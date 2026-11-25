Věznici ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku chybí 19 dozorců a asi deset dalších odborných zaměstnanců, řekl ČTK její ředitel Petr Pitvor. I proto uvítal možnost, že je možné ukázat práci ve věznici při dnech otevřených dveří. V českých věznicích se dnes konaly podruhé. Opět o ně byl mezi veřejností velký zájem. Ve Valdicích na Jičínsku si na dnešní prohlídku lidé zarezervovali všech 132 míst, stejně jako při prvním termínu.
"Chtěli jsme hlavně poukázat na to, aby občané zvenku měli možnost vidět prostory věznice. Co se týká náboru personálu, tak se skutečně zaměřujeme na tu činnost tak, abychom měli možnost ukázat lidem, že se sem mohou dostat buď jako občanští zaměstnanci, nebo příslušníci. Je to i možnost ukázat jim prostory, ve kterých budou pracovat," řekl Pitvor. Obdobná akce by se podle něj měla konat i v příštích letech. Pracovních míst je ve světelské věznici 310, ne všechna jsou zaplněná. Kromě dozorců chybějí hlavně psychologové a vychovatelé.
Prohlídky věznic se poprvé konaly 15. listopadu. Do světelské věznice přišlo 140 lidí. Na dnešní den byla kapacita asi o deset míst nižší. Nutná byla předchozí rezervace. Volná místa se zaplnila do 20 minut, řekla zástupkyně ředitele Petra Neprašová. Do Světlé nad Sázavou kvůli prohlídkám přijeli i lidé ze Zlína nebo Českých Budějovic.
Velký zájem o prohlídky byl i v dalších věznicích. "Zájem byl vysoký, místa byla zaplněna do 30 minut," řekla ČTK mluvčí věznice ve Valdicích Eva Francová. Ve věznici, kde je nyní asi 760 vězňů, mohli lidé vidět například ubytovací objekt, celu, kulturní místnost, kanceláře, návštěvní místnost, vězeňské pracoviště či ukázku stravy.
Vstup do věznic umožnila vězeňská služba plnoletým lidem bez trestní minulosti. Nemohli se jí účastnit rodinní příslušníci vězňů.
Po kontrole u vstupu do světelské věznice si skupinky návštěvníků v doprovodu zaměstnanců mohly projít prostory, kde pobývají vazebně stíhané ženy se svými nejmenšími dětmi. Součástí prohlídky bylo i oddělení kázeňských trestů, jídelna, takzvaný domeček pro návštěvy odsouzených žen a jejich dětí, které jinak pobývají v dětských domovech, nebo kontrolní stanoviště. Na něm se konají prohlídky odsouzených vracejících se z práce mimo areál věznice. Největším problémem bývá podle Neprašové pokus o vnášení drog a psychiatrických léčiv.
Věznice ve Světlé nad Sázavou je určená pro 918 žen, nyní si v ní trest odpykává 849 žen. Věznice je také jediná v Česku, kde funguje i oddělení určené pro odsouzené, které u sebe mají děti. Teď je ve vězení devět matek s deseti dětmi. Kapacita zařízení je 15 matek a 20 dětí.
V budoucnu by podle ředitele, který věznici vede od letošního srpna, měla světelská věznice fungovat i jako nástupní pro matky s dětmi. Smyslem je neodlučovat nejmenší děti od matek, i když jsou trestané. Zatím musí odsouzená nejprve nastoupit do vězení, pak až si požádá o možnost být ve Světlé nad Sázavou i se svým dítětem, pro což musí splnit několik podmínek. Než jí to systém umožní, musí projít i zdravotním a psychologickým posouzením. Musí být odsouzená jen na kratší trest a musí také prokázat, že bude mít peníze na to, aby dítěti ve vězení zajistila stravu a další potřeby. Pokud bude světelská věznice nástupní věznicí, nastoupí do ní žena rovnou s dítětem, teprve pak se budou provádět všechny potřebné úkony.