Řidičům ve Žďáře se ulevilo, otevřela se propojka výpadovek na Brno a Jihlavu

Jana Nedělková
  9:22aktualizováno  9:22
Průjezd Žďárem je zase o něco snazší. Ve městě, sužovaným letos sérií uzavírek, se otevřela propojka Brněnské a Jihlavské ulice. A to včetně kruhového objezdu na výjezdu na Brno, který byl na trase přeložky poslední dokončovanou stavbou. Silnice za 140 milionů korun má hlavně ulevit dopravní zátěži v centru města.
Kruhový objezd v Brněnské ulici je již volně průjezdný. Dopravě ve Žďáře se tak...

Kruhový objezd v Brněnské ulici je již volně průjezdný. Dopravě ve Žďáře se tak značně ulevilo. | foto: Aquasys

Kruhový objezd v Brněnské ulici je již volně průjezdný. Dopravě ve Žďáře se tak...
Součástí dokončené přeložky silnice první třídy číslo 37 – mezi ulicemi...
Okružní křižovatka na výpadovce na Brno je součástí nové propojky žďárské...
Řidiči již volně projedou do Žďáru i ve směru od Brna, nový kruhový objezd v...
10 fotografií

Propojka je jednou z částí plánovaného obchvatu města. „Převede část nákladní a osobní dopravy z vnitřní sítě ulic Jihlavské a Brněnské do nově vybudovaného úseku, a odlehčí křižovatce ulic Jihlavská a Brněnská. Tranzitní doprava teď pojede po nové propojce – zejména mezi směry Jihlava a Nové Město na Moravě, což umožní plynulejší průjezd aut,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka.

Doplnil, že podle posledního sčítání projede zmíněným úsekem více než sedm tisíc vozidel, z toho právě nákladní automobily a kamiony tvoří asi čtvrtinu.

Kruhový objezd v Brněnské ulici je již volně průjezdný. Dopravě ve Žďáře se tak značně ulevilo.
Součástí dokončené přeložky silnice první třídy číslo 37 – mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská, je i zcela nový kruháč v Jihlavské ulici.
Okružní křižovatka na výpadovce na Brno je součástí nové propojky žďárské Jihlavské a Brněnské ulice.
Řidiči již volně projedou do Žďáru i ve směru od Brna, nový kruhový objezd v Brněnské ulici byl dokončen.
10 fotografií

Nová, přibližně 700 metrů dlouhá přeložka silnice I/37 se nachází mezi dvěma okružními křižovatkami. Zatímco oválný „kruháč“ na výjezdu směr Brno prošel „pouze“ úpravami a rekonstrukcí, objezd v Jihlavské ulici poblíž autobusového a vlakového nádraží vznikl na místě zcela nově.

„Tato okružní křižovatka výrazně přispěje k větší plynulosti dopravy a zkrátí čekání hlavně řidičům jedoucím z Chelčického ulice,“ přiblížil za investora Václav Koblenc, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Právě výjezd z vedlejší Chelčického ulice – od nádraží – na frekventovanou hlavní komunikaci II/353 byl v minulosti velmi problematický. Zvláště pak pro četné autobusové spoje.

Budování silnice zbrzdil starý odpad

Práce na výstavbě silnice i budování a přestavbě kruhových objezdů začaly již loni v dubnu, ujala se jich žďárská firma Aquasys.

„Harmonogram prací na přeložce bylo ale nutné aktualizovat poté, co se ve stopě nové trasy našla historická ekologická zátěž. Šlo o odpad jako plasty, pryž, kovy různých druhů, tvarů a velikostí nebo třeba stavební suť. Zemina se tak musela vytřídit, aby mohla být zapracovaná zpět do stavby,“ vylíčil Radek Mátl, generální ředitel ŘSD.

Semafory a kilometrové kolony. Ve Žďáře staví dva kruhové objezdy vedle sebe

Zpoždění se však podle jeho slov podařilo snížit a došlo pouze k mírnému posunu při zprovoznění, a to z července na září 2025.

Archeologové při průzkumu trasy objevili i zbytky cihelny s cihlářskou pecí z druhé poloviny 19. století. Vlastnil ji kdysi známý jihlavský průmyslník Karl Anton Löw.

Kruháky by mohla doplnit umělecká díla

Obě okružní křižovatky na okrajích propojky by měly časem ještě změnit vizáž. Zatím jsou osety jejich středy a okolí směsí lučních rostlin. Již v minulosti však vedení města avizovalo, že by jim mohla dominovat nějaká socha či jiný zajímavý prvek, definující Žďár.

„Vycházíme z myšlenky, že kdysi měla města na svých vstupech městské brány, které ale už dnes v podstatě nahrazují právě kruhové křižovatky. A na řadě míst v Česku i v zahraničí na nich již běžně můžeme spatřit různé symboly vystihující dané město či region,“ uvedl loni žďárský starosta Martin Mrkos.

Žďár získá propojku dvou rušných ulic, ŘSD vyhlásilo soutěž na zhotovitele

Lidé tehdy zaslali na radnici řadu návrhů, mezi nimiž dominovaly odkazy ke kostelu na Zelené hoře, na přírodní krásy Žďárských vrchů či ke strojírenskému podniku Žďas. Vyskytl se však třeba i kuriózní nápad na sochu vyjícího šakala, neboť Žďár bývá občas některými obyvateli sousedních měst označován poněkud hanlivě za „Šakalov“.

Podle mluvčí žďárské radnice Blanky Sobolové je nyní v přípravě veřejná soutěž, jež by se měla odehrát příští rok. „Na volbě vítězných návrhů se pak budou moci podílet samozřejmě i přímo občané,“ ujistila mluvčí. Se samotnou realizací se pak počítá v roce 2027.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Městští policisté v Pardubicích chtějí drony. Pomohou při pátrání i při akcích

Městská policie v Pardubicích plánuje zřídit vlastní dronové centrum. Drony mohou strážníkům pomáhat při velkých akcích, které navštěvuje hodně diváků, nebo při pátrání po ztracených lidech. Pokud...

27. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Policie nezahájila stíhání exředitele magistrátu Prahy kvůli parkovacím kartám

Policie nakonec nezahájila trestní řízení s bývalým ředitelem pražského magistrátu Martinem Kubelkou kvůli přidělování parkovacích oprávnění známým. Uvedl to v sobotu server iROZHLAS.cz. Na policii...

27. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Řidičům ve Žďáře se ulevilo, otevřela se propojka výpadovek na Brno a Jihlavu

Průjezd Žďárem je zase o něco snazší. Ve městě, sužovaným letos sérií uzavírek, se otevřela propojka Brněnské a Jihlavské ulice. A to včetně kruhového objezdu na výjezdu na Brno, který byl na trase...

27. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

UnionPay rozšiřuje akceptaci napříč Evropou, její karty nyní přijímá přes 90?% evropských zemí a regionů

27. září 2025  9:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České firmy v operativním leasingu dohánějí Evropu. Tahounem jsou malé firmy

27. září 2025  9:10

V Pelhřimově v říjnu vysadí stromy pro novorozeňata. Zaplatí je město

Dlouhou tradici má v Pelhřimově výsadba stromů pro nově narozené děti. Letos budou rodiče „občánků“ města, již přišli na svět po 1. říjnu 2024, sázet dřeviny už po čtyřiadvacáté.

27. září 2025  9:08

Prague.bio Conference vyhrál startup RIANA Therapeutics s účinnější a šetrnější léčbou akutní leukémie

27. září 2025

Nevšední vyhlídka na vrchu uprostřed Bíliny. Návštěvníci budou lávku otáčet

Na vrchu Chlum, který leží uprostřed Bíliny na Teplicku, roste nová vyhlídka. Architektonické řešení této stavby nabídne jednu velkou zajímavost – ocelovou konstrukci ve tvaru lávky, která bude navíc...

27. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Na jihu Čech budou s volbami čtyři referenda, dvě kvůli větrným elektrárnám

Čtyři obce v Jihočeském kraji chystají v termínu sněmovních voleb 3. a 4. října místní referenda. Ve dvou případech budou lidé rozhodovat o výstavbě větrných...

27. září 2025,  aktualizováno 

Obyvatelé obcí budu v referendech hlasovat o větrnících, těžbě štěrku i bytech

Obyvatelé osmi obcí v Olomouckém kraji se příští týden souběžně se sněmovními volbami budou moci v místních referendech vyjádřit k chystané stavbě větrných...

27. září 2025,  aktualizováno 

Na Vysočině bude s volbami osm místních referend, šest z nich kvůli větrníkům

V osmi obcích na Vysočině budou při sněmovních volbách i místní referenda. Na šesti místech se obyvatelé budou moci vyjádřit k záměrům na stavbu větrných...

27. září 2025,  aktualizováno 

V Poličce představí, jak se žilo v době železné

Městské muzeum a galerie Polička připravuje novou výstavu s názvem Keltové - Naše dávná minulost, která návštěvníkům přiblíží život na území východních Čech v době železné.

27. září 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.