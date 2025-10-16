V říjnu se řidičům na Vysočině otevřou dva obchvaty, u Jihlavy a u Rytířska

Dvě významné dopravní stavby v Kraji Vysočina jsou ve finále. Pravděpodobně už 17. října bude zprovozněna poslední část obchvatu Jihlavy. A do konce října se otevře rovněž nový nedaleký obchvat osady Rytířsko.

Druhá část nyní dokončovaného jihovýchodního kvadrantu obchvatu krajského města by měla být zprovozněna ve druhé polovině října. „Možný termín otevření obchvatu je odpoledne 17. října, k danému termínu je podána žádost o předčasné užívání stavby. Čeká nás ještě prohlídka celého obchvatu,“ uvedla mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.

Na obchvatu nyní cestáři dělají dokončovací práce: finalizují vodorovné i svislé dopravní značení. „Uklízí se staveniště, zatravňují svahy,“ uvedla Svatošová.

O několik týdnů poté...

Více práce ještě čeká stavbaře na obchvatu Rytířska, i tak už jim zbývají poslední zhruba tři týdny do předání stavby. „Podle předpokladu by do konce října obchvat Rytířska měl být hotov a zprovozněn. Budou tam možná nějaká pozdržení kvůli snad poněkud pomalejší stavbě protihlukové stěny, ale to se ještě dojasní, čeká nás kontrolní den,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Do konce října bude stavba podle něj předána do předčasného užívání. „Budou tam ještě potom dodělávky, vůbec se však neuvažuje o tom, že by obchvat do začátku zimy nebyl zprovozněn,“ sdělil Novotný.

V Rytířsku je nyní doprava od června až do současnosti vedena přes semafory po jednosměrné provizorní komunikaci, položené víceméně v trase původní silnice. Pracovníci na určitých místech dokončují dláždění a upevňují pilíře protihlukové stěny. Obchvatem Rytířska bude odstraněno rizikové místo u tamního hotelu, kde frekventovaná silnice zatáčela do obce v ostrém nepřehledném úhlu, navíc v místě s relativně vysokým pohybem chodců.

Na silniční trase Jihlava – Žďár nad Sázavou bylo Rytířsko posledním problematickým bodem. Kraj už na této silnici nechal vybudovat obchvaty Velkého Beranova, Jamného, Bohdalova a Nového Veselí.

Práce na obchvatu Rytířska o délce 1,1 kilometru začaly letos v únoru. Obchvat stojí asi 90 milionů korun. Součástí stavby je přeložení části silnice od dálnice D1 k Rytířsku a vybudování zmíněných protihlukových stěn.

Jihlavské propojení

Poslední část východní části obchvatu Jihlavy propojuje výpadovky od Jihlavy na Brno či Velký Beranov a dálnici D1 s výpadovkou z Jihlavy na Třebíč. Tato část obchvatu měří tři kilometry a stojí 277 milionů korun, které zaplatí stát, protože se jedná o trasu důležitou pro přepravu nadrozměrných komponent na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany.

Souběžně s dokončováním obchvatu Jihlavy a Rytířska kraj zahajuje stavbu obchvatu Zašovic na silnici II/405. „Stavba byla předána. V průběhu října budou zahájeny přípravné a zemní práce,“ přiblížila mluvčí kraje Svatošová. V prvním roce budování stavbaři nepředpokládají, že by u Zašovic vznikla nějaká dopravní omezení.

Další obchvat roste u Brtnice

Pokračuje rovněž stavba obchvatu Brtnice. „Pracuje se tam hlavně na nejvyšším mostě. Dále se dělají částečné pokládky konstrukčních vrstev vozovky a v části stavby se dokončuje zářez pro budoucí silnici,“ uvedla Svatošová. Vzniká zde druhý nejvyšší most na Vysočině, jehož vozovka bude místy až 400 metrů nad terénem. Tento obchvat se dvěma mosty a protihlukovou stěnou stojí 720 milionů korun a dokončen bude v roce 2027.

V tom roce by měla být zahájena ještě stavba obchvatu Okříšek. „Předpoklad je zahájení stavby v roce 2027, nyní čekáme na stavební povolení,“ podotkla Svatošová. Obchvat Třebíče by se měl začít stavět zřejmě v roce 2028.

