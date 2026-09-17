Do Noci vědců se na Vysočině zapojí školy, hvězdárna i muzeum

K Noci vědy, která bude v pátek 25. září, se na Vysočině připojí muzea, hvězdárna i školy. Vysoká škola polytechnická Jihlava otevře zájemcům svoji laboratoř plazmových a vodíkových technologií. Program na škole začne podle její mluvčí Martiny Tomšů v 17:00 a potrvá do 21:00.
V programu vystoupí popularizátor astronomie Petr Viewegh, který představí spektrum signálů vysílaných vesmírem. A protože je tématem letošního ročníku celorepublikové akce komunikace, bude se jí škola věnovat i v další přednášce. Marie Dočekalová z katedry zdravotnických studií v ní přiblíží správnou komunikaci mezi lékařem a pacientem, ve které má zásadní roli empatie.
Laboratoř plazmových a vodíkových technologií není součástí hlavní budovy vysoké školy, ale je v parku ve Fritzově ulici. Zájemci se v ní budou moci seznámit s klasickými metodami svařování, prozkoumat elektrické výboje či průraznou pevnost plynů. Nahlédnou také do vodíkové sekce s palivovými články či výkonným elektrolyzérem na výrobu vodíku z vody. Svůj program bude mít od 17:00 také Muzeum Vysočiny Jihlava.
Noc vědy bude i v Telči, od 15:00 v tamní pobočce Muzea Vysočiny Jihlava, od 18:00 v Univerzitním centru Telč. Přístupná bude i jeho stálá expozice děl Míly Doležalové, která se promění v literární a divadelní dílnu.
Do programu přispěje i telčské pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) přednáškou o tom, jak skrz symboly a skryté významy s člověkem komunikují umělecká díla. Přednášku povede ředitel telčského NPÚ Libor Karásek.
V Třebíči bude Noc vědy od 20:00 v hvězdárně a planetáriu. Připravené jsou přednášky, hry, soutěže i kvízy.
Celorepubliková popularizační akce s původním názvem Noc vědců loni oslavila 20. výročí. Letos název změnila na Noc vědy. Zapojí se do ní více než 120 institucí z České republiky.