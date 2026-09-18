Dvě velké barokní kašny na náměstí v Jihlavě před zimou opraví restaurátor

Dvě velké pozdně barokní kašny se sochami Neptuna a Amfitrité na Masarykově náměstí v Jihlavě před zimou zkontroluje restaurátor. Opraví drobná poškození a ošetří povrch kamene, aby se jeho stav nezhoršoval. Podobný zásah se u těchto památek prováděl před pěti lety, rozsáhlejší opravy před devíti lety. Letošní odborná péče bude stát 174.000 korun. Na webu to uvedl mluvčí města Radovan Daněk.
Vodu z kašen město před zimou vypouští a kašny chrání mobilním zakrytím. Kvůli chystanému odbornému ošetření jejich provoz skončil o něco dřív. Bude u nich postavené lešení. Opravy a takzvanou rekonzervaci kamenných částí a sochařské výzdoby zajistí restaurátor Otakar Marcin.
Pravidelná péče je u kašen podle radnice nutná. Restaurátorský průzkum například u kašny se sochou Neptuna zaznamenal drobné praskliny žulové obruby a povrchovou korozi kovaných spon. Sochařskou výzdobu poškozuje stékající voda a holubí trus. Průběžnou údržbu potřebuje také technologické zázemí kašen. Město podle potřeby mění čerpadla, filtry, dávkovače chemie a další části systému.
Kamenné kašny byly postavené v roce 1797 na místě středověkých dřevěných kašen. Jsou ozdobené sochami antických bohů Neptuna a Amfitrité od sochaře Jana Václava Prchala. Kašny jsou podle památkového katalogu památkově chráněné od roku 1958.