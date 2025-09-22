Stavba v horní části náměstí potřebuje dle vedení Žďáru především úpravy, které povedou k úsporám energie. „Například stav oken už byl děsivý, při velkých deštích tam dokonce zatékalo, a unikalo samozřejmě také teplo,“ vylíčil žďárský starosta Martin Mrkos.
Důležitá je ale podle něj samozřejmě i změna estetiky, neboť vzhled někdejšího úřadu odpovídá době svého vzniku a podepsal se na něm již také notně zub času. „Zároveň se nachází na náměstí - je to poměrně výrazná, dominantní budova v centru města,“ zdůvodnil nutnost oprav Mrkos.
Rekonstrukce objektu, který nyní slouží ke komerčním účelům - město v něm pronajímá kancelářské a další prostory firmám - vyjde na zhruba 81 milionů korun bez DPH. Z toho deset milionů pokryje dotace z evropských fondů, kterou radnice získala právě na úhradu energetických opatření.
Budovu tak čeká zateplení, instalace fotovoltaiky, zelené střechy a rovněž výměna oken a dveří. „Po úpravách bude stavba bezbariérová, přibude tam výtah i venkovní rampa,“ doplnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
Kvůli azbestu obálku budovy hermeticky uzavřou
Co se týče vizáže nemovitosti, dojde ke zbourání předsazené přístavby objektu směrem k náměstí Republiky, tedy v části, jíž dominuje busta T. G. Masaryka. Tato busta zůstane podle zástupců města zachována, bude pouze přemístěna. Dojde rovněž k dozdění části, v níž fungovala prodejna bazaru. „Tam vzniknou prostory, kde by se v budoucnu mohly konat nějaké akce, například výstavy,“ nastínil Mrkos.
Nejviditelnější ale bude změna fasády budovy. Ta je nyní obložena výrazně zelenými, takzvanými boletickými panely, jež obsahují azbest.
11. června 2025
„Při jejich likvidaci tak bude samozřejmě docházet k opatřením splňujícím veškeré hygienické a technické normy pro manipulaci s takto nebezpečným odpadem. V jeden okamžik bude obálka budovy hermeticky uzavřena, aby se s panely dalo manipulovat, a nebylo u toho ohroženo veřejné zdraví,“ vysvětlil starosta.
Nová fasáda navíc získá netradiční výzdobu - centrum města opět ozvláštní prvek streetartu. Tento typ umění už mohou lidé najít hned na několika městských budovách, mimo jiné na poliklinice či na sídle střediska volného času Active.
Sgrafita připomenou slavného typografa
„Tentokrát však nepůjde o ‚klasické‘ sprejování nebo o malování barvami, ale o techniku takzvaného vyškrabávání. Vzniknou tak jakási sgrafita,“ přiblížil plány Mrkos.
Město by tímto originálním způsobem rádo připomenulo Methoda Kalába, významného žďárského rodáka, grafika a typografa světového formátu. Tomu již byla před dvěma lety odhalena pamětní deska ve Veselíčku, žďárské místní části, kde se v červenci roku 1885 narodil.
„Mistr černého umění, mistr sazby, houževnatý Moravan, usměvavý mlčenlivec, vévoda písmen, sazeč bohaté fantazie, knihomil vybraného vkusu nebo znalec písem,“ připomněl tehdy Stanislav Mikule, historik Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou, jak také Methoda Kalába charakterizovali jeho současníci.
Bývalý úřad se zbaví nebezpečného azbestu. Firmy se musí na čas vystěhovat
Dílo odborníka, jenž zemřel 17. listopadu 1963, ostatně obdivovali typografové jak v Evropě, tak ze zámoří. Nyní mu chce vedení města vzdát hold i dílem umístěným přímo v centru Žďáru; a v plánu jsou i akce, které tuto významnou osobnost připomenou.
Vytvoření nového streetartového prvku se má podle starosty ujmout umělec, jenž se na tento specifický druh tvorby specializuje. Jeho výběr bude mít na starosti odborná kurátorka. „Celý projekt ještě podrobněji představíme v nadcházejících týdnech,“ ujistil Mrkos.
Rekonstrukce bývalého úřadu by měla být kompletně dokončena v květnu příštího roku. Do nemovitosti se tak vrátí nájemci, kteří nyní působí v náhradních sídlech. Kromě toho vzniknou v přízemí objektu také nové ordinace pro zubaře a dentální hygienisty.
Postupně se mění i další prvky v centru
Jen o pár měsíců později, v září 2026, by pak měla novou tvář odhalit i Stará radnice na opačném konci náměstí Republiky. Tam vznikne mimo jiné cisterciácké návštěvnické centrum, nová obřadní síň, konferenční místnost, výstavní prostory, výtah i sociální zázemí. Umírněnější tóny bude mít rovněž vnější fasáda stavby.
Žďár upraví bývalý městský úřad, řešit bude azbest i Masarykovu bustu
Vedle proměny městských budov v centru Žďáru ale postupně mění vzhled rovněž samotné náměstí a jeho nejbližší okolí. Město v současné době dokončuje úpravu rozlehlé plochy před jídelnou Vesna, hned naproti zmiňovanému bývalému městskému úřadu. Prostranství získá ještě letos nové povrchy, osvětlení, zeleň či mobiliář.
Příští rok bude radnice s rekonstrukcí pokračovat dál podél hlavního průtahu, a to až ke křižovatce u kulturního domu a Komerční banky. Při této magistrále vznikne mimo jiné nová cyklistická stezka.