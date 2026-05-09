Dobrovolní hasiči na Žďársku usilují o pokoření rekordu v dálkové přepravě vody

Více než 2000 dobrovolných hasičů se dnes na Žďársku snaží překonat 16 let starý rekord v dálkové přepravě vody pomocí hadic a čerpadel. Ani po 12 hodinách se ale zatím propojit Boříňov a lesy nad obcí Tři Studně nepodařilo. Rekordy se ale nedělají na počkání, takže to rozhodně nevzdáváme, řekla dnes po 20:00 ČTK za organizátory ze žďárského okresního sdružení hasičů Dana Tylšová Michalcová. Cílem akce nazvané Vrátíme Svratku do pramene je propojit na trase dlouhé přes 64 kilometrů prameniště Svratky ve Žďárských vrších s místem, kde řeka opouští Vysočinu.
Hasiči se dnes pokouší překonat rekord z roku 2010. "Celkem se dnešního rekordu účastní 303 sborů, z toho je jeden sbor ze slovenského Sence, ten tu byl i tenkrát, tak je to takový kamarád. Na trati je 2344 hasičů, kteří se přihlásili a jsou na jednotlivých stanovištích. Máme tady 55 cisteren pro plnění vody a 254 požárních stříkaček. Celkem je na trati nataženo 3529 kusů hadic," řekla Tylšová Michalcová.
Do rekordu se zapojily sbory z různých míst České republiky, přijeli například zástupci z Opavska, Prahy, Liberce, Litoměřic nebo Klatov. Zázemí měli hasiči v Šiklově Mlýně, kam většina z nich dorazila v pátek. Dnes je v 05:00 vzbudil výstřel z děla, aby se o hodinu později mohli začít řadit na svá stanoviště. Přibližně v 08:30 se do prvních hadic začala dostávat voda.
Raritou mezi použitými stroji je parní stříkačka z roku 1908, kterou dovezli hasiči ze Svojanova na Svitavsku. Do pokusu o překonání rekordu se zapojí až v cílové rovince. Na vodu čeká na lesní cestě jen asi 30 metrů od prameniště Svratky. "Jsme skutečnou třešinkou na dortu, ale stejně bychom nikde uprostřed být nemohli, protože nemůžeme být zařazeni z hadice do hadice, jak se to dělá pomocí motorových čerpadel," řekl ČTK Radek Svojanovský, velitel hasičského sboru Svojanov. Historický exemplář je připravený čerpat vodu z přistavené kádě, do které ji má dostat soustava hadic a moderních čerpadel rozestavěných na trase protínající 27 katastrálních území.
Rekordu předcházela příprava hasičů i složité výpočty, jak trasu sestavit a jak hustě ji vybavit požárními stříkačkami. Nejsložitější byl třetí úsek mezi Vírem a Karasínem s převýšením téměř 300 metrů, kde se podle Tylšové Michalcové postup vody asi na tři hodiny zastavil.
Z podnětu hasičů na Žďársku byl ustavený i rekord z roku 2010, když 8. května hadicemi na vzdálenost 63,46 kilometru propojili Dolní Loučky a Devět skal. "Tehdy s tím přišel Jiří Sáblík při námětovém cvičení, abychom udělali něco opravdu velkého, ne jenom pro okrsek, ale pro celou republiku," zavzpomínal Vít Mičín, který ani dnes mezi organizátory nechyběl. Šestnáct let starého rekordu se podle něj účastnilo 2592 dobrovolných hasičů z 288 sborů.