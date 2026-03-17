Dny otevřených ateliérů by na Vysočině měly letos představit i hudební zkušebny

Organizátoři Dnů otevřených ateliérů na Vysočině chtějí letos do programu zařadit i hudební zkušebny. Doposud se akce soustředila jen na řemeslné a výtvarné ateliéry a dílny. Letošní 16. ročník je naplánovaný na 3. a 4. října, kdy mohou lidé zdarma navštěvovat regionální umělce. Loni bylo přístupných 123 míst. Navštívilo je asi 12.000 lidí, doposud nejvíc, řekla ČTK koordinátorka akce Zuzana Svobodová. Havlíčkobrodské muzeum, které Dny otevřených ateliérů připravuje, už otevřelo registraci účastníků, své dílny mohou přihlásit do 19. dubna.
"Rádi bychom, kdyby se zapojily i hudební zkušebny, něco by zahrály a lidé by mohli vidět, že je třeba možné si nějaké takové menší těleso pozvat na oslavy," řekla Svobodová. Prozatím se akce soustředila především na výtvarné umění a řemesla včetně sklářství, výroby keramiky, ale i výroby hudebních nástrojů. Otevřený byl také ateliér Chantek v obci Vysoká na Havlíčkobrodsku, kde vznikají perkusní nástroje.
Bližší informace o letošním ročníku budou přístupné na webu. Od konce léta bude k dispozici také tištěný katalog zapojených dílen. Lidé ho získají v informačních centrech.
Návštěvnost se organizátoři snaží zjišťovat pomocí podpisových archů v jednotlivých dílnách a ateliérech. Podle Svobodové se neustále zvyšuje. "Někteří už si kvůli tomu i plánují i dovolenou tady na Vysočině," dodala Svobodová.
Vysočina se myšlenkou seznámit veřejnost s regionální tvorbou přímým kontaktem s tvůrci inspirovala v Dolních Rakousích a v jižních Čechách. Na jihu Čech se umělecké ateliéry pravidelně otevírají po vzoru těch rakouských o tři roky déle než na Vysočině. Před 16 lety se stejně jako Vysočina připojil i Jihomoravský kraj.