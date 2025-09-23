Brod kupuje dům v rušné křižovatce, během několika měsíců ho nechá zbourat

Havlíčkův Brod přece jen koupí dům na rohu Masarykovy a Ledečské ulice. Jeho odkoupení s pozměněnými podmínkami schválili zastupitelé. Vila byla v minulosti součástí většího balíku nemovitostí, transakci si ale nakonec vlastník rozmyslel. Dům nechá město zbourat a křižovatku rozšířit.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě.

foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě.
Zastupitelstvo města revokovalo své původní rozhodnutí. Už v únoru totiž schválilo koupi domu jako součást obchodu s několika nemovitostmi za celkem 11 milionů korun. Mimo jiné mezi ně patřila i například cesta k zadnímu traktu areálu psychiatrické léčebny. Jenže krátce po schválení si prodej ostatních nemovitostí majitel rozmyslel a z obchodu vycouval.

Během jarních měsíců se s ním představitelé města dohodli alespoň na prodeji vily u křižovatky. Ta je dlouho prázdná a nevyužitá, podle realitních expertů na tak exponovaném a rušném místě téměř neprodejná a nevyužitelná. Nakonec ji majitel nabídl městu znovu za odhadní cenu 6,113 milionu korun.

Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě. Pokud by ho odkoupilo město, nechalo by ho zbourat. Pomohlo by to s chystaným rozšířením křižovatky. Do toho se ale radnice chce pustit i v případě, že dům zůstane stát.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě. Pokud by ho odkoupilo město, nechalo by ho zbourat. Pomohlo by to s chystaným rozšířením křižovatky. Do toho se ale radnice chce pustit i v případě, že dům zůstane stát.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě. Pokud by ho odkoupilo město, nechalo by ho zbourat. Pomohlo by to s chystaným rozšířením křižovatky. Do toho se ale radnice chce pustit i v případě, že dům zůstane stát.
Podle vedení města nemůže být v domě těsně u nejrušnější ulice v Havlíčkově Brodě o klidném a komfortním bydlení řeč.
„Tato koupě je strategicky důležitá pro zlepšení dopravní situace v křižovatce ulic Masarykova a Ledečská. Současný stav představuje dlouhodobou dopravní závadu a získáním těchto nemovitostí dokážeme významně zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy,“ vysvětlila, proč město majitel o vilku tak moc stálo, místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Jediným záměrem radnice s domem na křižovatce je jeho demolice. Nijak se tím netají, zbourání domu plánuje od počátku a s tím ho i kupuje.

Nemovitost pocházející z roku 1945 původně sloužila k bydlení. Jsou v ní dva byty o dispozicích 3+1 a 2+1. Dům však není v ideálním stavu a vzhledem k umístění na rušném místě ani není považován za vhodný k bydlení.

Spojí se demolice domu s rekonstrukcí mostu?

„Kraj Vysočina je připraven po zbourání domu, o což by se nejspíš postaralo město, křižovatku rozšířit,“ vzkázal již dříve brodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

23. října 2024

Kdy by k demolici mohlo dojít, zatím není úplně jasné. „Chtěli bychom tak učinit okamžitě poté, co dům získáme a skončí všechny procesy spojené s převodem nemovitosti,“ vzkázal bez bližšího časového určení místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Podle něj však existuje ještě jedna možnost. A to že bourání domu město spojí s rekonstrukcí mostu přes řeku Sázavu, kterou na příští rok připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Masarykova ulice, hlavní průtah městem, má při tom být z poloviny zavřený. Pouze ve směru od Kolína na Jihlavu by jezdila osobní auta, a to přes provizorní most z takzvaného „cirkusplacu“ do Sázavské ulice.

„Nabízelo by se obě akce spojit a využít dopravního omezení. Samotná demolice ale nebude trvat dlouho, bourací práce by mohly včetně přípravy staveniště a odvozu sutin trvat jen pár týdnů. A pokud by z jakéhokoliv důvodu nešlo obě akce spojit, jsme připraveni dům zbourat v jiném termínu,“ podotkl Honzárek.

Provoz v Masarykově ulici by byl omezen jen minimálně, v případě uzavření Ledečské ulice už bude opět v provozu vedlejší ulice Havlíčkova, kudy by vedla objízdná trasa.

Kdyby kraj nespěchal, alespoň se zlepší rozhled

Ještě méně odhadnutelný je termín samotné úpravy křižovatky. Podle projektu, který nechá vypracovat město, by se o ni měl postarat Kraj Vysočina. Zda by do toho chtěl jít už příští rok, je s otazníkem.

„I kdyby rozšíření nenahradilo dům okamžitě, i tak se křižovatka stane mnohem bezpečnější už kvůli výraznému zlepšení rozhledových poměrů,“ konstatoval starosta Stejskal.

Na projektu budoucí podoby jedné z nejvíce frekventovaných křižovatek v Havlíčkově Brodě by se mělo začít pracovat okamžitě. Jeho základem by mělo být částečné narovnání Ledečské ulice v prostoru Haškových sadů a vybudování odbočovacích a připojovacích pruhů k Masarykově ulici.

V minulosti se uvažovalo i o přestavění křížení dvou frekventovaných ulic v kruhový objezd. Tyto myšlenky jsou už ale pryč. Objezd by se totiž nacházel mezi dvěma světelnými křižovatkami a to by působilo další dopravní problémy.

„Kombinace světel a kruhového objezdu v jeho blízkosti dělá neplechu. Vidíme to na kruhovém objezdu u kostela svaté Kateřiny, který je vedle křižovatky se světelnou signalizací. Když padne červená, zablokují se na kruhovém objezdu všechny směry,“ už loni na podzim vysvětloval radní Jan Matějka (TOP 09).

Pro budoucí rozšíření křižovatky Masarykovy a Ledečské ulice učinilo vedení města důležité kroky už před několika lety. V roce 2018 odkoupilo bývalý statek U Vojtěcha, který stál naproti dnes kupovanému domu. O tři roky později ho nechalo zbourat, čímž uvolnilo důležité pozemky na jedné straně křižovatky.

23. září 2025

