Nehoda se stala krátce po třetí hodině ranní zhruba na 165. kilometru. Podle prvotního šetření řidič nákladní soupravy z dosud nezjištěné příčiny nezvládl řízení a nákladní soupravu zlomil do takzvané jedničky a zůstal stát přes všechny jízdní pruhy. Krátkou chvíli poté do boční strany návěsu narazil řidič s dodávkou.
„Řidič dodávky utrpěl vážná zranění, kterým podlehl. Zranění utrpěl i řidič nákladní soupravy, který byl převezen do nemocnice,“ uvedla mluvčí policie pro kraj Vysočina Michaela Lébrová s tím, že dechová zkouška u šoféra kamionu byla negativní.
Podle Národního dopravního informačního centra blokovala nehoda všechny pruhy po dobu přibližně čtyř hodin. Kolem sedmé hodiny ranní policisté informovali, že se jim povedlo dálnici zprůjezdnit levým pruhem.
Policisté odkláněli osobní vozidla na 162. km u sjezdu na Velkou Bíteš, nájezd zpátky na dálnici D1 byl možný od 168 km. Nákladní vozidla zůstala na dálnici a čekala na její zprůjezdnění.
„Policisté zavřeli výjezd z parkoviště v kilometru 166, aby odtahové a vyprošťovací služby mohly přijet protisměrem,“ doplnila Lébrová.