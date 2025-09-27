Propojka je jednou z částí plánovaného obchvatu města. „Převede část nákladní a osobní dopravy z vnitřní sítě ulic Jihlavské a Brněnské do nově vybudovaného úseku, a odlehčí křižovatce ulic Jihlavská a Brněnská. Tranzitní doprava teď pojede po nové propojce – zejména mezi směry Jihlava a Nové Město na Moravě, což umožní plynulejší průjezd aut,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka.
Doplnil, že podle posledního sčítání projede zmíněným úsekem více než sedm tisíc vozidel, z toho právě nákladní automobily a kamiony tvoří asi čtvrtinu.
Nová, přibližně 700 metrů dlouhá přeložka silnice I/37 se nachází mezi dvěma okružními křižovatkami. Zatímco oválný „kruháč“ na výjezdu směr Brno prošel „pouze“ úpravami a rekonstrukcí, objezd v Jihlavské ulici poblíž autobusového a vlakového nádraží vznikl na místě zcela nově.
„Tato okružní křižovatka výrazně přispěje k větší plynulosti dopravy a zkrátí čekání hlavně řidičům jedoucím z Chelčického ulice,“ přiblížil za investora Václav Koblenc, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Právě výjezd z vedlejší Chelčického ulice – od nádraží – na frekventovanou hlavní komunikaci II/353 byl v minulosti velmi problematický. Zvláště pak pro četné autobusové spoje.
Budování silnice zbrzdil starý odpad
Práce na výstavbě silnice i budování a přestavbě kruhových objezdů začaly již loni v dubnu, ujala se jich žďárská firma Aquasys.
„Harmonogram prací na přeložce bylo ale nutné aktualizovat poté, co se ve stopě nové trasy našla historická ekologická zátěž. Šlo o odpad jako plasty, pryž, kovy různých druhů, tvarů a velikostí nebo třeba stavební suť. Zemina se tak musela vytřídit, aby mohla být zapracovaná zpět do stavby,“ vylíčil Radek Mátl, generální ředitel ŘSD.
|
Semafory a kilometrové kolony. Ve Žďáře staví dva kruhové objezdy vedle sebe
Zpoždění se však podle jeho slov podařilo snížit a došlo pouze k mírnému posunu při zprovoznění, a to z července na září 2025.
Archeologové při průzkumu trasy objevili i zbytky cihelny s cihlářskou pecí z druhé poloviny 19. století. Vlastnil ji kdysi známý jihlavský průmyslník Karl Anton Löw.
Kruháky by mohla doplnit umělecká díla
Obě okružní křižovatky na okrajích propojky by měly časem ještě změnit vizáž. Zatím jsou osety jejich středy a okolí směsí lučních rostlin. Již v minulosti však vedení města avizovalo, že by jim mohla dominovat nějaká socha či jiný zajímavý prvek, definující Žďár.
„Vycházíme z myšlenky, že kdysi měla města na svých vstupech městské brány, které ale už dnes v podstatě nahrazují právě kruhové křižovatky. A na řadě míst v Česku i v zahraničí na nich již běžně můžeme spatřit různé symboly vystihující dané město či region,“ uvedl loni žďárský starosta Martin Mrkos.
|
Žďár získá propojku dvou rušných ulic, ŘSD vyhlásilo soutěž na zhotovitele
Lidé tehdy zaslali na radnici řadu návrhů, mezi nimiž dominovaly odkazy ke kostelu na Zelené hoře, na přírodní krásy Žďárských vrchů či ke strojírenskému podniku Žďas. Vyskytl se však třeba i kuriózní nápad na sochu vyjícího šakala, neboť Žďár bývá občas některými obyvateli sousedních měst označován poněkud hanlivě za „Šakalov“.
Podle mluvčí žďárské radnice Blanky Sobolové je nyní v přípravě veřejná soutěž, jež by se měla odehrát příští rok. „Na volbě vítězných návrhů se pak budou moci podílet samozřejmě i přímo občané,“ ujistila mluvčí. Se samotnou realizací se pak počítá v roce 2027.