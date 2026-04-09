Dva lidé z Vysočiny uvěřili internetovému investování, přišli o šest mil. Kč

Podvodníci nabízející investování přes internet vylákali z jednapadesátiletého muže z Jihlavska čtyři miliony korun. O dva miliony korun přišla při obdobném podvodu žena z Třebíčska. Údajný kurýr si pro část peněz přišel k ní domů. Oba případy vyšetřuje policie, uvedla její mluvčí Jana Kroutilová. Před obdobnými podvody policisté lidi opakovaně varují. Neměli by se nechat zlákat vidinou rychlého zisku a neposílat na údajné investice další peníze, když místo výsledku přicházejí jen výmluvy.
Čtyřiašedesátilou ženu oslavila reklama na investování do komodit, ve níž podvodníci zneužili tváře známých osobností. V lednu zaplatila poplatek, stáhla si aplikaci se vzdáleným přístupem, s podvodníky sdílela své údaje a posílala peníze. Některé jí přišly zpět na účet. Opět ale uvěřila instrukcím, peníze vybrala a předala dál.
"Dostala v březnu ve dvou případech za úkol peníze vybrat a předat je kurýrovi. Ten si pro finanční částky přijel do jejího bydliště a peníze si převzal po vyslovení předem domluveného hesla. Žena přišla celkem o více než dva miliony korun, u peněz, které jí přišly na účet, se jejich původ prošetřuje," uvedla Kroutilová.
Muže zlákalo loni v říjnu investování s údajně nejinteligentnějším šifrovacím softwarem i slova muže, který se představil jako finanční poradce Filip Dudkovský. Zpočátku mohl podvedený z údajného investičního účtu vybírat menší částky, obchodům tedy důvěřoval a vkládal další peníze. Slibováno mu bylo i zdvojnásobení vkladu.
"V únoru mu přišla zpráva, že v jeho případě nastalo podezření na nelegální transakce a peníze jsou zablokovány. Komunikaci s ním převzal jiný podvodník a lži pokračovaly," uvedla Kroutilová. Když dál platit nechtěl, dostal zpět na účet 40 eur, z čehož usoudil, že je po komplikacích a investoval dál. Dohromady přišel o téměř čtyři miliony, zčásti vlastní, zčásti půjčené u bank a nebankovních společností.