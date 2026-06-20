Dokončení úprav třebíčského zámeckého parku vyjde na 4,4 mil. Kč

Zámecký park v Třebíči čeká poslední část úprav. K dokončení areálu, na kterém se pracovalo několik let, chybí vylepšit propojení Podzámecké nivy s koupalištěm Polanka. Pracovat se na něm podle starosty Třebíče Pavla Pacala (Pro Třebíč) bude od září do listopadu. Práce vyjdou na 4,4 milionu korun.
Úprava zámeckého parku začala v roce 2024. První část, při které se obnovovala jeho horní plocha bezprostředně navazující na zámek, stála asi osm milionů korun. Změnila se v něm síť cest, veřejné osvětlení i mobiliář. Přibližně na 800.000 korun potom vyšly úpravy zeleně. Téměř 11 milionů korun zaplatila radnice za práce, při kterých se loni park upravoval zejména v části nivy, na stráni mezi ní a horní částí parku a břehu řeky Jihlavy. Loni také nechala radnice vybudovat schody, které spojily pěšinu mezi parkem a koupalištěm se čtvrtí Nehradov. Náklady byly asi 2,5 milionu korun.
Třebíč je od roku 2008 vlastníkem zámeckého parku, který bezprostředně navazuje na národní kulturní památku zámku s bazilikou svatého Prokopa. Areál baziliky je zároveň památkou UNESCO.
Park získala Třebíč převodem od Kraje Vysočina. V zámku, který je krajský, sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč. První projekt na obnovu parku nechala radnice zpracovat už v roce 2010. V návrhu byla i novostavba kavárny, altánu či fontány. Pracovat se ale podle něho nikdy nezačalo.