní některé děti s rodiči za kulturou chodí, pořád je i množství takových, pro něž je dopolední návštěva v rámci mateřinky jedinou možností, jak do většího divadla zavítat. „Není to navíc jenom o kulturním zážitku jako takovém. Děti se návštěvou divadla učí také společenskému chování, přijdou hezky oblečené, upravené,“ vylíčila učitelka.
V honosné a nedávno také modernizované budově na malé návštěvníky dýchne i specifická atmosféra, kterou při představeních konaných přímo ve školce nelze vytvořit, ačkoliv i takové akce jsou podle Věry Veselé u dětí velice oblíbené.
Žďárské divadlo zavádí speciální dětské předplatné, zájem je mimořádný
Do Městského divadla ve Žďáře míří „výprava“ z Polničky pětkrát za školní rok. Z mateřinky se účastní hlavně starší děti, obzvláště předškoláci. Společně s nimi vyráží za kulturou i žáci z prvního stupně tamní základní školy. „Míváme všichni svůj vlastní autobus, aby to bylo pohodlné a v klidu, a děti se nemusely před nebo po představení stresovat, že třeba nestihneme spoj,“ zmínila Veselá.
Školka oceňuje hlavně bohatou a pestrou nabídku, již Kultura Žďár svým předplatitelům servíruje. „Divadelní představení se neopakují, jsou každý rok jiná. Vždy je tam nějaká pohádka, hudební programy s písničkami, potom i něco modernějšího, například s loutkami, často jsou to ale i interaktivní vystoupení, kde se děti i různě zapojují. Někdy je to hlučnější, ale to nám opravdu nevadí, hlavní je, že se děti dobře baví,“ popsala s úsměvem Veselá a dodala, že součástí předplatného bývá rovněž návštěva kina, zpravidla kolem Vánoc, což malí diváci vítají s velkým nadšením.
Nejmladší se těší na Kubulu i Pepka námořníka
Právě na pečlivý výběr jednotlivých titulů kladou pořadatelé velký důraz. Dramaturgyně dětského předplatného Hana Marquardtová řadu představení osobně navštěvuje, aby mohla zhodnotit jejich kvalitu a vhodnost pro dětské publikum.
„Největší zájem je tradičně mezi nejmenšími předplatiteli – ti se těší hlavně na pohádky Ty nevíš, kdo je Pepek námořník?, Kubula a Kuba Kubikula a Franz a Kafka. Starší děti ze základních škol nejvíce zaujalo představení Dva roky prázdnin. A z nejstarší věkové skupiny školáků se zájem soustředí na inscenaci Válka světů,“ zhodnotila Pecková.
V příštím roce organizace plánuje i posílení programové nabídky pro středoškoláky. „Budeme cíleně vyhledávat tituly a formáty, které dokážou zaujmout starší studenty, včetně maturantů, a zároveň nabídnou inspiraci jejich pedagogům. Věříme, že i tato věková skupina má potenciál stát se pravidelným a vděčným nejen divadelním publikem,“ dodala ředitelka Kultury Žďár.