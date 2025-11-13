Uzavření výrobního závodu v Havlíčkově Brodě je podle vedení společnosti jedním z opatření, která mají za cíl zajistit konkurenceschopnost některých segmentů výrobků.
Hartmann působí na trhu zdravotnických prostředků a ten se vyznačuje čím dál větším tlakem na snižování nákladů.
Firmu drtí zvyšující se konkurence, zejména z asijských zemí. To se týká především určitého typu zboží. Její management proto přistupuje k opatřením, jak co nejvíce snížit riziko ztráty podílu na trhu. Závod v Havlíčkově Brodě se stal obětí celé situace.
„Produkce speciálních chirurgických roušek v závodě Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě je jednou z těch, které čelí silnému tržnímu tlaku na snižování nákladů na výrobu. Hlavním důvodem snížené konkurenceschopnosti jsou produkty přicházející na naše trhy z asijských zemí,“ prozradil Pavel Fuchs, předseda představenstva Hartmann – Rico.
Jak dodal, vedení společnosti se situací dlouhodobě zabývalo. Přesto nenašlo jiné východisko. „Není možné pokračovat v revitalizaci investic a konkurenceschopnosti tohoto závodu,“ podotkl Fuchs.
Přitom před jedenácti lety byl havlíčkobrodský závod vybaven další výrobní linkou a vedení hovořilo o vzrůstajícím významu podniku.
Zaměstnancům pomohou podnikové odbory
Uzavření závodu v Havlíčkově Brodě se plánuje na konec března 2026. Tento týden se informaci dozvěděli zaměstnanci. Těch v podniku pracuje přibližně 150. Dalších padesát lidí je zaměstnaných v navazující dílně Sanicare.
Závod společnosti Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě
„O rozhodnutí představenstva jsme již informovali zástupce odborů. V nejbližších dnech s nimi zahájíme jednání s cílem najít nejlepší možné řešení pro všechny dotčené zaměstnance. V případě Sanicare budeme postupovat obdobně,“ doplnil Fuchs.
Odborový svaz prozatím situaci nechce komentovat. Záležitost je příliš čerstvá. Slova těžko hledají i samotní zaměstnanci, kteří o konci podniku vědí jen pár hodin.
Naprostou většinu zaměstnanců společnosti Hartmann – Rico v Havlíčkově Brodě tvoří ženy, část z nich jsou cizinky. Vyrábí komponenty pro takzvané operační sety. Jde o jednorázové sterilní textilie, které se používají při lékařských zákrocích, nejčastěji operacích, ve formě roušek či krytí. Vesměs tedy jde o manuální práci, k níž není zapotřebí vysoká kvalifikace.
„Velmi mě mrzí konec jednoho z tradičních havlíčkobrodských zaměstnavatelů. Dvě stovky pracovních míst není málo. Na druhou stranu to ale nebude mít fatální dopad na chod města, jako tomu bylo například ve Světlé nad Sázavou při krachu skláren,“ řekl starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).
Se zástupci Úřadu práce se nyní bude bavit o dopadech situace na region i případné nabídce volných pracovních míst. „Jsme město s jednou z nejnižších nezaměstnaností v Česku, další nabídky práce jsou v jihlavské průmyslové zóně,“ naznačil.
Na Havlíčkobrodsku bylo koncem října bez práce 2133 lidí, podíl nezaměstnaných zůstal na zářijových 3,4 procenta. Vyplývá to z údajů Úřadu práce ČR. Volných míst evidoval úřad v okrese minulý měsíc 458. Nezaměstnanost je na Havlíčkobrodsku o tři desetiny procentního bodu pod průměrem na Vysočině. V ČR byla v říjnu nezaměstnanost 4,6 procenta.
Radnice se bude rovněž zajímat, co má společnost v plánu s rozlehlým areálem na břehu Sázavy naproti nákupnímu centru Kaufland. O jeho osudu ještě rozhodnuto nebylo. „Jakmile bude proces ukončení výroby v Havlíčkově Brodě dokončen, zvážíme, co s majetkem společnosti uděláme,“ vzkázal mluvčí skupiny Hartmann Martin Bořil.
Společnost Hartmann v Česku vlastní tři výrobní areály. Kromě Havlíčkova Brodu, který je z nich nejmenší, vyrábí i v Chvalkovicích na Náchodsku a Veverské Bítýšce u Brna, kde je i republikové ředitelství. Zbylých dvou závodů se krok managementu firmy nedotkne.