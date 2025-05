Pro veškerou dopravu se Jihlavský tunel uzavře 10. května v 8 hodin ráno. Znovu otevřít by se měl v neděli, nejpozději v 16 hodin. Neprůjezdný bude úsek obchvatu od ulic Jiráskova po Žižkovu.

Po tuto dobu bude veškerá doprava směrována do ulic Jihlavy. „Ve směru na Znojmo bude trasa objížďky vedena ze silnice 38 na ulici Vrchlického, U Cvičiště, Žižkova a zpět na 38. Ve směru k D1 a na Havlíčkův Brod povede objízdná trasa ze silnice 38 na ulici Žižkova a dále po ulicích U Cvičiště, Hamerníkova, na ulici Jiráskova a zpět na 38,“ sdělil Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic pro Kraj Vysočina.

Důvodem uzavírky tunelu jsou pravidelné revize, kontroly systémů a čištění prostor. „Revizí projdou rozvodny nízkého napětí, kabelové rozvody, zdroje nepřerušované dodávky elektrické energie, uzemňovací soustava, řídicí, dopravní, kamerový a protipožární systém. Kontrola se zaměří i na elektronické zabezpečení tunelu, jeho osvětlení nebo také SOS hlásky,“ vyjmenoval Veselý.

Jihlavský tunel je více než 300 metrů dlouhý, do provozu byl uveden v roce 2004 společně s první částí obchvatu Jihlavy. Podle posledního sčítání dopravy v něm denně projede přes 13 tisíc vozidel, přibližně třetinu tohoto množství tvoří tranzitní doprava v podobě nákladních aut a kamionů.

ŘSD chce vybudovat druhý tubus

Přes své vytížení a význam na mezinárodní trase z Rakouska přes Znojmo k dálnici D1 či dále na sever přes Havlíčkův Brod na Kolín je tunel jednotubusový. Jakákoliv činnost uvnitř tudíž vede k jeho uzavření a nasměrování dopravy do ulic Jihlavy. To kritizuje i ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.

„Překvapilo mě, že než jsem přišel do této pozice, nikdo se nezabýval přestavbou jihlavského obchvatu po silnici I/38 na čtyřpruh. To nám teď při jeho opravě a plánování uzavírek dělá značné problémy. Hlavně při uzavření Jihlavského tunelu. Kdyby byly v tomto místě dvě tunelové trouby, komplikace by nebyly,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES.

Kratina proto chce ještě letos zahájit práce na studii rozšíření obchvatu na čtyřpruh v úseku od Jiráskovy ulice po okružní křižovatku V Ráji. „Považuji to za velice důležitý projekt,“ konstatoval. Jak rychle se ovšem podaří záměr uskutečnit, je zatím ve hvězdách.

Blíží se rekonstrukce celého obchvatu

Víkendové uzavření Jihlavského tunelu bude pro řidiče však pouhou zkouškou a ukázkou toho, co je čeká přes léto. Tunel a část obchvatu města se totiž mají uzavřít na celý červenec a srpen.

„V letošním roce dojde k výměně povrchu vozovky v Jihlavském tunelu v rámci plánované rekonstrukce 4,7 kilometru dlouhého úseku silnice 38,“ vysvětluje dále Veselý.

Oprava za 152 milionů korun se bude týkat úseku od mimoúrovňové křižovatky s ulicí Jiráskova až téměř po okružní křižovatku u zahrádkářské osady Ráj, kde začíná nová část jihlavského obchvatu otevřená teprve loni. Stavební akci plánuje ŘSD zahájit už nyní v pondělí rozmisťováním přechodného dopravního značení.

„Po většinu času bude doprava místem prací vedena kyvadlově, na semafory. Po celé prázdniny pak bude zcela uzavřen úsek s tunelem mezi mimoúrovňovými křižovatkami s ulicemi Jiráskova a Žižkova. Řidiči budou po dobu přibližně dvou měsíců odkláněni na objízdné trasy,“ potvrdil Veselý. Při uzavírce tunelu budou platit stejné objízdné trasy jako o tomto víkendu.

Jihlava se letos potýká s desítkami uzavírek

Řidiči v Jihlavě se přitom už od počátku letošní stavební sezony potýkají s celou řadou omezení, další ještě přibudou.

Webové stránky zřízené právě pro monitoring dopravní situace uvádějí celkem 43 míst na území města, na kterých v letošním roce je nebo bude provoz určitým způsobem omezen. Plná polovina z nich se týká nynějšího období počátku května.

28. prosince 2023

O chystaných uzavírkách už na nejrůznějších facebookových profilech diskutují i řidiči. Mnozí neskrývají obavy. „Bude totální kolaps. Už teď je problém,“ zmiňuje například Josef Kosina.

Motoristé kritizují souběh většího množství uzavírek, ale i to, že některé trvají zbytečně dlouho. Obvykle se na nich totiž pracuje do 16 hodin, staveniště leží ladem i o víkendech. „S uzavírkami se nic nenadělá, je to nutné zlo. Co ale řešitelné je, je nekoncepčnost, jak je všechno řízeno,“ podotýká Aleš Froněk.