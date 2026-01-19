Po smršti uzavírek přijde v Jihlavě klidnější období. Oprav bude i tak spousta

Jan Salichov
  8:42aktualizováno  8:42
Dokončení největší městské dopravní investice, kterou je Centrální dopravní terminál (CDT), dokončení rozpracovaných akcí v ulicích Rantířovská a Evžena Rošického a rekonstrukce náměstí a ulic Křížová, Kosmákova a 17. listopadu. To jsou nejdůležitější dopravní stavby a rekonstrukce, které v roce 2026 čekají Jihlavu.
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby....

V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby. Obě mají být hotovy nejpozději v létě. | foto: Jan Salichov, MF DNES

Rekonstrukce během letošního roku čeká třídu Legionářů. Od Fritzovy až k...
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby....
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby....
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby....
9 fotografií

„Co se týče dopravních uzavírek, nebude letošní rok tak komplikovaný, jako byl rok 2025,“ zmínil primátor Jihlavy Petr Ryška smršť uzavírek v předchozím roce. „Nicméně, že bychom si úplně odfrkli, to také ne,“ dodal.

Klíčovou investicí je Centrální dopravní terminál, který propojí městskou, regionální a železniční dopravu. „Správa železnic deklaruje, že nejpozději v červenci firma Skanska dodělá výpravní budovu a další potřebné věci,“ uvedl Ryška. „My bychom naši stavbu, kterou pro nás dělají IMOS, Geosan a Metrostav, měli mít do 20. května. Do té doby bychom měli dodělat veřejný prostor, právě s výjimkou buněk, kde je nyní dočasné zázemí pro cestující. To doděláme poté, co bude otevřena výpravní budova,“ upřesnil Ryška.

Rekonstrukce během letošního roku čeká třídu Legionářů. Od Fritzovy až k dopravnímu terminálu se budou nově napojovat troleje, zároveň se bude měnit vodohospodářská infrastruktura. Termín zahájení prací je ale zatím nejasný.
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby. Obě mají být hotovy nejpozději v létě.
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby. Obě mají být hotovy nejpozději v létě.
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby. Obě mají být hotovy nejpozději v létě.
9 fotografií

Na CDT přímo navazuje třída Legionářů, kterou během tohoto roku čeká rekonstrukce. „Od Fritzovy až k dopravnímu terminálu musí být nové napojení trolejové trakce a zároveň se bude měnit vodohospodářská infrastruktura. Je to vysoutěžené na 210 dnů, ale zatím není jasné, kdy opravy začnou. Bude záležet na počasí,“ vysvětluje Ryška.

U budovy soudu přibudou po obou stranách vozovky nové zastávky pro trolejbusy. „U soudu musí být zachován výjezd a chceme zachovat i parkoviště, na kterém ICOM asi v průběhu roku začne stavět parkovací dům,“ zmínil Ryška další komplikace. „Uvidíme proto, jakým způsobem budeme rekonstrukci provádět. Jestli zachováme jednosměrný průjezd bez parkování, nebo jestli budeme dělat nejdříve horní a poté spodní část ulice. Je to několik variant, bude záležet na jednání s policií,“ upozornil.

Jasný termín zatím nemá ani Kosmákova ulice

Podobně nepřehledná je zatím situace také s ulicí Kosmákova. Zde mělo původně dojít k rekonstrukci už v uplynulém roce, nakonec byla posunuta na jaro roku 2026. „S největší pravděpodobností začneme od ulice Mrštíkova a půjdeme postupně dolů, směrem k náměstí. Uvidíme, jak dopravní modely budou vycházet. Ale je to komplikované a do prostoru za Snahou se bude dostávat poměrně složitě,“ uvědomuje si Ryška.

Kolony aut přes celé náměstí. Uzavírky komplikují dopravu v Jihlavě

Komunikace na Masarykově náměstí se bude během roku opravovat také na druhé straně, u ulice Křížová. „Je to ale věc, která zasáhne spíše MHD,“ myslí si primátor. „Tím, že jsme loni kvůli uzavírkám pustili dopravu na Masarykovo náměstí, výrazně se zde zhoršil povrch. Když projedete ulicí Křížovou a náměstím, uvidíte sami. Vypadá to tam mnohem hůř než předtím,“ pravil Ryška.

S nutností aktuálních oprav v tomto prostoru se přitom původně nepočítalo. „Za tři, čtyři roky se bude celá východní strana Masarykova náměstí měnit, doprava zde bude vedena úplně jinak. Chtěli jsme to do té doby udržovat, nicméně v tuto chvíli je to v takovém stavu, že to musíme opravit ve větší míře. Přibližně padesát procent vozovky,“ upřesnil primátor.

Ulici 17. listopadu se rozšíří. Kvůli parkování

Třetí komplikovanou ulicí, která zasáhne do omezení dopravy, je 17. listopadu. Zde se bude dělat nejen nová vodohospodářská infrastruktura, ale ulice se bude o půl metru rozšiřovat. „Chceme tam udělat parkování,“ vysvětlil Ryška a doplnil: „Už teď se tam parkuje, ale aktuálně v rozporu s pravidly silničního provozu.“

Dokončení čekají úpravy v ulicích Rantířovská a Evžena Rošického. „Další uzavírka, která, doufám, nebude tak dlouhá, bude poslední neopravený úsek ulice Romana Havelky. Tu bude opravovat kraj,“ zmiňuje Ryška úsek mostku nad Smrčenským potokem, Hybráleckou ulicí a světelnou křižovatkou u sjezdu z dálničního přivaděče.

Poslední velká uzavírka a pro letošek hotovo. Kudy řidiči v Jihlavě neprojedou

Krátkodobé uzavírky se plánují při opravách vodohospodářské infrastruktury v ulicích Pod Rozhlednou, Arbesově ulici či ulici U Cvičiště. „Ale to by nemělo být nic razantního,“ věří Petr Ryška.

Rok 2026 však nebude jen o asfaltu a dlažbě, ale i o technologiích. Město začne budovat Centrální technický dispečink pro automatizovaný dohled a řízení dopravní situace, připravuje úsekové měření na II/602 v Heleníně a obnovu dohledu nad průjezdem na červenou na křižovatce Jiráskovy a Fritzovy ulice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Vozovky na Vsetínsku mohou v místech, kde se tvoří mlhy, namrzat

ilustrační snímek

Vozovky na Vsetínsku mohou dnes ráno lokálně namrzat v místech, kde se tvoří mlhy. V horských oblastech okresu zůstává na silnicích nižších tříd, které se přes...

19. ledna 2026,  aktualizováno 

Po smršti uzavírek přijde v Jihlavě klidnější období. Oprav bude i tak spousta

V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby....

Dokončení největší městské dopravní investice, kterou je Centrální dopravní terminál (CDT), dokončení rozpracovaných akcí v ulicích Rantířovská a Evžena Rošického a rekonstrukce náměstí a ulic...

19. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Letos skončí oprava silnice do Hlinska pod Hostýnem

19. ledna 2026  8:37

Nedaleko Prahy hořel rodinný dům, na vině je patrně žhavý popel

Ilustrační snímek

V Horoměřicích u Prahy hořel v neděli rodinný dům, škoda je odhadnutá na 20 milionů korun. Jeden člověk se nadýchal kouře. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že požár způsobila nedbalost při nakládání...

19. ledna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, dva lidé jsou zranění

ilustrační snímek

V Ostravě se dnes brzy ráno na zastávce Svinovské mosty srazily dvě tramvaje, dva lidé jsou zranění, oznámila policie na sociální síti X. Nehodu vyšetřuje. ...

19. ledna 2026  6:31,  aktualizováno  6:31

Konkurenční výhoda v Employer Brandingu

19. ledna 2026  8:14

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, jednou z nich je řidička tramvaje.

19. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  7:39

Co s bezdomovci? Teplice mají plán, teď řeší, kde na to vezmou peníze

Lidé označují okolí hlavního nádraží za ostudu Brna. Odehrávají se tam různé...

Život na ulici přináší řadu problémů jak pro bezdomovce, tak i pro jejich okolí. Situaci lidí bez přístřeší se v Teplicích rozhodli řešit komplexním způsobem. Zastupitelé města schválili Akční plán...

19. ledna 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Pobočka pošty v Dubí zkrátila pracovní dobu

Ilustrační snímek

Pobočka pošty Partner v Lípové ulici je nově zájemcům k dispozici méně hodin, než tomu bylo doposud.

19. ledna 2026  6:59

Na břehu Karvinského moře pokračují zimní radovánky, vznikne saunové městečko

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po...

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Navazuje tak na pilotní mikulášskou akci. Už za pár dní u vody vznikne saunové městečko.

19. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Osobní koučka z Chomutovska měla na podvodech získat přes 2,5 milionu korun

Ilustrační snímek

Ve vazební věznici v současné době pobývá žena středního věku z Chomutovska, která svými podvody měla podle dosavadních zjištění chomutovských kriminalistů napáchat škody přesahující v součtu 2,5...

19. ledna 2026  5:59

S daňovým přiznáním pomohou obyvatelům Litvínova úředníci

ilustrační snímek

Úředníci budou k dispozici ve několika termínech, nejbližší je ve středu 21. ledna. Zájemcům pomohou s vyplněním daňového přiznání z loňského příjmu fyzických osob a také z nemovitostí úředníci...

19. ledna 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.