Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Martin Vokáč
  12:22aktualizováno  12:22
Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv vyústilo v situaci, že v červenci nebude mít kdo jezdit. Náhradního dopravce na období jednoho měsíce nyní kraj hledá.
Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s autobusy jezdícími pod značkou Busem. | foto: ČSAD České Budějovice

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...
Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...
Autobusy dopravní společnosti ICOM transport na jihlavském autobusovém nádraží....
Zvažované minibusy nemají být v Pelhřimově konkurencí pro MHD, ale jejím...
10 fotografií

Regionální autobusové spoje na Pelhřimovsku a Humpolecku měla od září zajišťovat společnost ČSAD Autobusy České Budějovice pod svou značkou Busem. V létě tak rozhodl Kraj Vysočina a s firmou i přes protesty společnosti ICOM transport, jež dopravu zajišťuje dosud a o zakázku se neúspěšně rovněž ucházela, podepsal patřičné smlouvy.

Vysočina i přes námitky potvrdila výběr dopravce, spornou zakázku získal Busem

Jenže pak si kraj termíny rozmyslel a dohodl se s ČSAD na posunutí. Ty by dopravu v regionu měly zajišťovat už od 2. srpna. „Je to pro nás i cestující výhoda, neboť bude dostatek času na seznámení se s trasami a novými jízdními řády ještě před začátkem školního roku,“ vysvětlil krajský náměstek pro oblast dopravy Vladimír Novotný.

Na to ovšem reagoval stávající dopravce ICOM transport. Ten se před koncem loňského roku rozhodl vypovědět s Krajem Vysočina současnou smlouvu. Výpovědní lhůta je půlroční. Autobusy ICOM tak na Pelhřimovsku a Humpolecku přestanou jezdit na konci června.

Důvody? Dovolené řidičů i rozprodej autobusů

Mluvčí společnosti ICOM transport Martin Havran přiznal, že firma reagovala na jednání Kraje Vysočina a postupovala tak, jak ji s krajem uzavřená smlouva umožňovala. Přidal rovněž vysvětlení a několik důvodů, proč tak firma učinila.

„Jde mimo jiné o čerpání dovolené řidičů v letním období. Vzhledem k tomu, že u nového zaměstnavatele v prvních měsících nevzniká nárok na dovolenou, nebude možné čerpat dovolenou v srpnu, což povede k její kumulaci v červenci. Tato situace by mohla způsobit personální omezení při zajištění dopravní obslužnosti,“ pravil Havran. Je totiž možné, že řidiči autobusů budou chtít v návaznosti na změnu dopravce přestoupit k novému zaměstnavateli.

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s autobusy jezdícími pod značkou Busem.
Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s autobusy jezdícími pod značkou Busem.
Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s autobusy jezdícími pod značkou Busem.
Autobusy dopravní společnosti ICOM transport na jihlavském autobusovém nádraží. Mnoho z nich nese polepy s tvářemi krajských politiků, podobné billboardy stojí i v jeho okolí. Ty samé krajské politiky nyní ICOM žádá o přehodnocení nabídek v tendru na dopravní obslužnost Humpolecka a Pelhřimovska pro další období. ICOM transport v soutěži už podruhé na Vysočině neuspěl.
10 fotografií

„Dalším faktorem je skutečnost, že společnost ICOM transport má zájemce o vozidla provozovaná v Kraji Vysočina, od kterého obdržela výhodnou nabídku na jejich odkup a který požaduje jejich dodání v průběhu letních měsíců,“ doplnil druhý z důvodů mluvčí dopravce.

Firmě ICOM totiž po konci smlouvy zbudou vozy, pro něž nebude mít využití. Nabízí je proto k prodeji.

ČSAD jsou ohledně července raději opatrné...

Kraj Vysočina se tím ovšem dostal do prekérní situace. Stávající dopravce skončí posledního června, nový začne až druhého srpna. Kdo zajistí dopravní obslužnost na měsíc červenec, zatím není známo.

„Potvrzujeme, že velice aktivně připravujeme postup, na základě kterého bude uzavřena smlouva s vybraným dopravcem na období od 1. července do 1. srpna letošního roku,“ oznámil Novotný.

Teoreticky se nabízí, že by ČSAD Autobusy České Budějovice dostaly další měsíc ke smlouvě navíc. Nezačaly by na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdit až v srpnu, ale už v červenci. Generální ředitel společnosti Vladimír Homola je ovšem v tomto postupu opatrnější. I jeho společnost má totiž uzavřené smlouvy ohledně nákupu vozů a jejich vybavení, připravuje se i na nábor řidičů.

„Nejsme si jisti, že už na měsíc červenec budeme mít přijatý dostatečný počet řidičů a že budeme mít dodané a připravené všechny objednané autobusy. Obávám se, že zajistit spojení v takovém rozsahu integrovaného dopravního systému, jaké slibujeme od srpna, bychom v červenci nebyli schopni,“ vyjádřil se Homola. „Mohli bychom zbrklým svolením víc ztratit než získat,“ dodal.

...chtěly by pak zachování současných podmínek

Pokud by ovšem Kraji Vysočina stačilo během července zajištění dopravy za dnešních podmínek, dalo by se o tom podle Homoly uvažovat. „Takovou nabídku bychom zvážili,“ pravil ředitel.

Jak z vyjádření Novotného vyplývá, Kraj Vysočina se právě k takové cestě přiklání. „Hledáme náhradního dopravce, který zajistí dopravu dle stávajících jízdních řádů,“ potvrdil radní.

Ve hře je ale i možnost, byť méně pravděpodobná, že by červenec na Pelhřimovsku a Humpolecku obstaral dopravce úplně jiný. „V okamžiku, kdy budou domluveny všechny podrobnosti, budeme informovat, který dopravce bude přechodné období, jež nastane ale až za půl roku, vykrývat,“ přislíbila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Vyvrcholení sporu o obslužnost regionu

Zkracováním a prodlužováním termínů dlouhodobých smluv vyvrcholil spor společnosti ICOM transport a Kraje Vysočina ohledně dopravy na Pelhřimovsku a Humpolecku. Loni v létě je spustil výsledek výběrového řízení. ICOM, který Pelhřimovsko považuje za domácí oblast, neuspěl. ČSAD Autobusy České Budějovice nabídly lepší podmínky a nižší ceny.

ICOM přišel o další region. Konkurenci viní z dumpingových cen a žádá prověrku

Podle vedení společnosti ICOM ale byly vítězné ceny dumpingové, dlouhodobě neudržitelné a zakládaly se i na zhruba o deset tisíc korun nižších platech řidičů.

„My využíváme výhody takzvaného domácího dopravce, kterou nový dopravce nemá. Máme už nyní pro Humpolecko a Pelhřimovsko nakoupený přímo technicky odpovídající vozový park, máme zde parkoviště, čerpací stanice, opravárenství, dispečinky se zázemím i infocentra,“ zdůrazňovala předsedkyně představenstva ICOM transport Kateřina Kratochvílová.

Za ČSAD je největší veřejný dopravce v Rakousku

ICOM, který s ČSAD Autobusy České Budějovice prohrál už soutěž na obsluhu Jihlavska, se s druhou porážkou v domácím prostředí nechtěl smířit. Firma prosadila opětovnou kontrolu všech podmínek tendru ze strany Kraje Vysočina. Ten pak výběr potvrdil, námitky následně odmítl i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na konci září tak kraj uzavřel s ČSAD Autobusy České Budějovice smlouvu.

Bílé autobusy pod označením Busem už jezdí na Jihlavsku i na Dačicku a Jindřichohradecku. Firma Pelhřimovskem a Humpoleckem navázala na stávající síť svých servisních středisek a zázemí.

Za ČSAD Autobusy České Budějovice stojí rakouská Österreichische Postbus Aktiengesellschaft ze skupiny ÖBB holding, je jediným akcionářem. „Tato společnost je největším provozovatelem veřejné dopravy v Rakousku,“ zmínil Vladimír Homola.

