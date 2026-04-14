Divadlo DIOD Jihlava si připomene 15 let své existence třídenním programem

Jihlavské Divadlo otevřených dveří (DIOD) oslaví 15 let svého fungování třídenním kulturním programem. Začne ve čtvrtek tanečním představením skupiny 420PEOPLE. Hlavní částí oslav bude páteční Večírek otevřených dveří, řekla ČTK manažerka divadla Kateřina Nikodýmová.
Čtvrteční představení začne v 19:00. "Je to taková poetická báseň o tanečních nad 42 let," řekla k úvodnímu bodu programu Nikodýmová.
Páteční Večírek otevřených dveří začne v 18:00, ale už tři hodiny před tím na něj budou zvát svými venkovními kreacemi akrobaté. Na večírku bude účinkovat divadelní soubor De Facto Mimo, taneční škola Nart dance, akrobaté a gymnasti působící při Tělovýchovné jednotě Sokol Jihlava, která je také provozovatelem Divadla otevřených dveří. Vystoupí i herec Horáckého divadla Jakub Škrdla s performerem Petrem Píšou. "Celé to vyvrcholí dortem a oslavou narozenin, pak bude ještě koncert a after party v kavárně," řekla Nikodýmová.
Závěr třídenních oslav bude v sobotu patřit odpolednímu divadelnímu představení pro děti AHOY! souboru TUTOcirk.
DIOD zahájilo provoz 1. dubna 2011 představením Postav na čaj. Alternativní scéna vznikla rekonstrukcí starého kinosálu Sokol v jihlavské sokolovně. Chod divadla, které nabízí současné umění spojené s tancem i novým cirkusem, dlouhodobě podporuje jihlavský magistrát.
Prvních 15 let chodu divadla bylo podle Nikodýmové hodně turbulentních. "Už to párkrát vypadalo, že to třeba nezvládneme," řekla Nikodýmová. Problematická podle ní byla pandemie covidu-19 i krize spojená s růstem cen energií. Divadlo se také muselo vyrovnat s odchodem několika klíčových osobností. "Navzdory tomu jsme pořád tady a máme velké plány. A máme také pořád velkou podporu města, kraje i ministerstva kultury," dodala Nikodýmová.
Budova sokolovny pochází ze 30. let minulého století. Navrhl ji známý architekt období funkcionalismu Bohuslav Fuchs. Před rekonstrukcí byl kinosál ve špatném technickém stavu, náklady na opravu převýšily 32 milionů korun. Tělocvičná jednota Sokol na ni dostala 24 milionů z evropských fondů.