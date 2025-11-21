„Půjdou například na nové sociální zázemí přírodního koupaliště Nadýmač u Horních Dubenek, nová parkoviště v Novém Městě na Moravě nebo v Pelhřimově, na multimediální expozici ve Velké Bíteši nebo na návštěvnické centrum v areálu bývalé továrny ve Víru,“ informoval hejtman Martin Kukla s tím, že úspěšní žadatelé investují dohromady přes 54 milionů korun.
Novinky by měly být hotové už před začátkem hlavní turistické sezony v příštím roce. „Chceme, aby z nových projektů profitovali jak turisté, tak místní obyvatelé, kteří tvoří významnou část domácí návštěvnosti,“ uvedl krajský radní a zároveň třebíčský místostarosta Miloš Hrůza.
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotace krajům, které je navýší o regionální peníze, a skrze své dotační programy je rozdělí mezi konečné příjemce.
Krajští zastupitelé schválili začátkem listopadu přidělení dotací jedenácti projektům. Podpora tak půjde na vybudování nových parkovišť v Novém Městě na Moravě u Vratislavova náměstí a v Pelhřimově u říčky Bělá. Sociálních zařízení se díky podpoře dočkají v centru Moravských Budějovic a také v jihlavské Židovské ulici. I v areálu přírodního koupaliště Nadýmač u Horních Dubenek si lidé budou moci užívat lepší komfort. Dělníci tam postaví sociální zařízení, zastřešené sezení a přibudou nové lavičky.
Turistickou nabídku rozšíří multimediální expozice Čas čarodějnic v budově bývalého pivovaru přestavěné na kulturně kreativní centrum ve Velké Bíteši. Dalším lákadlem bude návštěvnické centrum s ukázkou hydroponie v areálu bývalé továrny ve Víru. Návštěvníci i místní se mohou těšit na nové pěší turistické trasy vedené zeleným prstencem Třebíče. Zámek ve Světlé nad Sázavou zase peníze využije na vybudování a vybavení expozice v půdním prostoru. Pozadu nezůstane ani Pacov, kde díky dotaci vytvoří expozici v kapli svatého Václava.