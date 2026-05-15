Ekumenická bohoslužba v Jihlavě připomene 74 let od popravy kněze Jana Buly. Odsouzený byl ve vykonstruovaném procesu a popravený 20. května 1952 ve dvoře jihlavské věznice. V kostele Povýšení sv. Kříže se 20. května sejdou zástupci osmi křesťanských komunit působících na Jihlavsku při obřadu smíření za historické i současné křivdy. Je to jedna ze série akcí k blahořečení kněží Buly a Václava Drboly. Slavnost dovršující proces jejich blahořečení bude 6. června v Brně.
V jihlavském kostele začne program v 17:50 chválami. Následovat budou modlitby a hudební část. Organizátoři zvou i lidi, kteří do kostela běžně nechodí. "Téma smíření, odpuštění nebo hledání pokoje v dnešní rozdělené společnosti se dotýká každého z nás bez ohledu na víru," uvedl brněnský biskup Pavel Konzbul.
Bula a Drbola jsou prvními katolickou církví oficiálně uznanými mučedníky moderních českých dějin. Oba byli popraveni v souvislosti s takzvanými babickými procesy. "Z dopisů, které psal Jan Bula z cely smrti svým blízkým, je patrné, že dokázal odpustit svým vrahům. To je důkazem obdivuhodné vnitřní síly a pokoje," uvedl Konzbul.
Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím. Drbola, rodák ze Staroviček na Břeclavsku, byl před smrtí babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic, sloužil v Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku.
Oba kněze připomene na Vysočině několik akcí. Bude mezi nimi noční pouť z Třebíče do Lukova. Začne 22. května, účastníci vyjdou ve 21:00 od baziliky svatého Prokopa. Na Vysoké škole polytechnické, kde byl dřív soud a věznice, začne 25. května putovní výstava a bude tam debata tvůrců podcastu Přepište dějiny Michala Stehlíka a Martina Gromana.
Některé akce budou po brněnské slavnosti. V neděli 7. června bude v Lukově sloužit mši emeritní biskup Vojtěch Cikrle. Další povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl v Jihlavě, v místě někdejší věznice. Přehled všech akcí je na webu.