Řidiči v Brodě zuří. Město kvůli opravě výpadovky opět ochromily kolony

„Tohle mohl vymyslet jen úplný dem..t,“ napsala rozhořčeně ve facebookové diskusi uživatelka Miluše.

„Co je na Humpolecké tak nutné okamžitě opravit? Včera jsem tam jel a nezdálo se mi to v tak katastrofálním stavu,“ přidal se v pondělí s komentářem Dan.

„Když objedete Humpoleckou přes Ledeč, bude to rychlejší. Směrem do města semafory před odbočkou na Čechovku, kde se projíždějící auta směrem do města nemůžou zařadit kvůli navazující koloně, takže to stojí celé. Jsem tady 40 minut a jsem u Helaxu,“ popisoval pak popojíždění na několika desítkách metrů uživatel Martin.

„To je fakt debilní město,“ ulevil si na plnou pusu z otevřeného okénka v úterý ráno jeden z řidičů, který už poněkolikáté zastavil v takřka nekonečné koloně.

Součinnost města ŘSD nepotřebuje

Práce postupně přeruší provoz na Humpolecké ulici hned na třech místech - na zhruba 200 metrů dlouhém úseku od ulice Švermova směrem na Humpolec, mezi křižovatkami s ulicemi U Kasáren a Generála Kutlvašra a na přibližně 200 metrů dlouhém úseku od železničního mostu směrem na centrum Brodu. Provoz řídí semafory. Práce v pondělí začaly v prvních dvou zmiňovaných úsecích.

„Povrch je zde zasažen poruchami, jako jsou trhliny v asfaltovém krytu či vyjeté koleje,“ uvedl Jiří Veselý, regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro Kraj Vysočina. ŘSD je vlastníkem a správcem komunikace, oprava je jeho investicí.

Potíž podle vedení města je, že informace o zahájení oprav organizace dala na vědomí pozdě a nebyl čas se na ně adekvátně připravit. Podle místostarosty Libora Honzárka navíc ŘSD součinnost města odmítlo.

„Informace jsme dostali až ve druhé polovině minulého týdne. Ihned jsme se investora dotazovali na možnosti řízení dopravy a případnou spolupráci. Prý ale není co vymýšlet. Bylo nám sděleno, že si ŘSD se zhotovitelem dokážou poradit samy. Takže jako město v této záležitosti nic nepodnikáme,“ popsal Honzárek.

Vytížená ulice nemá alternativu

Humpolecká ulice je při tom jednou z vůbec nejvytíženějších nejen v Havlíčkově Brodě, ale i na celé Vysočině. Přestože je pouze dvouproudá, denně jí projede hodně přes deset tisíc vozidel. A to včetně těžkého tranzitu pendlujícího mezi Brodem, případně východními Čechami či severozápadní Moravou, a dálnicí D1 ve směru na Prahu, případně jižními Čechami.

Navíc je to jediná ulice v jihozápadní části Brodu, která nemá jinou alternativu. Dopravu přivádí do několika vilových čtvrtí a osad, jezdí se jí i do průmyslové zóny u letiště. Ulice navazuje na světelnou křižovatku s Masarykovou a Lidickou ulicí. „Investor ani nepožadoval přečasování semaforů, ale to si ostatně může provést sám,“ podotkl místostarosta.

Mapa oprav Humpolecké ulice, jak je naplánovalo ŘSD. Práce jsou rozděleny do dvou etap.

Oprava ulice je rozdělena do dvou etap. Na prvním a třetím úseku se pracuje do závěru tohoto týdne. V pátek se má frézování vozovky a následné pokládání asfaltu přesunout na prostředního úseku u železničního mostu. Oprava má skončit nejpozději 6. srpna. Vodorovné dopravní značení se má dělat až zhruba měsíc po pokládce nových vrstev, nejpozději do 14. září.

„Je to jen pár dní, tak snad to vydržíme,“ věří brodský místostarosta.

Zhotovitelem oprav jsou společnosti IMOS Brno a Froněk. „Opravy provedou na základně rámcové dohody na asfaltové havarijní vysprávky za částku 2,3 milionů korun bez DPH,“ doplnil Jiří Veselý.