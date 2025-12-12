Demolice domu zlepší výhled, stavebních úprav se křižovatka dočká později

Martin Vokáč
  13:12aktualizováno  13:12
Město Havlíčkův Brod nechá zbourat dům na rohu Masarykovy a Ledečské ulice. Jednomyslně o tom rozhodli zastupitelé města. Radnice dům zakoupila od soukromého vlastníka. Během února by mohl být převod nemovitosti ukončen. Demoliční práce mají následovat ihned poté, co počasí dovolí.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě. Pokud by ho odkoupilo město, nechalo by ho zbourat. Pomohlo by to s chystaným rozšířením křižovatky. Do toho se ale radnice chce pustit i v případě, že dům zůstane stát. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Rodinný dům původem ze 40. let minulého století je dopravní závadou. Komplikuje provoz a brání nutnému rozšíření frekventované křižovatky. Právě za účelem demolice ho město od majitele kupovalo. Na druhý pokus uspělo. Za dům město zaplatilo přes šest milionů korun.

„Stavení je na velmi nešťastném místě. Při odbočení ve směru od Kolína na Ledeč nad Sázavou řidiči za rohem domu nevidí chodce. Nákladní auta, aby se vytočila, musí najíždět daleko do protisměru,“ vysvětlil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Brod kupuje dům v rušné křižovatce, během několika měsíců ho nechá zbourat

Křižovatka Masarykovy a Ledečské ulice je navíc kapacitně na svém maximu, ne-li daleko za ním. Naplno se to projevovalo zejména letos při uzavření souběžné Havlíčkovy ulice. Ledečskou ulicí se před křižovatkou ve špičkách táhnou dlouhé kolony.

Rozšíření křižovatky však dům brání. Po jeho odstranění vznikne nový prostor pro odbočovací pruhy. „Pomůže zejména ve směru od Ledče na Jihlavu, kde by mohlo být odbočení pouze na přednost, jako je to například na hlavní světelné křižovatce un hotelu Slunce při jízdě z centra na Kolín,“ popsal místostarosta.

Kdy? Ideálně spolu s rekonstrukcí mostu

Křižovatce k lepší přehlednosti pomůže už samotná demolice domu, po níž bude do celého prostoru dobře vidět. Další postup je však otázkou jednání s Krajem Vysočina, který je majitelem silnice druhé třídy v Ledečské ulici, a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jež zase vlastní průtah po Masarykově ulici. Obě strany už daly předběžný příslib ke spolupráci.

Vedení města by chtělo dům zbourat, co nejdřív to bude možné. „V únoru bude převod domu do našeho majetku fakticky dokončen. Ihned poté, jak to počasí dovolí a jak bude dokončen projekt, chceme demolici zahájit,“ ujistila místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Pokud by vilku město nezískalo, při rozšíření křižovatky Masarykovy a Ledečské ulice by muselo více zasáhnout do přilehlých Haškových sadů.
Kdy ale začne samotná úprava křižovatky, není zatím jisté. Podle Honzárka se ideálně nabízí souběh s investicí ŘSD, které budou demolovat a stavět nový mot přes Sázavu v těsném sousedství.

„Masarykova ulice bude uzavřena, provoz křižovatkou bude značně omezen. Dalo by se toho využít k její přestavbě. Bylo by to lepší a pro řidiče příjemnější, než zde omezovat průjezd o dva roky později, až se do Masarykovy ulice vrátí doprava v plné síle,“ je si vědom.

23. října 2024

ŘSD plánuje rekonstrukci mostu přes Sázavu zahájit v dubnu, práce by měly trvat dvě stavební sezony. Masarykovou ulicí od Ledečské by měly projíždět jen osobní vozy místní dopravy ve směru od Kolína, pro něž bude směrem do Humpolecké ulice instalován provizorní most.

„Přáli bychom si, kdyby úprava křižovatky začala alespoň na podzim příštího roku, nejpozději pak na jaře 2027. Určitě nebude trvat tak dlouho jako demolice a stavba nového mostu,“ podotkl brodský místostarosta.

Obchod se podařil až na druhý pokus

Odkup domu v křižovatce byl sice pro vedení města prioritou, nerodil se ale úplně jednoduše. Nejprve se radnice s majitelem nemovitosti domluvila nejen na odkupu domu, ale s tím i na celé řadě dalších pozemků. Když záměr zastupitelé schválili, vlastník si to rozmyslel. Po sérii dalších jednání se transakce zúžila na samotný rodinný domek a pozemek včetně garáže. Obchod zastupitelé napodruhé schválili v září.

Nemovitost pocházející z roku 1945 původně sloužila k bydlení. Jsou v ní dva byty o dispozicích 3+1 a 2+1. Dům však není v ideálním stavu a vzhledem k umístění na rušném místě ani není považován za vhodný k bydlení. Několik posledních let byl nevyužívaný a prázdný.

Pro budoucí rozšíření křižovatky Masarykovy a Ledečské ulice učinilo vedení města důležité kroky už před několika lety. V roce 2018 odkoupilo bývalý statek U Vojtěcha, který stál naproti domu určenému dnes k demolici. O tři roky později ho nechalo zbourat, čímž uvolnilo důležité pozemky na jedné straně křižovatky. Nyní se řeší druhá strana rušné křižovatky.

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

