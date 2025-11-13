Kvůli konkurenci z Asie končí v Havlíčkově Brodě Hartmann - Rico, propustí 200 lidí

Martin Vokáč
  21:32
Po více než sto letech v Havlíčkově Brodě skončí zavedený a tradiční zaměstnavatel. Na konci března uzavře svůj závod v Bělohradské ulici společnost Hartmann - Rico. Informovalo o tom vedení společnosti. O práci přijdou přibližně dvě stovky lidí. Důvodem ukončení výroby je konkurence z Asie.

Uzavření výrobního závodu v Havlíčkově Brodě je podle vedení společnosti jedním z opatření, která mají za cíl zajistit konkurenceschopnost některých segmentů výrobků.

Hartmann působí na trhu zdravotnických prostředků a ten se vyznačuje čím dál větším tlakem na snižování nákladů.

Výrobní areál společnosti Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě.
Slavnostní spuštění provozu nové výrobní linky v havlíčkobrodském závodě Hartmann - Rico. Vedle představitelů koncernu se ho zúčastnili i brodský starosta Jan Tecl nebo vysočinský hejtman Jiří Běhounek.
Slavnostní spuštění provozu nové výrobní linky v havlíčkobrodském závodě Hartmann - Rico. Vedle představitelů koncernu se ho zúčastnili i brodský starosta Jan Tecl nebo vysočinský hejtman Jiří Běhounek.
Výrobní areál společnosti Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě.
13 fotografií

Firmu drtí zvyšující se konkurence, zejména z asijských zemí. To se týká především určitého typu zboží. Její management proto přistupuje k opatřením, jak co nejvíce snížit riziko ztráty podílu na trhu. Závod v Havlíčkově Brodě se stal obětí celé situace.

„Produkce speciálních chirurgických roušek v závodě Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě je jednou z těch, které čelí silnému tržnímu tlaku na snižování nákladů na výrobu. Hlavním důvodem snížené konkurenceschopnosti jsou produkty přicházející na naše trhy z asijských zemí,“ prozradil Pavel Fuchs, předseda představenstva Hartmann – Rico.

Roušky vdechly brodskému Ricu nový život. Závod spustil šestou linku

Jak dodal, vedení společnosti se situací dlouhodobě zabývalo. Přesto nenašlo jiné východisko. „Není možné pokračovat v revitalizaci investic a konkurenceschopnosti tohoto závodu,“ podotkl Fuchs.

Přitom před jedenácti lety byl havlíčkobrodský závod vybaven další výrobní linkou a vedení hovořilo o vzrůstajícím významu podniku.

Zaměstnancům pomohou podnikové odbory

Uzavření závodu v Havlíčkově Brodě se plánuje na konec března 2026. Tento týden se informaci dozvěděli zaměstnanci. Těch v podniku pracuje přibližně 150. Dalších padesát lidí je zaměstnaných v navazující dílně Sanicare.

Závod společnosti Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě

  • Závod v Brodě je zaměřen na produkci komponent pro výrobu setů jednorázového operačního krytí. Největší podíl výroby tvoří roušky pro náročnější, déle trvající i vysoce specializované operace. Většina výrobků putuje do závodu ve Veverské Bítýšce, kde je zkompletován, zabalen a sterilizován výsledný produkt.
  • Historie závodu v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě sahá až k roku 1887. Původní výrobou zde bylo sukno a vlna.
  • V roce 1938 koupilo objekt Rico a začalo zde vyrábět obinadla, gázy, obvazovou vatu či dámské zdravotní vložky. Následuje také výroba buničité vaty. V letech 1973 – 1975 Rico postavilo čtyřpodlažní výrobní budovu.
  • Nová historie podniku se začala psát v roce 1993. To se Rico stalo stoprocentní dceřinou společností nadnárodního koncernu Paul Hartmann AG se sídlem v německém Heidenheimu.
  • V roce 1996 byla výroba v závodě z ekologických a ekonomických důvodů postupně utlumována a běžela velice omezeně. Podnik byl dokonce na čas uzavřen.
  • S výrobou jednorázových operačních roušek a krytí ale přišel zásadní obrat. Rekonstrukce čtyřpodlažní výrobní budovy v roce 2001 umožnila otevření specializovaného pracoviště. V roce 2014 podnik kvůli navýšení výroby pořídil šestou výrobní linku.
  • Společnost Hartmann v Česku momentálně zaměstnává 1610 lidí. Loňský obrat v ČR dle výroční zprávy dosáhl 6,286 miliardy korun.

„O rozhodnutí představenstva jsme již informovali zástupce odborů. V nejbližších dnech s nimi zahájíme jednání s cílem najít nejlepší možné řešení pro všechny dotčené zaměstnance. V případě Sanicare budeme postupovat obdobně,“ doplnil Fuchs.

Odborový svaz prozatím situaci nechce komentovat. Záležitost je příliš čerstvá. Slova těžko hledají i samotní zaměstnanci, kteří o konci podniku vědí jen pár hodin.

Naprostou většinu zaměstnanců společnosti Hartmann – Rico v Havlíčkově Brodě tvoří ženy, část z nich jsou cizinky. Vyrábí komponenty pro takzvané operační sety. Jde o jednorázové sterilní textilie, které se používají při lékařských zákrocích, nejčastěji operacích, ve formě roušek či krytí. Vesměs tedy jde o manuální práci, k níž není zapotřebí vysoká kvalifikace.

„Velmi mě mrzí konec jednoho z tradičních havlíčkobrodských zaměstnavatelů. Dvě stovky pracovních míst není málo. Na druhou stranu to ale nebude mít fatální dopad na chod města, jako tomu bylo například ve Světlé nad Sázavou při krachu skláren,“ řekl starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).

Se zástupci Úřadu práce se nyní bude bavit o dopadech situace na region i případné nabídce volných pracovních míst. „Jsme město s jednou z nejnižších nezaměstnaností v Česku, další nabídky práce jsou v jihlavské průmyslové zóně,“ naznačil.

Na Havlíčkobrodsku bylo koncem října bez práce 2133 lidí, podíl nezaměstnaných zůstal na zářijových 3,4 procenta. Vyplývá to z údajů Úřadu práce ČR. Volných míst evidoval úřad v okrese minulý měsíc 458. Nezaměstnanost je na Havlíčkobrodsku o tři desetiny procentního bodu pod průměrem na Vysočině. V ČR byla v říjnu nezaměstnanost 4,6 procenta.

Radnice se bude rovněž zajímat, co má společnost v plánu s rozlehlým areálem na břehu Sázavy naproti nákupnímu centru Kaufland. O jeho osudu ještě rozhodnuto nebylo. „Jakmile bude proces ukončení výroby v Havlíčkově Brodě dokončen, zvážíme, co s majetkem společnosti uděláme,“ vzkázal mluvčí skupiny Hartmann Martin Bořil.

Společnost Hartmann v Česku vlastní tři výrobní areály. Kromě Havlíčkova Brodu, který je z nich nejmenší, vyrábí i v Chvalkovicích na Náchodsku a Veverské Bítýšce u Brna, kde je i republikové ředitelství. Zbylých dvou závodů se krok managementu firmy nedotkne.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Kvůli konkurenci z Asie končí v Havlíčkově Brodě Hartmann - Rico, propustí 200 lidí

Výrobní areál společnosti Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě.

Po více než sto letech v Havlíčkově Brodě skončí zavedený a tradiční zaměstnavatel. Na konci března uzavře svůj závod v Bělohradské ulici společnost Hartmann - Rico. Informovalo o tom vedení...

13. listopadu 2025  21:32

Medaili Kraje Vysočina získal i Josef Zimovčák, zakladatel akce Na kole dětem

Medaili Kraje VysoÄŤina zĂ­skal i Josef ZimovÄŤĂˇk, zakladatel akce Na kole dÄ›tem

Jako ocenění pro celý kolektiv charitativního projektu Na kole dětem vnímá jeho vedoucí a úspěšný sportovec Josef Zimovčák medaili, kterou dnes dostal od Kraje...

13. listopadu 2025  19:30,  aktualizováno  19:30

Mladý slon z ostravské zoo odcestoval do Francie

ilustrační snímek

Osmiletý samec slona indického dnes odcestoval z ostravské zoologické zahrady na severozápad Francie. Jeho novým domovem se stane Zoo Les Terres de Nataé,...

13. listopadu 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Srážka tří aut v Praze: jedno shořelo. Z místa nehody utekli muž, žena a pes

Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13....

V pražském Hloubětíně došlo k nehodě tří osobních vozidel. Jedno z vozidel po nárazu shořelo. Pravděpodobný viník nehody z místa utekl. Místo je nyní už volně průjezdné a probíhá odklízení následků...

13. listopadu 2025  20:42,  aktualizováno  20:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lesníci nebudou zasahovat v oblasti vzácných bučin v Krušných horách

ilustrační snímek

Státní podnik Lesy ČR (LČR) podepsal dohodu s Ústeckým krajem o ochraně přírody a krajiny v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, kde rostou vzácné...

13. listopadu 2025  18:03,  aktualizováno  18:03

Zlínský kraj dá 250.000 korun na zasněžování běžeckých tratí na Pustevnách

ilustrační snímek

Zlínský kraj dá 250.000 korun na zasněžování běžeckých tratí na Pustevnách v Beskydech. Krajští radní schválili dotaci pro spolek Běžecký areál Pustevny....

13. listopadu 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem mají posudek, který zpochybňuje EIA

ilustrační snímek

Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem nechali zpracovat znalecký posudek, který zpochybňuje kvalitu a zákonnost posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)...

13. listopadu 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  18:24

Další ohnisko ptačí chřipky. Testy potvrdily nákazu v chovu kachen na Nymbursku

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu, z toho třetí v tomto týdnu, je v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 tam byla potvrzena ve...

13. listopadu 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Na Rolnické náměstí v Plzni,kde se staví kanalizace, se vrátí auta v květnu 2026

ilustrační snímek

Na Rolnické náměstí v Plzni, kde město od května buduje kanalizaci, se vrátí auta v květnu příštího roku. Hotovo mělo být původně tento měsíc. Stavbu...

13. listopadu 2025  16:09,  aktualizováno  16:09

Startup Night 8: Místo, kde se studenti potkávají s investory a lídry českého byznysu

13. listopadu 2025  17:45

Český průlom do světové medicíny: Molekulární vodík je tématem první klinické studie svého druhu v ČR

13. listopadu 2025  17:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.