Na víkend se zavře tunel u Jihlavy. K údržbě a čištění si ŘSD přidá i nový software

Autor: vok
  13:12aktualizováno  13:12
V pátek odpoledne začne všem řidičům projíždějícím Jihlavou obvyklá nepříjemnost. Na dva dny se kvůli pravidelné revizi uzavře tunel na obchvatu města. Motoristé budou muset projet přes centrum. Denně jich tak učiní tisíce. Objízdné trasy budou vyznačené.
Po celý víkend bude Jihlavský tunel pro veškerou dopravu uzavřen. Údržba se v něm provádí pravidelně po půl roce.

Po celý víkend bude Jihlavský tunel pro veškerou dopravu uzavřen. Údržba se v něm provádí pravidelně po půl roce. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Úplná uzavírka je naplánovaná od pátečních 17 hodin do neděle 16:00. Pokud se podaří veškeré práce vykonat rychleji, může se tunel otevřít i dříve.

„Přechodná úprava provozu bude platit od mimoúrovňové křižovatky silnice 38 s ulicí Jiráskova až po mimoúrovňovou křižovatku silnice 38 s ulicí Žižkova,“ informoval Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), v jehož majetku tunel je.

Právě silnice 38 tunelem vede. Komunikace spojuje Znojmo s dálnicí D1, případně dalšími městy středních a východních Čech. V sezoně ji často využívají dovolenkáři při cestách do Rakouska a dál na jih.

Značená objízdná trasa povede ulicemi Jihlavy. Konkrétně by měla vést Žižkovou, U Cvičiště, Hamerníkovou a Jiráskovou, projet by mělo být možné i Vrchlického ulicí. Vozy by po objížďce měly jezdit obousměrně.

Objízdné trasy během víkendového uzavření Jihlavského tunelu
Jihlavský tunel čeká první rozsáhlejší rekonstrukce od jeho vybudování. Obnovena bude například dosluhující osvětlovací soustava, dopravní značení či požární systém. Tunel dostane také nová svodidla i kamery.
Jihlavský tunel je s 304 metry nejdelším na Vysočině. Rychlost je v něm omezena na 60 kilometrů v hodině, řidiče hlídají radary.
Ani čistota Jihlavského tunelu není k zahození, důležitější však budou majáky, jež zajistí řidiči stálé informace o poloze jeho vozidla.
„V průběhu uzavírky proběhne čištění vnitřního prostoru tunelu a následně kontrola jeho stavebnětechnologických částí. Revizí projdou rozvodny nízkého napětí, kabelové rozvody, zdroje nepřerušované dodávky elektrické energie, uzemňovací soustava, řídicí, dopravní, kamerový a protipožární systém,“ popsal ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.

Nynější kontrola však bude zaměřena i na něco víc. „Budeme instalovat nový software, který řídí elektronické zabezpečovací a provozní systémy tunelu a dálkově přenáší data,“ dodal Kratina.

28. prosince 2023

Jednotubusový tunel měří více než 300 metrů, do provozu byl uveden v roce 2004. Podle sčítání dopravy jím každý den projede přes 13 tisíc vozidel. Jeho poslední revize proběhla loni v listopadu. „Nebyly při ní shledány žádné významné závady bránící provozu,“ pravil Veselý.

Pravidelné víkendové kontroly a revize tunelu probíhají vždy jednou za půl roku. Mimo jiné proto, aby se na tyto víkendy nemusel celý tunel zavírat a doprava odklánět do města, plánuje ŘSD do budoucna rozšíření tunelu a vybudování druhého tubusu. Záměr je ale zatím v samém počátku.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

