Od pondělí už jen pěšky nebo na kole. Žďár vyžene auta od všech základních škol

Jana Nedělková
  14:02aktualizováno  14:02
Bezpečnější cesta do školy. Ideálně pěšky nebo třeba na kole. Bez aut. Taková je představa vedení Žďáru nad Sázavou o ranní dopravě žáků do tamních „základek“. Pomoci má zavedení školních ulic. Ty už na dvou místech fungují, u zbylých dvou škol na sídlišti Stalingrad nastane změna k 1. červnu.

Žďár se stane jedním z mála českých měst, které má takto dopravně zabezpečené okolí všech svých základních škol (ZŠ). „Minimálně v Kraji Vysočina to považuji za ojedinělé. Ze své praxe vím, že se školní ulice dělají spíš jen jako jednorázová záležitost – většinou u nějaké konkrétní školy, ne plošně,“ uvedla Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka BESIP.

Žďárská radnice začala s vyhlašováním školních ulic před třemi lety, a to u ZŠ Švermova, kde byla situace nejhorší. Mnozí rodiče vozili potomky až téměř ke vchodu. Mezi dětmi a dalšími chodci pak v ranním chaosu couvali nebo se složitě otáčeli. Poté, co začal v době před vyučováním platit zákaz vjezdu do bezprostředního okolí budovy, se situace zlepšila.

„Opatření se osvědčilo, rodiče nám už nezajíždějí přímo ke škole. Celý prostor je teď klidnější. Máme tu i nový přístřešek na kola, tak se děti mohou do školy dopravovat i takto, aniž by tu musely kličkovat mezi auty,“ popsala Dominika Paulová, ředitelka ZŠ Švermova.

Pilotní projekt proto vzápětí následovala i ZŠ Palachova poblíž nádraží. Nyní přichází na řadu poslední dvě „základky“ v Komenského ulici. Také u nich totiž není ráno o rizikové momenty nouze, a to hlavně v zadním traktu – mezi školami a sportovní halou.

Mnozí rodiče zajížděli dříve až téměř ke vchodu do školy. (28. května 2026)
V prostoru mezi školami a sportovním areálem v Komenského ulici vzniká po ránu řada rizikových situací. Mísí se tam chodci, auta i cyklisté. (28. května 2026)
Do ulice Komenského v části za základními školami se před vyučováním řidiči nedostanou. (28. května 2026)
„Na jednom místě se nekoordinovaně setkávají auta, cyklisté i chodci, včetně malých dětí. Auta se tam různě otáčejí, parkují, mezi nimi chodí školáci,“ vylíčil žďárský starosta Martin Mrkos. Situace je podle něj o to složitější, že tam míří autem nejen rodiče žáků obou ZŠ, ale i dětí z blízké mateřinky. V ulici parkují rovněž studenti nedaleké střední obchodní školy.

Řidiče čeká pořádná várka změn v dopravě

Podmínky pro bezpečnou cestu do výuky ale nejsou optimální ani před budovami škol. Tam už vznikla z tohoto důvodu jednosměrka a zpomalovací prahy. „Máme na řadě fotek a videí kolizní, rizikové situace, kdy auta zajíždějí takřka ke vchodu,“ upozornila mluvčí radnice Blanka Sobolová. Pro komplex škol v této části sídliště musela tedy vzniknout celá série změn v dopravě. Platit začnou v pondělí 1. června.

Zónu pro pěší vymezí i pestré malby dětí

Úpravy zasáhnou i plochy přímo před vstupy do škol, a to dost netradičně. Symbolicky na Den dětí – 1. června – je žáci společně s učiteli speciálními barvami pomalují. Půjde o takzvaný asfalt art. Jím se graficky oddělí plocha, kam už auta nebudou moci zajíždět, od těch, kde naopak bude možné zastavit, aby děti mohly bezpečně vystoupit. Přibudou i pomalované betonové prvky – překážky pro vjezd na vstupní prostranství. Tam totiž dříve někteří šoféři vjížděli, aby potomky vyložili. Podobná barevná plocha s betonovými kostkami vznikne i před sportovní halou, kde se do výtvarné činnosti může od 14 hodin zapojit i veřejnost.

„Nejde o žádné nahodilé úpravy, ale navazující, dlouho chystané kroky k větší bezpečnosti dětí. Celý prostor jsme zanalyzovali, nastavili různé zákazy, zavedli jednosměrky, mění se i přednosti v jízdě,“ vyjmenoval Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie.

Komenského ulice v prostoru před školami zůstane dál jednosměrná. Řidiči z ní už ale neodbočí ke sportovní hale, nýbrž budou muset pokračovat rovně směrem k biskupskému gymnáziu. Motoristy ale čeká i změna předností v jízdě. Na frekventované křižovatce Komenského ulice s Libickou, Okružní a Revoluční se nově stanou hlavním tahem ulice Revoluční a Libická.

„Na místě přibudou značky, které na změnu upozorní. A samozřejmě počítáme s dohledem, alespoň v prvním týdnu, kdy si budou lidé na novinku zvykat. Někteří totiž mohou jezdit po paměti,“ zmínil Kunc s tím, že hlídky budou zpočátku kontrolovat celé území.

Nově se jednosměrnou stane i Komenského ulice vedoucí za „základkami“, a to ve směru od Revoluční. Ale hlavně – před vyučováním se do ní motoristé nedostanou vůbec. Zákaz začne platit dvacet minut po sedmé ranní a potrvá do osmi. Tyto časy, stejně jako samotné úpravy provozu, ale mohou podle radnice po zkušebním červnu dostát změn.

„Co to způsobí? Uvidíme, sami jsme zvědaví“

„Situace za školou je místy opravdu šílená, pro děti je to nebezpečné. Už bylo potřeba s tím něco dělat. Co to s provozem ale nakonec udělá, to nedokážu říct. Sami jsme na to zvědaví,“ řekla Bohumila Počtová, ředitelka ZŠ Komenského 6.

S úpravami režimu je spokojen i Roman Bednář, trenér žďárského Basketbalového klubu Vlci. Právě „baskeťáci“ jsou v blízké sportovní hale jako doma. „I když tam rodiče, učitelé, trenéři a děti zatím dokážou z hlediska dopravy nějak společně fungovat, přehledné to moc není a nějaký systém tomu určitě pomůže,“ uvedl Bednář s tím, že na úpravy plochy před sportovištěm by mohla výhledově navázat i vytoužená rekonstrukce haly.

Zavedení školní ulice se ve Žďáře osvědčilo, zákaz vjezdu se od září vrátí

V celé oblasti bude také platit maximální rychlost 30 kilometrů v hodině a přibudou vymezená parkovací místa pro rychlé „vyložení“ dětí. Většina změn se navíc dotkne hlavně motoristů; jednosměrky či zákaz vjezdu do školní ulice se nebudou týkat cyklistů.

„Každé takové opatření je z hlediska bezpečnosti přínosné. Když rodiče nevysadí dítě u vchodu, ale třeba ve vedlejší ulici, vznikne u školy bezpečnější prostředí. Lidé tím pádem nemusejí mít takové obavy tam děti pouštět,“ vysvětlila koordinátorka BESIP a dodala, že dětem prospěje jak pohyb na čerstvém vzduchu, tak i pozvolné seznámení se s provozem v okolí školy. „V něm se stejně dříve či později budou muset naučit pohybovat,“ dodala Vošická Buráňová.

Řešení má své kritiky, mimo jiné i mezi učiteli

Ne všichni ale kvitují plánovanou změnu s nadšením. „Dopravní opatření směřují ke správnému cíli – větší bezpečnosti dětí. Nicméně nepřinášejí žádné dlouhodobě udržitelné řešení. Parkování se nerozšíří, naopak omezí. Stejně jako průjezd,“ konstatoval opoziční žďárský zastupitel Jan Havlík (Změna 2018).

Někteří pedagogové se už zkraje příprav ohradili proti zákazu vjezdu ke školám v době, kdy většina z nich spěchá do práce. „Je to komplikace. Budeme muset parkovat jinde, ale těch míst v okolí je bohužel už tak dost málo,“ uvedla pedagožka ZŠ, jež si nepřála uvést své jméno.

