Začínají opravy stěžejních ulic, Havlíčkův Brod čeká nejhorší uzavírka v historii

Jan Salichov, Martin Vokáč
  8:52aktualizováno  8:52
Před řidiči na Vysočině stojí náročné jaro. Hned po Velikonocích se rozebíhají významné investice, které výrazně překreslí dopravní mapu. Opravovat se začínají důležité tahy v Jihlavě i v Havlíčkově Brodě. Některé uzavírky potrvají pár dní, jiné se protáhnou na měsíce.
Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné náklady přepravované na stavbu dukovanské jaderné elektrárny. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Klíčová tepna v centru Jihlavy - třída Legionářů - projde kompletní proměnou. Práce zahrnují generální opravu komunikace, modernizaci sítí i instalaci trolejového vedení. První fáze začne ve středu 8. dubna a potrvá do konce června.

„Uzavřen bude úsek od parkoviště za Billou k ulici Fritzova. Parkoviště i areál soudu zůstanou přístupné z ulice Tolstého, kudy povede i hlavní objízdná trasa přes Havlíčkovu a Fritzovu,“ informoval mluvčí Jihlavy Radovan Daněk.

Součástí projektu jsou rovněž úpravy zastávky U Soudu a nové veřejné osvětlení.

Už dříve se pro veškerou dopravu uzavřela část Rantířovské ulice (úsek ONO - Lípová). Zákazové značky na ní byly již v pondělí v podvečer. Důvodem je pokládka asfaltu, která potrvá do 12. dubna. Obyvatelé sídliště Za Prachárnou musí využít provizorní cestu z Vrchlického kolem Uni Hobby.

Omezení citelně zasáhne MHD - linka G nebude obsluhovat Horní Kosov a skončí u P+R Žižkova. Od 13. dubna se pak práce přesunou dále k výjezdu z města.

Kruhový objezd upraví pro nadměrné náklady

Důležité opravy, které podstatně ovlivní dopravu ve městě a jeho okolí, začínají i v Havlíčkově Brodě. V úterý 7. dubna měla odstartovat úprava okružní křižovatky u Highland Sport, kde se na silnici 38 napojuje jihovýchodní obchvat. Kolem sedmé hodiny se místem nicméně ještě jezdilo bez omezení.

Hlavní tepna Brodu se po Velikonocích uzavře. Provizorní most nemusí být pro všechny

Důvodem prací v místě, která vzniklo teprve před dvěma roky, je uzpůsobení objezdu pro průjezd nadměrných nákladů při stavbě dukovanské elektrárny. Projekt s tím původně nepočítal. Polovina objezdu bude více zpevněna, zmenší a sníží se středový ostrůvek. Práce mají probíhat při částečném omezení provozu.

Brod postihne nejhorší uzavírka v historii

Daleko větší komplikace se čekají v souvislosti s rekonstrukcí mostu v Masarykově ulici. Práce začaly v úterý ráno zúžením čtyřproudé třídy ve směru na Jihlavu. Je to nutné kvůli přípravě nájezdu k provizornímu přemostění.

Od 13. do 19. dubna bude kvůli přeložkám sítí kompletně uzavřena pravá polovina mostu ve směru na Jihlavu. Doprava bude převedena do protisměru v režimu 1+1. Důvodem jsou přeložky kabelů a sítí, jež mostem vedou. Od 20. dubna se omezení v totožné podobě 1+1 přesune na druhou polovinu mostu.

„Tento režim skončí v období mezi 20. a 25. květnem. Kdy přesně to bude, záleží na průběhu stavby a na tom, jak rychlí budou vlastníci inženýrských sítí,“ konstatoval Petr Ošmera ze společnosti Znakom, jež dopravní omezení a objízdné trasy koordinuje.

Brod čeká nejhorší uzavírka v historii. Kvůli mostu měří objížďka 11 kilometrů

Teprve pak se Masarykova ulice uzavře kompletně, most se začne bourat. Uzavírka potrvá bez přerušení do 31. července 2027. „V zimě ještě nově budovaný most nebude ve stavu, aby se na něj byť provizorně pustila doprava,“ vysvětlil Marek Mazura, který bude provádět technický dozor.

„Budeme hlásit, aby minimálně deset dní od zavedení omezení, než se provoz usadí, do Brodu autem nikdo, kdo vyloženě nemusí, vůbec nejezdil. Prosíme řidiče o pochopení a trpělivost,“ vzkázal místostarosta Libor Honzárek, který uzavírku označuje za nejhorší v novodobé historii města.

Přes most denně projede přes 23 tisíc vozidel. „Když takovou tepnu uzavřete, pocítí to každý,“ je si vědom místostarosta.

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Sanitky ve Zlíně dostanou zelenou na křižovatkách, budou dřív v nemocnici

Sídlo Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně na Peroutkově...

Sanitky ve Zlíně dostanou přednost na křižovatkách. Díky novému zařízení budou mít s předstihem zelenou, aby neztrácely čas. Kraj pořídí do sanitek speciální palubní jednotky, které pomůžou zkrátit...

Nejvíce lidí opět umřelo v Ústeckém kraji. Roli hrají i ghetta, poukazují lékaři

Litvínovské sídliště Janov

Ústecký kraj za loňský rok opět vykázal největší úmrtnost obyvatel v republice. Podle nově zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zde zemřelo v přepočtu na tisíc obyvatel o jednoho...

7. dubna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Řidič riskantně předjížděl, po čelní srážce s kamionem uhořel v autě

Na silnici mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku se v pondělí časně ráno stala...

Tragicky skončila v pondělí ráno nehoda mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku. Řidič osobního vozidla se při nebezpečném předjíždění čelně srazil s nákladním autem a obě vozidla začala následně hořet....

7. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Letňanský koledník

vydáno 7. dubna 2026  8:34

Praha, Opatov

Praha, Opatov

Z vykradení ATM na Opatově

vydáno 7. dubna 2026  8:33

Krásná Velikonoční neděle na Karlštejně

vydáno 7. dubna 2026  8:33

V Úžlabině

V Úžlabině

Kola jako kuželky. Popadaná sdílená kola v Praze 10-Strašnicích v ulici V Úžlabině.

vydáno 7. dubna 2026  8:32

V Úžlabině

V Úžlabině

Holub hřivnáč v Praze 10-Strašnicích v ulici V Úžlabině

vydáno 7. dubna 2026  8:32

V Olšinách

V Olšinách

I dnes po Velikonocích probíhají dopravně-bezpečnostní akce.Policisté hlídkují u nebezpečného přechodu v Praze 10-Strašnicích v ulici V Olšinách u školy u stanice Strašnická.

vydáno 7. dubna 2026  8:32

Vozíkům vjezd nepovolen!

vydáno 7. dubna 2026  8:32

Kvetoucí letňanský lesopark

vydáno 7. dubna 2026  8:31

