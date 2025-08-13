Teď jim jsou ale cesty nově kompenzovány formou poukázek v pevně daných částkách 50, 100 nebo 150 korun, podle vzdálenosti od domova dárce.
„Jdeme vstříc dárcům krve. Chtěli jsme najít způsob, jak jim poděkovat praktičtěji a zároveň důstojněji. Poukázky jsou pro obě strany pohodlnější a většině dárců navíc přinesou vyšší částku než dosud,“ zdůvodnil Radim Hošek, ředitel Nemocnice Pelhřimov. Například dobrovolník, jenž doteď dostával 60 korun v mincích, nově obdrží poukázku ve stokorunové hodnotě.
Mezi další výhody, které mohou dárci krve a krevních složek čerpat, patří například pracovní volno s náhradou mzdy. Dále stravenky za odběr, bezplatné občerstvení v čekárně i parkování zdarma v areálu nemocnice.
Každý odběr je také ze zákona považován za dar v hodnotě tří tisíc korun, který si lze poté odečíst z daňového základu. Po čtyřiceti takových odběrech mají navíc lidé pelhřimovskou městskou hromadnou dopravu zdarma.