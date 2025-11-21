Miliony míří do cestovního ruchu, pomohou koupališti, továrně i zámecké půdě

Autor: ilm
  9:32aktualizováno  9:32
Opět o něco atraktivnější pro turisty by měla být Vysočina. Jihlavské hejtmanství podpoří jedenáct investičních projektů v oblasti cestovního ruchu a rozdělí mezi ně přes 29 milionů korun. Peníze z dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj a kraje jsou určené na podporu a rozvoj veřejné infrastruktury.
Zámek ve Světlé nad Sázavou.

Zámek ve Světlé nad Sázavou. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Půjdou například na nové sociální zázemí přírodního koupaliště Nadýmač u Horních Dubenek, nová parkoviště v Novém Městě na Moravě nebo v Pelhřimově, na multimediální expozici ve Velké Bíteši nebo na návštěvnické centrum v areálu bývalé továrny ve Víru,“ informoval hejtman Martin Kukla s tím, že úspěšní žadatelé investují dohromady přes 54 milionů korun.

Novinky by měly být hotové už před začátkem hlavní turistické sezony v příštím roce. „Chceme, aby z nových projektů profitovali jak turisté, tak místní obyvatelé, kteří tvoří významnou část domácí návštěvnosti,“ uvedl krajský radní a zároveň třebíčský místostarosta Miloš Hrůza.

Památky na Vysočině zlákaly víc návštěvníků, polepšily si hlavně Telč a Lipnice

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotace krajům, které je navýší o regionální peníze, a skrze své dotační programy je rozdělí mezi konečné příjemce.

Krajští zastupitelé schválili začátkem listopadu přidělení dotací jedenácti projektům. Podpora tak půjde na vybudování nových parkovišť v Novém Městě na Moravě u Vratislavova náměstí a v Pelhřimově u říčky Bělá. Sociálních zařízení se díky podpoře dočkají v centru Moravských Budějovic a také v jihlavské Židovské ulici. I v areálu přírodního koupaliště Nadýmač u Horních Dubenek si lidé budou moci užívat lepší komfort. Dělníci tam postaví sociální zařízení, zastřešené sezení a přibudou nové lavičky.

Zámek ve Světlé nad Sázavou
Pro návštěvníky je i letos přichystáno několik prohlídkových okruhů i expozice historického evropského skla nebo historických hodin, obrazů a soch.
Bývalý průmyslový areál ožil jako turistický projekt Továrna Vír, ten leží hned naproti známé horolezecké lokalitě. (13. června 2025)
Návštěvníci Továrny Vír si od léta budou moct prohlédnou i centrum s ukázkou moderního zemědělství. „Protože rostliny chceme běžně využívat při vaření, preferujeme co nejširší spektrum, nikoliv jen jeden druh,“ vysvětlil David Matuška z vírského Údolí Svratky.
5 fotografií

Turistickou nabídku rozšíří multimediální expozice Čas čarodějnic v budově bývalého pivovaru přestavěné na kulturně kreativní centrum ve Velké Bíteši. Dalším lákadlem bude návštěvnické centrum s ukázkou hydroponie v areálu bývalé továrny ve Víru. Návštěvníci i místní se mohou těšit na nové pěší turistické trasy vedené zeleným prstencem Třebíče. Zámek ve Světlé nad Sázavou zase peníze využije na vybudování a vybavení expozice v půdním prostoru. Pozadu nezůstane ani Pacov, kde díky dotaci vytvoří expozici v kapli svatého Václava.

