Dochovaný barokní zvon z kostela v Čáslavicích na Třebíčsku čeká oprava

Kostel svatého Martina v Čáslavicích na Třebíčsku bude mít opravený zvon s novým srdcem. Zatím zní kvůli špatnému technickému stavu spíš výjimečně. Je to jediný zvon v obci, který nebyl zabavený pro válečné účely. Jeho oprava přibližně za 220.000 korun by mohla skončit ještě letos, řekl ČTK farář Lubomír Řihák.
"Na zvon zvoníme jen před mší svatou nebo když je třeba pohřeb. Rekonstruujeme ho právě proto, aby mohl zvonit tak, jak má, naplno. A také proto, aby se uchránil před možným poškozením. Zjistilo se, že se na zvonu dělá dost velký výtluk a že se musí udělat jeho nové srdce, které bude z měkčího materiálu," řekl Řihák, který je farářem i sousední babické farnosti. V Babicích podle něj kostelní zvon zní pravidelně ráno, v poledne a večer.
Restaurování provede zvonařství Michala Votruby. Vyrobit bude muset i dubovou konstrukci na zavěšení zvonu, které nahradí současný nevhodný ocelový závěs. "Zvon pootočí, aby srdce tlouklo do jiného místo, správně ho zavěsí a udělá se i nová mechanika, která bude jemnější, rázy zvonění nebudou tak silné," popsal opravy Řihák. Na opravu a restaurování podle něj přispěje ministerstvo kultury i Kraj Vysočina.
Barokní zvon z roku 1681 od znojemského zvonaře Georga Rockena váží asi 550 kilogramů. Zdobený je kromě nápisů i reliéfy Panny Marie s Ježíškem, kalvárií a kruhovým reliéfem znázorňujícím svatého Martina na koni. Průměr jeho věnce je přes 95 centimetrů. "Existují studie, že čím je zvon větší, tím mocnější je jeho zvuk. V jistých fázích dokonce takový zvuk dokáže ničit určité organizmy. Je to hezký obraz toho, že když zvoní, snaží se likvidovat zlé síly. A to je i důvod našeho modlení a celého náboženství, napojit se na dobré síly," popsal Řihák duchovní rozměr připravované opravy.
Čáslavický zvon se v kostele zachoval zřejmě i díky svým rozměrům. "Vojáci ho nevzali proto, že je v kostele prostě zazděný," dodal Řihák. Z věže se proto nedostane ani při chystané opravě.