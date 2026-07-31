Dobrovolné vojenské cvičení v Náměšti nad Oslavou dokončilo 113 středoškoláků

Autor: ČTK
  12:36aktualizováno  12:36
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| foto: ČTK

Na letecké základně v Náměšti nad Oslavou dnes složilo přísahu 113 účastníků dobrovolného vojenského cvičení středoškoláků. Je jich o 14 méně, než kolik k výcviku 7. července nastoupilo, řekl velitel náměšťského cvičení Filip Šilhan. Cvičení se konalo podruhé. Zájemci, ze kterých se mohou stát i členové aktivních záloh, ho absolvovali i na dalších devíti útvarech armády. Celkem ho letos dokončilo 982 lidí.

V Náměšti nad Oslavou mezi nimi byla i devatenáctiletá Jiřina Moravová z Žirovnice na Pelhřimovsku. "Šla jsem sem s tím, že si ozkouším to prostředí a uvidím. Musím říct, že se to vyplatilo, jelikož plánuji vstoupit do aktivní zálohy a zároveň s tím pokračovat i ve vysokoškolském studiu," řekla Moravová. Nejsilnější zážitek má ze střeleb. "Bylo to asi to nejnáročnější, co jsem dosud zažila. Také jsme si ukázali mnohem profesionálnější první pomoc než v civilu a rozhodně bylo náročné nošení veškerého technického vybavení," popsala své zkušenosti Moravová.

Na náměšťské základně zažili středoškoláci už 9. července slavnostní nástup, když si velení vzdušných sil přebíral Petr Tománek. "Bylo to pro ně překvapení a poměrně šok, nic takového v životě nezažili a odehrálo se to jeden den po té, co někteří z nich poprvé viděli své maskáče," řekl Šilhan. Druhou mimořádnou událostí byl pád vrtulníku ve vojenském areálu, při kterém 23. července zemřela jedna z vojákyň. Členové cvičení byli tou dobou asi 20 kilometrů od základny. "Takže nikdo nic neviděl, ani neslyšel. Jediné opatření, které jsme museli přijmout, bylo, aby okamžitě po návratu z výcviku kontaktovali příslušníci cvičení své rodinné příslušníky, že jsou v pořádku," řekl Šilhan.

Mezi absolventy cvičení v Náměšti nad Oslavou letos bylo 30 dívek. Ti, kteří se rozhodli cvičení nedokončit, podle Šilhana odcházeli zpočátku kvůli tomu, že jim pobyt u armády prostě nevyhovoval. "Ať už z důvodu nekomfortu nebo nepřipravenosti daného člověka pro nastavení, ve kterém se musel nacházet po celou dobu cvičení. Později to bylo hlavně ze zdravotních důvodů," vysvětlil Šilhan.

Cvičení armáda pořádá s cílem seznámit mladé lidi s prostředím armády a podpořit nábor nových vojáků. Je určené pro plnoleté středoškoláky, kteří jsou občany České republiky a jsou bezúhonní. K nástupu do armády ani do aktivních záloh cvičení absolventy nezavazuje. Po složení přísahy ale mají nárok na odměnu téměř 47.000 korun (před zdaněním).

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