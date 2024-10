Cyklisto, zastav. Ale na hřiště dojeď jen na kole. Značení ve Žďáře se nepovedlo

Kritizované stopky ze sloupků u ždírecké cyklostezky do průmyslové zóny zmizely, zůstaly jen značky označující začátek a konec stezky pro pěší a cyklisty. Vodorovné značení na chodnících přikazující cyklistům před každým z osmi vjezdů do areálů firem zastavit, však zůstalo. | foto: Radek Laudin, MF DNES

Nahuštění mnoha značek do velmi malého prostoru se velmi často týká nových cyklostezek. Ty musí být vyšňořeny modrými kulatými cedulemi Stezka pro chodce a cyklisty na obou koncích. Klasická skrumáž takových značek je například nedaleko ulice Pod školou v jihlavské části Staré Hory. Poblíž sebe jsou tu značky Stezka pro chodce, Stezka pro chodce a cyklisty a Konec stezky pro chodce a cyklisty a další hned ve více exemplářích. Celkem jich je tu dvanáct. Přitom jde o jednoduchou křižovatku asfaltové a prašné stezky.

Nedaleko odtud na cyklostezce podél ulici Na Dolech dříve bývala také velká koncentrace stejných značek. Většina těch nadbytečných už ovšem byla odstraněna a v zemi po nich zůstaly jen betonové patky.

Jihlavský magistrát v posledních dvou letech nechal odstranit stovky přebytečných značek. Některé z nich například i na cyklostezce v již zmíněné čtvrti Staré Hory. Zde byly - jako i na řadě jiných podobných cest - označeny modrými kulatými značkami všechny cesty které cyklostezku křižovaly. Dnes už jsou v místě cesty po značkách jen patky s obroušenými šrouby, stěží viditelné v trávě.

„Jak to bylo historicky označeno, tak to bylo udělané správně, bylo to poplatné době. Tehdy se každé přerušení trasy vjezdem označovalo, ale jak se doba vyvíjí, tak se od toho upouští a dává se to označení na začátek a konec. Přes drobná křížení se značky nedávají. Postupně se to bude dávat do pořádku všude, kam se dostaneme,“ řekl jihlavský radní David Beke, který má dopravu v kompetenci.

Křižovatky přechází na přednost zprava

„Dnes už výjezdy od budov nejsou chápány jako klasická křižovatka, ale jako výjezd mimo pozemní komunikaci na hlavní komunikaci, takže tím nám tam vždycky o dvě značky ubude,“ dodal Beke.

V Jihlavě v současnosti nejvíce značek odstraňují v souvislosti se zaváděním nového parkovacího systému. Týká se to často značek Dej přednost v jízdě, Stop nebo Hlavní silnice. Nahrazuje je nikterak neoznačované pravidlo dání přednosti zprava.

Nepřehledná změť dopravních značek nedaleko ulice Pod školou v jihlavské části Staré Hory.

„Snažíme se odstraňovat duplicitní značky, značky sdružovat na jednotné sloupky, když tam třeba předtím byly tři značky za sebou. Nebo značku přemístíme ze sloupku na sloup veřejného osvětlení, semafor nebo trakční sloup,“ dodal Beke.

Přebytek značek město řešilo například v případě ulice U Koželuhů, kde se kříží ulice U Dvora a cyklostezka od lokality Skalka. „Často jsem narazili na to, že ty značky jsou pořízené v rámci dotačního projektu a do doby uplynutí udržitelnosti toho projektu tam ty značky musí zůstat, nebo by se musela ta dotace vracet. Takže to někde není vyčištěné, jak já bych si představoval a ještě nás to čeká,“ doplnil Beke.

Jeď, zastav, jeď, zastav, jeď

Během půl kilometru hned osmkrát zastavit, sesednout z kola, rozhlédnout se a znovu rozjet, museli cyklisté na v té době čerstvě dokončené cyklostezce ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Radnice nechala novou stezku zřídit podél silnice druhé číslo 345 směrem na Chotěboř v roce 2020. Ještě se ale nestihla ani oficiálně otevřít a už se na ní kvůli značení valila kritika.

Na osmi místech nová cyklostezka přecházela přes vjezdy do areálů podniků a firem. Před každým byla na jednom sloupku značka Konec stezky pro chodce a cyklisty a stopka. Po třech metrech za vjezdem opět začínala nová stezka. A tak dál, rovnou osmkrát na úseku dlouhém přesně 510 metrů.

Takto vypadala cyklostezka ve Ždírci nad Doubravou na začátku léta 2020. Na půl kilometru nové stezky musel cyklista osmkrát zastavit a znovu se rozjet. Kritizované stopky však po pár měsících od komunikace definitivně zmizely.

„Nová cyklostezka směrem na Sobíňov je moc hezká. Nicméně je úsměvné a řekl bych i celkově nepřehledné, jak tento les značek hyzdí krátký úsek stezky,“ svěřil se v diskusích na webových stránkách města například Petr Neuvirt mladší. Brzy se strhla lavina reakcí.

„Je to odstrašující příklad, jak by cyklostezka neměla vypadat. Znám cyklostezky po celé Evropě, ale nikde jsem nic takového neviděl. Třeba ve Žďáře nad Sázavou nebo i v Praze v Braníku, kde je nejvytíženější stezka v republice, také cesty vedou podél silnic a překračují jiné ulice, ale stopky tam nejsou,“ vložil se do debaty třeba prezident České unie kolečkových bruslí Martin Máčel.

„V pořádku taková cyklostezka rozhodně není,“ přidala se i Veronika Vošická, koordinátorka BESIP v Kraji Vysočina.

Když to říká vyhláška...

Starosta Bohumil Nikl takové připomínky chápal. Neustále dokola však opakoval, že dle vyhlášky je takové značení správně. „Cyklostezka přechází přes místní komunikace a vjezdy do areálů firem. Toto křížení je méně přehledné, proto je tu značka STOP. Cyklista musí zastavit a rozhlédnout se,“ tvrdil. Město však pod tíhou kritiky bylo neprávem. Takové značení navrhoval už projekt z roku 2016 schválený policií.

Po kritice však i policie změnila názor. Ještě před kolaudací a tudíž i oficiálním otevřením cyklostezky nechala dopravní značky s nápisem STOP takzvaně dočasně zneplatnit. Po část léta tak byly zakryty černými plastovými pytli.

Dnes už stopky u cyklostezky ve Ždírci nejsou. I tak by měl ale cyklista před každým křížením s každým z osmi vjezdů do areálů firem zastavit. Červené osmiúhelníkové cedule sice ze sloupků zmizely, vodorovné značení je ale na stezce dodnes.

Dnes už tak hustý les značek na ždírecké cyklostezce není. Na podzim 2020 červené stopky zmizely. Ovšem jisté rozpaky zůstaly. Pro cyklisty se toho totiž moc nezměnilo. Na zemi bílé nápisy STOP ve formě vodorovného značení zůstaly. „Vodorovné dopravní značení má zcela stejnou váhu jako značení svislé,“ upozornila Vošická.

Cyklisté namítají, že ideální by bylo nechat cyklostezku souvislou, nepřerušovanou. A že by jim přednost měla dávat vozidla odbočující do areálů firem či z areálů vyjíždějící na hlavní silnici. Ve městech, kde vedou cyklopruhy po okraji vozovky, to tak funguje. Jenže to není případ Ždírce. Zde stezka připomíná spíš chodník oddělený od vozovky zeleným pásem.

11. června 2020

Na hřiště jedině na kole

Většina cyklostezek umožňuje smíšený pohyb jak jezdců na bicyklu, tak pěších. Výjimkou je však komunikace podél řeky Sázavy ve Žďáře nad Sázavou v úseku podjíždějícím most v ulici 1. máje, poblíž jezu. Tam je zhruba 170 metrů dlouhý úsek osazený dopravní značkou Cyklostezka, která umožňuje pohyb pouze lidem na kole, případně na in-line bruslích nebo třeba na koloběžkách.

Pěší doprava je z takovéto komunikace vyloučena. Což je trochu paradox vzhledem k faktu, že tato cesta je jedinou přístupovou trasou k takzvanému Modrému hřišti - víceúčelovému sportovišti na travnaté ploše u řeky. Žádný chodník k němu nevede.

Dle tohoto dopravní značení ve Žďáře nad Sázavou se na sportovní hřiště mohou lidé dostat pouze na kole.

Sportu chtiví obyvatelé by se tak měli správně dostávat k oblíbenému a hojně navštěvovanému hřišti pouze na kole, bruslích nebo na jiném, výše zmíněném dopravním prostředku. Případně musejí vyrazit ke sportovišti po trávníku. „Zavedení smíšeného pohybu chodců a cyklistů bohužel v tomto úseku nebylo možné, podmínky tam neumožnily vybudování komunikace v dostatečné šířce,“ zdůvodnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Podotkla také, že dříve bylo ve městě stezek určených jenom pro cyklisty více. Postupné uvolnění pravidel však vedlo k častějšímu zavádění smíšeného provozu. Uvedená trasa však ani tyto „volnější“ podmínky nesplňuje.