D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda kamionu a dodávky, její řidič zemřel

Autor: herp, vok, ČTK
  6:32aktualizováno  8:20
Dopravu na dálnici D1 v noci zkomplikovala nehoda kamionu a dodávky. Nedaleko odpočívadla Devět Křížů ve směru na Brno se tato dvě vozidla střetla, šofér dodávky při nehodě zemřel, druhý z řidičů skončil v nemocnici. Dálnice je v místě nehody průjezdná levým pruhem.
Tragická nehoda dodávky a kamionu, která zablokovala dálnici D1. (20. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala krátce po třetí hodině ranní zhruba na 165. kilometru. Podle prvotního šetření řidič nákladní soupravy z dosud nezjištěné příčiny nezvládl řízení a nákladní soupravu zlomil do takzvané jedničky a zůstal stát přes všechny jízdní pruhy. Krátkou chvíli poté do boční strany návěsu narazil řidič s dodávkou.

Tragická nehoda dodávky a kamionu, která zablokovala dálnici D1. (20. ledna 2026)
Doprava na dálnici D1 zkomplikovaná smrtelnou nehodou. (20. ledna 2026)
Doprava na dálnici D1 zkomplikovaná smrtelnou nehodou. (20. ledna 2026)
Doprava na dálnici D1 zkomplikovaná smrtelnou nehodou. (20. ledna 2026)
„Řidič dodávky utrpěl vážná zranění, kterým podlehl. Zranění utrpěl i řidič nákladní soupravy, který byl převezen do nemocnice,“ uvedla mluvčí policie pro kraj Vysočina Michaela Lébrová s tím, že dechová zkouška u šoféra kamionu byla negativní.

Podle Národního dopravního informačního centra blokovala nehoda všechny pruhy po dobu přibližně čtyř hodin. Kolem sedmé hodiny ranní policisté informovali, že se jim povedlo dálnici zprůjezdnit levým pruhem.

Policisté odkláněli osobní vozidla na 162. km u sjezdu na Velkou Bíteš, nájezd zpátky na dálnici D1 byl možný od 168 km. Nákladní vozidla zůstala na dálnici a čekala na její zprůjezdnění.

„Policisté zavřeli výjezd z parkoviště v kilometru 166, aby odtahové a vyprošťovací služby mohly přijet protisměrem,“ doplnila Lébrová.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.