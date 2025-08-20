Dopravní bizár, zuří řidiči ve Žďáře. Kvůli souběhu uzavírek kolabuje provoz

Jana Nedělková
  14:52
Už tak dost složitou dopravní situaci ve Žďáře nad Sázavou, kde provoz komplikuje hned několik uzavírek, zhoršili ve středu silničáři další novinkou. A to dost nečekanou. Na motoristy hned zrána čekalo omezení na hlavním průtahu, kde začalo frézování povrchů. Kolony se vlekly kilometry.

Troubení, nervozita, nadávky, nebezpečné manévry. Tak to ve středu ráno vypadalo na průjezdu Žďárem.

„Jen si to vyfoťte, tohle už není normální, to je dopravní bizár. To musel vymyslet fakt nějaký inteligent. Celý město je zasekaný a oni se v ranní špičce začnou vrtat v asfaltu,“ pokřikoval na reportéra iDNES.cz jeden z šoférů kamionu.

Jeho vůz se, stejně jako ostatní, sunul po silnici I/37 jen velmi zvolna. Čekání se táhlo dlouhé desítky minut, průjezd Žďárem vydal minimálně na hodinu. Kvůli opravovaným a tedy i uzavřeným ulicím v okolí průtahu nebylo navíc nebylo možné zácpu nijak objet.

Souběh několika uzavírek způsobil ve Žďáře nad Sázavou dopravní chaos. Skrz celé město se táhnou nekonečné kolony, řidiči v nich čekají mnoho desítek minut, městská doprava jezdí s výrazným zpožděním, lidé často na zastávkách stojí marně. (20. srpna 2025)
Souběh několika uzavírek způsobil ve Žďáře nad Sázavou dopravní chaos. Skrz celé město se táhnou nekonečné kolony, řidiči v nich čekají mnoho desítek minut, městská doprava jezdí s výrazným zpožděním, lidé často na zastávkách stojí marně. (20. srpna 2025)
Souběh několika uzavírek způsobil ve Žďáře nad Sázavou dopravní chaos. Skrz celé město se táhnou nekonečné kolony, řidiči v nich čekají mnoho desítek minut, městská doprava jezdí s výrazným zpožděním, lidé často na zastávkách stojí marně. (20. srpna 2025)
Souběh několika uzavírek způsobil ve Žďáře nad Sázavou dopravní chaos. Skrz celé město se táhnou nekonečné kolony, řidiči v nich čekají mnoho desítek minut, městská doprava jezdí s výrazným zpožděním, lidé často na zastávkách stojí marně. (20. srpna 2025)
10 fotografií

„Ráno jsem vyrazila autem před osmou hodinou do práce, naštěstí o něco dřív, jinak bych to ani nestihla. Kolona začínala už na okraji města a odtud se auta velmi pomalým tempem pohybovala dál, nebo spíš místy stála. Na Libušín, kde pracuji, jsem se dostala za 35 minut,“ vylíčila zhruba dvoukilometrovou cestu žena, která pracuje v jednom ze žďárských obchodů.

Právě na Libušíně, v blízkosti frekventovaného přechodu pro chodce v Dolní ulici, byla doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. To by mělo pokračovat ještě minimálně ve čtvrtek. Dalšími místy, kde se musejí motoristé připravit na omezení, jsou pak čtyři úseky v Horní a Brněnské ulici - většina v okolí volejbalových kurtů a Obchodního centra Convent.

Zaskočeni jsou obyvatelé i vedení města

„Jde o lokální vysprávku povrchu komunikace, dnes se frézuje, hotovo by mělo být během dvou až tří dnů celkem. Akce je v režii Ředitelství silnic a dálnic, provoz je řízen ručně pracovníky zhotovitele,“ upřesnila ve středu dopoledne mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Město prosí šoféry o trpělivost a vybízí - kde to je možné, k využití alternativní přepravy. „Jsme samozřejmě rádi, že se ve Žďáře investuje do dopravy. Chápeme také snahu stihnout práce do začátku školního roku. Ale vzhledem k už tak složité dopravní situaci ve městě nás poněkud překvapilo načasování začátku oprav do ranní špičky,“ dodala mluvčí.

Žďár nad Sázavou ucpala další uzavírka, řidičům začala „bitva“ u Stalingradu

Zaskočeni jsou i obyvatelé. „Jasně. Chápu, že něco jsou akce města a něco ŘSD, ale to je opravdu takový problém v roce 2025, kdy má telefon opravdu, ale opravdu každý, domluvit opravné akce tak, aby z toho obyvatele nešíleli?“ ptá se ve facebookové skupině, která se věnuje dopravním omezením v regionu, Zdeněk Holéczy.

Dle ŘSD budou práce na havarijní opravě žďárské silnice rychlé, potrvají jen několik dní. „Provádíme výměnu obrusné vrstvy. V praxi to znamená, že vozovka je odfrézována do hloubky přibližně pěti centimetrů, poté je položen nový asfalt. Následně, s časovým odstupem zhruba dva týdny, bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Celkově půjde o práce na přibližně dvakrát čtyři dny,“ shrnul Jiří Veselý, mluvčí ŘSD na Vysočině.

Na zastávkách lidé marně vyhlíželi svůj spoj

Zácpy se ve Žďáře podepsaly rovněž na fungování MHD i linkové dopravy. Na zastávkách se kupili lidé marně vyhlížející svůj spoj. „Ujel nám kvůli tomu vlak, autobus prostě nepřijel, jak měl. Už nemělo smysl dál čekat, stejně bychom vlak nestihli. Když jsme viděli ty kolony, ani se těm zpožděním nedivíme,“ konstatovali manželé Slámovi.

Že spoje nejezdí na čas potvrdil i dispečer žďárské přepravní společnosti ZDAR. „Nepříjemně nás tohle další omezení zaskočilo, některé akce jsou bohužel velmi rychlé a je těžké na ně v dopravní situaci, jaká teď ve městě panuje, zareagovat. Autobusy musíme vést v těchto případech jinými trasami, a těch už mezi těmi uzavírkami moc není,“ popsal Aleš Švec.

Rok plný uzavírek: ve Žďáře nad Sázavou opraví i hlavní tah na Havlíčkův Brod

MHD podle něj nabírá zpoždění v průměru kolem deseti minut. Lidé se ale všech spojů nakonec dočkají, byť třeba vozidlo přijede z jiného směru, než jsou zvyklí.

Na opravách povrchu „sedmatřicítky“ se navíc pracuje rovněž ve žďárské místní části Stržanov. „I tam by mělo být hotovo během dvou dnů. Jde rovněž o akci ŘSD. Pak bude na silnici ještě třeba doplnit vodorovné dopravní značení,“ sdělila Sobolová.

Na Žďársku na témže tahu I/37 pracují nyní silničáři také mezi Křižanovem a Ořechovem, kde jde o cirka kilometrový úsek. Doprava je místem prací vedena kyvadlově.

Silničáři opravují vozovku na čtyřech místech průtahu I/37 (červené značky). Uzavřené jsou ovšem i skoro všechny navazující hlavní ulice, jako je Brodská, Wonkova a Vysocká, Nová nebo jihovýchodní obchvat.

Silničáři opravují vozovku na čtyřech místech průtahu I/37 (červené značky). Uzavřené jsou ovšem i skoro všechny navazující hlavní ulice, jako je Brodská, Wonkova a Vysocká, Nová nebo jihovýchodní obchvat.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Cizinec svištěl po dálnici D7 skoro dvoustovkou, vezl novorozeně a batole

Řidič mercedesu jel na dálnici D7 u Bitozevsi na Lounsku rychlostí 199 kilometrů za hodinu, na zadních sedačkách vezl novorozeně a dvouleté dítě. V místě činí maximální povolená rychlost 130...

20. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Výluka na lince B. O víkendu metro nepojede mezi Florencí a Vysočanskou

Z důvodu provedení nezbytných stavebních prací v prostoru kolejiště souvisejících s revitalizací stanice Českomoravská bude od soboty 23. srpna od zahájení provozu do neděle 24. srpna do ukončení...

20. srpna 2025  15:10

V Praze zdraží i pokuty za jízdu načerno. Od ledna bude hrozit až dva tisíce korun

Rada hlavního města v polovině srpna schválila zvýšení cen jízdného. Pražany s dlouhodobými kupony to moc trápit nemusí, pozor si však budou muset dát na jejich platnost. Jinak je čekají i vyšší...

20. srpna 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Krása, síla, křehkost i energie. Fotografie od předních autorů oslavují ženy

Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Takové je hlavní téma výstavy Photo Art Fest ve Znojmě, při níž je v prostorách louckého kláštera k vidění více než dva tisíce fotografií od 150 autorů z...

20. srpna 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Dopravní bizár, zuří řidiči ve Žďáře. Kvůli souběhu uzavírek kolabuje provoz

Už tak dost složitou dopravní situaci ve Žďáře nad Sázavou, kde provoz komplikuje hned několik uzavírek, zhoršili ve středu silničáři další novinkou. A to dost nečekanou. Na motoristy hned zrána...

20. srpna 2025  14:52

Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do...

20. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  14:48

Karlovy Vary začnou v září přestavovat vilu v Komenského ulici na byty

Karlovy Vary začnou zřejmě už v září přestavovat vilu v Komenského ulici na nové byty. Vznikne v ní šest bytových jednotek. Jde o první ze série přestaveb,...

20. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Rudíkov chce ještě letos začít stavět obecní úřad a dům služeb

Rudíkov na Třebíčsku plánuje stavbu nového obecního úřadu a domu s byty a lékařskými ordinacemi. Odhadované náklady jsou 50 milionů korun. Hledá dodavatele,...

20. srpna 2025  13:09,  aktualizováno  13:09

Bití vařečkou i svazování lepicí páskou. Soud muže potrestal za týrání dětí

Za dlouhodobé týrání pěti dětí, vlastních a vyženěných, potrestal Krajský soud v Praze muže z Lysé nad Labem sedmi lety vězení. Rozsudek není pravomocný, obhájce se na místě odvolal a kauzou se bude...

20. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Na Klatovsku odchytili další vlčici. Zda utekla ze Srní, potvrdí až DNA

Zoologové odchytili druhou vlčici, která se pohybovala v okolí Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku. Zda se jedná o zvíře, které uteklo z výběhu v Srní, určí až analýza DNA. Identifikační čip se...

20. srpna 2025  14:42

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Plzeň opravila mostek v Bolevci, ozdobou připomíná slavnou Klotzovu cihelnu

Plzeň opravila téměř za 5,5 milionu korun nenápadný most u příjezdové komunikace ke střelnici ve čtvrti Bolevec. Mostek vede od sídliště do lesa, je ale...

20. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  12:51

Za Motoristy kandiduje na jižní Moravě i starosta Bystrce, ze SOCDEM vystoupil

O mandát poslance se v Jihomoravském kraji uchází i starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl. Ačkoliv byl do čela jedné z největších brněnských městských částí zvolen...

20. srpna 2025  12:35,  aktualizováno  12:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.