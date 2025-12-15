Čtyři zastávky, dvě ulice, jeden název. Novinka ve žďárské MHD mate cestující

Obyvatelé žďárského sídliště Stalingrad, kteří využívají autobusy MHD, se od víkendu dočkali několika změn. A netýkají se „jenom“ jízdních řádů. Změnil se i systém zastavování linek na novém terminálu v okolí křižovatky ulic Brodská a Revoluční. Někteří místní před spuštěním neskrývali z novinky obavy.

Chytákem pro cestující je, že čtveřice čerstvě vybudovaných autobusových zastávek nese společný název Brodská. Byť se dvě z nich nacházejí v sousední ulici Revoluční. Důvodem je podle vedení města, že se nově jedná o jeden komplexní dopravní uzel. Z tohoto uzlu se teď ale musejí lidé „vymotat“: aby věděli, na kterém nástupišti mají čekat, aby nasedli do správného spoje. To zjistí podle směru, jímž cestují.

„U názvu Brodská je vždy uvedeno ještě číslo, které má každá zastávka přiřazené – a to právě podle směru linky,“ vysvětlila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

V ulici Revoluční se nacházejí i dvě nástupiště pojmenovaná Brodská. Někteří lidé to vnímají jako matoucí.
Nový dopravní uzel se čtyřmi zastávkami je součástí rekonstrukce žďárských ulic Brodská a Revoluční.
S orientací v novém systému mají pomoci i mapky na nástupištích.
Pokud tedy lidé například chtějí jet na sídliště Klafar, nastoupit by měli na zastávce s názvem: Brodská – nástupiště 4, a to přesto, že se stanoviště nachází v ulici Revoluční. Podobné je to i v opačném směru k nádraží, kde Brodskou „trojku“ najdou zájemci opět v Revoluční ulici, ale tentokrát pod křižovatkou. To přijde některým lidem matoucí.

„Pro lepší orientaci by bylo lepší pojmenovat zastávky standardně podle ulic, ve kterých se nachází. V Revoluční ulici teď máte už tři zastávky - dvakrát Brodskou a ještě jednu starší Libickou,“ okomentoval novinku na městském Facebooku Tony Ilko.

Meziměstské spoje jedou okolo, ale nestaví

Další z diskutujících se zajímal o to, zda bude také v tabulkách jízdních řádů u názvu zastávky Brodská jasně vždy uvedeno i číslo stanoviště. To ale dle radnice není možné.

„Do jízdních řádů lze dát jen oficiální název zastávky, a tady jde vlastně o jeden terminál s různými nástupišti. Na každé zastávce je ale mapka i číselné označení jednotlivých zastávek,“ ujistila mluvčí.

Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Změny navíc od 14. prosince nastaly rovněž u krajských linek. Ne všechny totiž zánovní nástupiště na stalingradském uzlu obsluhují, byť kolem nich vede jejich trasa. „Zastávku Brodská ve směru na nádraží obslouží jen spoje přijíždějící od Hamrů. Spoje jedoucí od Žižkovy tu nezastaví – využijí zastávku Žižkova a poté až Strojírenskou – u Hajčmanů. Stejné pravidlo platí i v opačném směru,“ popsala Sobolová.

Nový uzel tak příliš nepomáhá třeba řadě žáků, již cestují do Žďáru z okolních vsí. „Informace jsme předaly vedení škol, aby se včas dostaly k rodičům i dětem. Jsou také na našem webu. S krajem budeme dál jednat. Naší snahou je, aby krajské linky zastavovaly i na Brodské,“ dodala mluvčí radnice.

