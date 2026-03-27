Připravte auto na sezonu, nabádá BESIP a zve na jarní prohlídku za korunu

Autor: vok
  15:22aktualizováno  15:22
S příchodem jara vyrážejí na silnice motorkáři, cyklisté i řidiči, kteří své vozy teprve připravují na sezonu. Období kolem Velikonoc je z hlediska dopravy specifické. Více cest a výletů, větší provoz a podceňovaná rizika. Mezi ta nejvážnější patří alkohol a špatný technický stav vozu. I to se řidiči dozvědí na sobotní akci s Besipem.

Velkým lákadlem sobotní preventivní akce BESIPu v Havlíčkově Brodě bude možnost prohlédnout si policejní auto s radarem. | foto: BESIP

„Jarní období umí být velmi zrádné. Ráno mohou řidiče překvapit stinné úseky s námrazou nebo sněhové přeháňky. Duben je nevyzpytatelný a silnice mohou být během pár hodin úplně jiné,“ připomíná krajská koordinátorka BESIP na Vysočině Veronika Vošická Buráňová.

Zvlášť upozorňuje na období Velikonoc. Ty bývají spojené s posezením s rodinou či přáteli. A právě tady vznikají nebezpečné situace, kdy si řidič dá „jen jedno pivo“, „malého panáka“ nebo spoléhá na to, že „už to vyprchalo“.

Bezpečnost na silnici nezačíná až ve chvíli, kdy se rozsvítí motor. Začíná mnohem dřív - u rozhodnutí, v jakém stavu s autem vůbec vyjedeme.

Veronika Vošická Buráňovákoordinátorka BESIP v Kraji Vysočina

„Alkohol za volant nepatří nikdy. I malé množství zpomaluje reakce, snižuje schopnost správně vyhodnotit situaci a zvyšuje sklon k riskování. Řidič může mít pocit, že je v pořádku, ale ve skutečnosti reaguje pomaleji, hůř odhaduje vzdálenost i rychlost a snadněji přehlédne nečekané nebezpečí,“ upozorňuje Vošická.

Na jaře přitom řidiče čeká řada situací, které vyžadují plnou pozornost. V provozu se objevují motorkáři, cyklisté, pohybuje se v něm víc chodců. A silnice bývají často po zimě v horším stavu.

Bezpečná jízda je otázkou rozhodnutí

Dbát je třeba i na technický stav vozu. Nejen na správné obutí - na letní pneumatiky může i na začátku dubna být ještě brzy. Zkontrolovat je třeba brzdy, podvozek i kapaliny. Jaro je ideální čas dát auto do pořádku. „Bezpečnost na silnici nezačíná až ve chvíli, kdy se rozsvítí motor. Začíná mnohem dřív - u rozhodnutí, v jakém stavu s autem vůbec vyjedeme,“ říká Vošická.

Právě na důležitost správného technického stavu i odpovědného chování za volantem upozorní sobotní preventivní akce, jíž BESIP pořádá u pobočky BestDrive v Havířské ulici v Havlíčkově Brodě. Jejím cílem je veřejnosti připomenout, že bezpečná jízda není jen otázkou pravidel, ale také každodenních rozhodnutí.

Od devíti do 15 hodin bude připraven program i s účastí policie a hasičů. K prohlédnutí bude auto s radarem, uskuteční se ukázky první pomoci, radarového měření a odborníci podají rady, jak se zachovat u nehody.

Návštěvníci budou rovněž mít možnost nechat si zkontrolovat technický stav vozidla za symbolickou jednu korunu. „Servisní mechanici zkontrolují například stav pneumatik, brzd, kapalin nebo dalších důležitých částí vozidla, které mají zásadní vliv na bezpečnou jízdu,“ dodala Vošická.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová špička a k vidění budou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

Manévry u školy v Humpolci. Policie byla ve střehu, hledala muže se zbraní

Podezřelý muž poblíž humpolecké základní školy způsobil policejní manévry....

Vyšší počet policejních hlídek v pátek odpoledne zasahoval u Základní školy Hradská v Humpolci. Vyjely prověřit hlášení o muži, který údajně manipuloval se zbraní v autě. Podezření se ale...

27. března 2026  16:12,  aktualizováno  17:20

Zelená zeď chybí. U rušné Milety roste hypermarket, park bude za dva roky

Stavba hradecké křižovatky Mileta má za sebou už dva roky prací, vedle přibude...

Stavba křižovatky Mileta v Hradci Králové se připravovala tak dlouho, že i mnoho místních zapomnělo, co vše má v sousedství obřího projektu vzniknout. Už se rýsuje nejen tvar křižovatky a napojených...

27. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Piráty vede do voleb Nislerová. Hřib je desátý, Komrsková kandiduje samostatně

Kandidátka Pirátů na pražskou primátorku Tereza Nislerová hovoří na zasedání...

Pražští Piráti potvrdili jména prvních 11 kandidátů pro říjnové komunální volby. Vybrala je lídryně a kandidátka na primátorku, ekonomka a zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová. V TOP výběru chybí...

27. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

FN Plzeň obnovila za víc než 330 mil. Kč přístroje pro rehabilitaci a onkologii

ilustrační snímek

Kvalitnější péči a rychlejší i přesnější diagnostiku umožní lékařům Fakultní nemocnice (FN) Plzeň vybavení za více než 330 milionů korun pořízené ve dvou...

27. března 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Divadlo Petra Bezruče má dvě nominace na inscenaci roku v Cenách Jantar

ilustrační snímek

Cenu Jantar za činoherní divadlo mohou získat oba členové hereckého manželského páru Kristýna a Petr Panzenbergerovi. Nominován je například i Tomáš Jirman či...

27. března 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

Jihočeský kraj navýší od dubna počet regionálních autobusových spojů o 337

ilustrační snímek

Jihočeský kraj zvýší od 5. dubna počet regionálních autobusových spojů o 337. V současnosti v regionu jezdí 4989 spojů. Jejich navýšení souvisí s připravovaným...

27. března 2026  15:07,  aktualizováno  15:07

Proč některé periferie prosperují a jiné nikoliv, zjišťují brněnští vědci

ilustrační snímek

Proč některé geografické periferie v Česku fungují a prosperují i přes strukturální nevýhody a jiné zaostávají, zkoumají vědci z Ekonomicko-správní fakulty...

27. března 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Zlatý Ámos putuje do Zlína. Já učím děti, ony zase mě, říká nejoblíbenější pedagožka

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele pro rok 2026 získala Adéla...

Po osmi letech má Zlínský kraj vítěze Zlatého Ámose. Titul pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová z prvního stupně Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně a navázala...

27. března 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Loď Arnošt v Pardubicích zůstává na své trase, opravy zdymadla ji neomezí

ilustrační snímek

Výletní loď Arnošt z Pardubic nakonec nemusí změnit provoz a délku trasy, po které bude letos vozit cestující. Po domluvě s Povodím Labe, které pokračuje s...

27. března 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Starosta Příbrami Konvalinka (za ANO) nebude na podzim obhajovat funkci

ilustrační snímek

Starosta Příbrami Jan Konvalinka (za ANO) nebude v podzimních komunálních volbách obhajovat funkci. Práce v čele města se podepsala na jeho zdraví, rodině i...

27. března 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Muzeum v Liberci získalo při rekonstrukci knihovny několikametrový skener obrazů

Muzeum v Liberci zĂ­skalo pĹ™i rekonstrukci knihovny nÄ›kolikametrovĂ˝ skener obrazĹŻ

Krajské Severočeské muzeum v Liberci získalo díky evropskému projektu zaměřenému hlavně na rekonstrukci jeho knihovny také několikametrový art skener. Přístroj...

27. března 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Lyžařská sezona v Krušných horách pokračuje díky příznivým podmínkám

ilustrační snímek

V několika skiareálech v Krušných horách si lyžaři stále mohou zajezdit na upravených sjezdovkách. Na svazích se pohybuje minimum lidí, netvoří se fronty na...

27. března 2026  14:23,  aktualizováno  14:23

