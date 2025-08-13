„Dřevěné trubky zásobovaly Jihlavu od 14. století až do 18. století,“ uvedla Ladislava Kružíková, vedoucí vodohospodářského oddělení odboru technických služeb.
Královské město Jihlava tak bylo po Praze v českých zemích teprve druhým městem, které mělo pitnou vodu dovedenou do středu města. „Brno ji mělo až třicet let po nás,“ pochlubila se Kružíková.
V roce 1520, chybou nového porybného, došlo k prasknutí hráze rybníka Lukáš. „V té době bylo od pístovské soustavy po silnici u Koželuhů čtrnáct rybníků. Rychlost vody byla taková, že popraskaly další hráze a dole bylo podle historických pramenů dvaatřicet mrtvých,“ prozradila Kružíková.
V roce 1558 se fara u svatého Jakuba dohadovala s městskými pány, že chce vodu dovést až na faru. „V té době nebylo standardem, že by měl pitnou vodu někdo doma. Všichni pro ni chodili do kašny,“ vysvětluje Kružíková, podle které o sporu musel rozhodovat císař Ferdinand I., ten se přiklonil na stranu fary.
Trubky byly položené ve dvou vrstvách
V roce 1786 vzrostla potřeba vody v centru Jihlavy natolik, že musela být do soustavy položena další vrstva dřevěných trubek. „Víme tak, že trubky byly položené ve dvou vrstvách. První vrstva v roce 1389, další 1786. Jestli mezi tím byly nějaké další trubky přidávány, nevíme,“ krčí rameny Kružíková.
Proto je v tuto chvíli těžké odhadnout, z jaké doby nalezené dřevěné potrubí pochází. „Z každé z nalezených trubek si Muzeum Vysočiny uřízlo část a nyní zkoumá jejich stáří,“ uvedla Kružíková.
Jihlava bojuje o vodu od středověku. První vodovod měla ve 14. století
Poté budou trubky znovu v depozitní schránce uloženy zpět do rybníka. „Tak budou zachovány pro další generace. Když budou ve vodě, nic se jim nestane. Naopak pokud bychom je nechali na souši, tak se rozloží,“ uvedla Kružíková.
Od roku 1786 už byla voda rozvedena do domácností ve městě. „24. prosince, když otočili kohoutkem, měli vodu z nové soustavy,“ dodala Kružíková.
Soustava rybníků se používá dodnes
Pístovská soustava, kterou tvoří čtyři hlavní rybníky - Lužní, Silniční, Lukáš a společný rybník Kalný a Vodárenský - a další boční rybníky, se doposud používá pro vodárenské účely. Plní nejen roli zásobárny surové vody, ale také funguje jako významné protipovodňové opatření.
„Jihlava dnes není prioritně zásobená z pístovských rybníků, na úpravnu vody Hosov jde surová voda z Hubenova. Na druhé straně Jihlavy se staví vodojem Bukovno, který má být napojen na vodovod ze Štoků, tím pádem je napojen na vodu ze Želivky,“ vysvětluje náměstek primátora Radek Popelka (ANO).
„Přesto jsou pístovské rybníky velmi důležitou součástí jihlavské vodárenské soustavy. Proto chceme a musíme investovat do opravy jednotlivých rybníků, do navyšování hrází a jejich retenčních schopností. Proto rybníky postupně opravujeme,“ doplnil Popelka.