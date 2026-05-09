Dobrovolní hasiči na Žďársku usilují o pokoření rekordu v dálkové přepravě vody

Autor: ČTK
  20:46aktualizováno  20:46

| foto: ČTK

Více než 2000 dobrovolných hasičů se dnes na Žďársku snaží překonat 16 let starý rekord v dálkové přepravě vody pomocí hadic a čerpadel. Ani po 12 hodinách se ale zatím propojit Boříňov a lesy nad obcí Tři Studně nepodařilo. Rekordy se ale nedělají na počkání, takže to rozhodně nevzdáváme, řekla dnes po 20:00 ČTK za organizátory ze žďárského okresního sdružení hasičů Dana Tylšová Michalcová. Cílem akce nazvané Vrátíme Svratku do pramene je propojit na trase dlouhé přes 64 kilometrů prameniště Svratky ve Žďárských vrších s místem, kde řeka opouští Vysočinu.

Hasiči se dnes pokouší překonat rekord z roku 2010. "Celkem se dnešního rekordu účastní 303 sborů, z toho je jeden sbor ze slovenského Sence, ten tu byl i tenkrát, tak je to takový kamarád. Na trati je 2344 hasičů, kteří se přihlásili a jsou na jednotlivých stanovištích. Máme tady 55 cisteren pro plnění vody a 254 požárních stříkaček. Celkem je na trati nataženo 3529 kusů hadic," řekla Tylšová Michalcová.

Do rekordu se zapojily sbory z různých míst České republiky, přijeli například zástupci z Opavska, Prahy, Liberce, Litoměřic nebo Klatov. Zázemí měli hasiči v Šiklově Mlýně, kam většina z nich dorazila v pátek. Dnes je v 05:00 vzbudil výstřel z děla, aby se o hodinu později mohli začít řadit na svá stanoviště. Přibližně v 08:30 se do prvních hadic začala dostávat voda.

Raritou mezi použitými stroji je parní stříkačka z roku 1908, kterou dovezli hasiči ze Svojanova na Svitavsku. Do pokusu o překonání rekordu se zapojí až v cílové rovince. Na vodu čeká na lesní cestě jen asi 30 metrů od prameniště Svratky. "Jsme skutečnou třešinkou na dortu, ale stejně bychom nikde uprostřed být nemohli, protože nemůžeme být zařazeni z hadice do hadice, jak se to dělá pomocí motorových čerpadel," řekl ČTK Radek Svojanovský, velitel hasičského sboru Svojanov. Historický exemplář je připravený čerpat vodu z přistavené kádě, do které ji má dostat soustava hadic a moderních čerpadel rozestavěných na trase protínající 27 katastrálních území.

Rekordu předcházela příprava hasičů i složité výpočty, jak trasu sestavit a jak hustě ji vybavit požárními stříkačkami. Nejsložitější byl třetí úsek mezi Vírem a Karasínem s převýšením téměř 300 metrů, kde se podle Tylšové Michalcové postup vody asi na tři hodiny zastavil.

Z podnětu hasičů na Žďársku byl ustavený i rekord z roku 2010, když 8. května hadicemi na vzdálenost 63,46 kilometru propojili Dolní Loučky a Devět skal. "Tehdy s tím přišel Jiří Sáblík při námětovém cvičení, abychom udělali něco opravdu velkého, ne jenom pro okrsek, ale pro celou republiku," zavzpomínal Vít Mičín, který ani dnes mezi organizátory nechyběl. Šestnáct let starého rekordu se podle něj účastnilo 2592 dobrovolných hasičů z 288 sborů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Nahá žena na zahradě, vypálený dům houslového virtuóza a další radosti z pražských spálenišť

Rodný dům houslisty Jana Kubelíka v Michli.

V Praze občas planou ohně. A nejsou to jen ty o svátcích čarodějnic. Obvykle zahoří místa, které léta chátrají a stala se průchozí ubytovnou lidí bez stálé adresy a pracovní příležitosti. Nedávno...

10. května 2026

Odkládání operace vyhřezlé ploténky snižuje úspěšnost léčby, ukázala studie

ilustrační snímek

Odkládání operace vyhřezlé meziobratlové ploténky snižuje úspěšnost léčby. Pacienti, u kterých příznaky přetrvávaly delší dobu, mají po operaci nižší šanci na...

10. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

U Říčan zemřel mladík při pádu z vlaku. Podle policie jel zřejmě mezi vagony

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost...

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost vyšetřuje policie. Podle kriminalistů zřejmě cestoval mezi vagony. V případu byla nařízena pitva. Měla by určit, zda...

10. května 2026  11:22

Pražští lesníci ulovili loni dvojnásobný počet kanců. Přemnožené jsou i nutrie

Nutrie na soutoku Labe a Orlice v Jiráskových sadech v Hradci Králové (3. 3....

Na první pohled roztomilá a často kontaktní zvířátka, ve skutečnosti ale představují zdravotní riziko. Populaci nutrie říční se na území metropole nebývale daří a je nutné ji snižovat odchytem u...

10. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Klicperovo divadlo uvede 16. května premiéru hry Láska na první pohřeb

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede v sobotu 16. května poslední premiéru divadelní sezony 2025/2026. Bude jí inscenace Tomáše Dianišky Láska na první...

10. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Hasiči v noci na Jihlavsku likvidovali dva požáry lesa, nikdo se nezranil

ilustrační snímek

Hasiči likvidovali v noci na dnešek dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hořelo také u Boršova,...

10. května 2026  8:25,  aktualizováno  8:25

Běžecký festival Rozběháme Česko zvedl z gauče více než patnáct stovek běžců!

10. května 2026  9:59

Univar Solutions oznamuje změny ve vedení

10. května 2026  9:46

Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v...

10. května 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v...

10. května 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Obava z větrníků sílí. Zlínský kraj sbírá námitky obcí proti vzniku zón

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší...

Tento týden dorazil na jednání krajského zastupitelstva, aby zjistil postoj hejtmanství na vládou navrhované akcelerační oblasti. Jde o administrativně vymezená území, kde má být rychlejší a...

10. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Noc kostelů na Vysočině připomene i kněze Bulu a Drbolu popravené komunisty

ilustrační snímek

K letošní Noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemce římskokatolické i evangelické kostely,...

10. května 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.