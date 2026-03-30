Stavební sezona začíná. Kraj se na Vysočině pustí do čtyř obchvatů najednou

Tomáš Blažek
  8:52aktualizováno  8:52
Práce na stavbě budoucího obchvatu Zašovic na Třebíčsku se po zimním zpomalení opět rozjely naplno. Je to jedna za čtyř staveb důležitých obchvatů, které letos pod taktovkou Kraje Vysočina promění krajinu v částech regionu. Nová silnice se staví i u Brtnice, brzy se přidá Velké Meziříčí a také Slavětice.

V linii budoucí silnice kolem Zašovic po skrývkách ornice už pokročily zemní práce. Betonáři chystají armatury na stavbu pilíře jediného mostu v trase obchvatu.

Tento most přibližně v polovině délky obchvatu překlene nehluboké údolí a drobný bažinatý tok mezi rybníky Pazderný a Obecný na severním okraji obce. „Po odkryvu vrchní vrstvy půdy se tam dělají zemní a přípravné práce,“ přiblížil náměstek hejtmana kraje pro dopravu Vladimír Novotný.

Stavbaři pracuji na přípravě betonování pilířů mostu obchvatu kolem Zašovic u rybníků Pazderný a Obecný na severním okraji obce. (27. března 2026)
5 fotografií

Pod mostem také povede jedna ze dvou místních cest, které obchvat překříží. „Těšíme se, až bude stavba hotová a skončí ten silný provoz přes obec. Podle posledního sčítání Zašovicemi denně projedou čtyři tisíce aut,“ řekla zašovická starostka Denisa Šindlerová.

Stavba obchvatu Zašovic na silnici II/405 začala loni 24. října. Přeložka silnice bude mít délku asi dva kilometry. Stavba za 228 milionů korun bez daně by měla být dokončena do října příštího roku.

„Kraj vybíral z deseti nabídek, přičemž rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou činil téměř sto milionů korun,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla. Investici uhradí kraj z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury.

Brtnice je v předstihu, otevřít se může za rok

Další v režii kraje letos budované obchvaty obkrouží Brtnici, Slavětice a Velké Meziříčí. Podle krajského náměstka Novotného by obchvat Brtnice mohl být dokončen a zprovozněn s výrazným předstihem oproti plánu.

Obchvat uleví malé vesničce od tisíců aut, potřebný je i kvůli dostavbě Dukovan

„Vypadá to velice dobře, práce jsou napřed, takže to vypadá, že by to tak mohlo i pokračovat. Věřím, že nejpozději na jaře příštího roku už by se po obchvatu mohlo jezdit,“ zmínil Novotný. Původní termín zprovoznění brtnického obchvatu byl říjen 2027.

V nejbližších týdnech by měla začít stavba obchvatu Slavětic nedaleko dukovanské jaderné elektrárny. „Slavětice už máme vysoutěžené, stavba byla předána zhotoviteli, takže za chvíli už tam uvidíme zemní práce,“ pověděl Novotný.

V plánu kraje je řada dalších staveb

Letos také začne stavba pokračování obchvatu Velkého Meziříčí. Nová silnice dlouhá 3,3 kilometru propojí „třebíčskou“ výpadovku na ulici K Novému nádraží na jižním okraji města kolem osady Křenice přes údolí Oslavy s okružní křižovatkou na ulici Karlov u dálnice D1.

Nejnáročnější částí této stavby bude most přes oslavské údolí dlouhý 230 metrů. Odhadované náklady velkomeziříčského obchvatu byly kolem půl miliardy korun.

Z dalších přeložek silnic kraj připravuje stavbu obchvatu Rudolce na Žďársku. „To by se pravděpodobně soutěžilo v příštím roce, nyní se dělají studie a projekty,“ podotkl Novotný. Obchvat by obkroužil Rudolec ze severu.

Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard

V přípravě je další část obchvatu Moravských Budějovic, obkroužení Okříšek a obchvat Jinošova.

Hojně diskutovaný je dlouhodobě budoucí jižní průtah Třebíče (jeho investorem není kraj, ale Ředitelství silnic a dálnic), kde se nyní chystá nové projednávání studie dopadů na životní prostředí EIA.

Z menších dopravních staveb kraj chystá ještě letos zkapacitnění a narovnání silnice mezi zmíněným Rudolcem a obcí Stáj. V přípravě je stavba nového průtahu ve Světlé nad Sázavou v podobě přeložky krajské silnice II/347 mezi ulicemi Zámecká a Nádražní včetně nového mostu přes Sázavu.

Kraj Vysočina v letošním roce bude současně stavě obchvaty Zašovic (červená značka), Brtnice (modrá), Velkého Meziříčí (zelená) a Slavětic (žlutá).

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

