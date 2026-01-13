ČEZ dá letos do modernizace elektrárny v Dukovanech čtyři a půl miliardy

Autor: ČTK
  15:22aktualizováno  15:22
V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než loni. V plánu má několik investičních akcí. Čtyři dukovanské bloky chce provozovat celkem nejméně 60 let. První z nich je v současnosti plánovaně odstavený, zbývající tři bloky jsou v provozu.
Zleva ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná...

Zleva ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek během novoročního tiskového briefingu v Jaderné elektrárně Dukovany. (13. ledna 2026) | foto: ČTK

Zleva tiskový mluvčí JE Dukovany Jiří Bezděk, ředitel Jaderné elektrárny...
Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany
„Šedesát let je jednoznačný cíl, na který dneska plánujeme všechny investice a obnovu zařízení,“ řekl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika, k provozu nynějších bloků Dukovan.

ČEZ zvažuje i to, zda by je mělo smysl provozovat ještě déle. „Víme, že ve světě už je řada elektráren, které mají licenci na 80 let, zejména ve Spojených státech,“ uvedl Zronek. Na konečné rozhodnutí má podle něj společnost ještě několik let čas.

Energetici budou letos v Dukovanech pracovat na několika investičních akcích. „Cíl pro rok 2026 je stejný jako každý rok, musíme mít bezpečný a spolehlivý provoz,“ řekl ředitel elektrárny Roman Havlín.

Elektrárna bude také připravovat projekt modernizace strojoven. Ředitel řekl, že zatím byla jejich zařízení obnovovaná v podstatě separátně. „Teď se na to chceme podívat jako na jeden velký celek,“ uvedl.

Zleva ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek během novoročního tiskového briefingu v Jaderné elektrárně Dukovany. (13. ledna 2026)
Zleva tiskový mluvčí JE Dukovany Jiří Bezděk, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek během novoročního tiskového briefingu v Jaderné elektrárně Dukovany. (13. ledna 2026)
Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany
Podle předpokladu by se díky tomu mohl o něco zvýšit elektrický výkon bloků. „Ten potenciál je v řádu jednotek až desítek megawatt na každý blok,“ řekl. Analýzy k tomuto projektu by měly být hotové na konci letoška. „Uvidíme, které z těchto akcí budou realizovatelné, samozřejmě, musí se to ekonomicky vrátit,“ podotkl Havlín.

Zprovoznění výcvikového centra

Česko má šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách, v součtu loni vyrobily 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny. ČEZ do obou elektráren ročně investuje dohromady okolo sedmi miliard korun.

Dukovanské bloky byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Minulý rok dodaly do přenosové sítě 14,68 TWh elektrického proudu, v tomto roce očekává elektrárna podobnou výrobu. Kromě odstávek jednotlivých bloků spojených s obměnou paliva a servisem zařízení je v letošním plánu i souběh odstávek dvou bloků. Děje se to vždy zhruba po osmi letech kvůli kontrole zařízení, která jsou pro oba bloky společná.

Výroba elektřiny z jádra překonala rekordy, letos se musí měnit palivo, uvádí ČEZ

Loni elektrárna zprovoznila výcvikové centrum zaměřené na bezpečnost práce například ve výškách, uzavřených prostorách, při stavbě lešení či manipulaci s těžkými břemeny.

V areálu dukovanské elektrárny pracuje 1780 lidí, přímo v elektrárně jich je zaměstnáno 966. Vloni nastoupilo 210 lidí, podobný počet přijme ČEZ i letos. „Je to samozřejmě hodně záměna za odcházející. Připravujeme se i na spolupráci s EDU II,“ řekl Havlín.

Společnost EDU II je investorem projektu nového jaderného zdroje Dukovan. Dva bloky tam bude stavět korejská firma KHNP, první by mohl být hotový v roce 2036. Geologický průzkum pro nové bloky začal loni v srpnu.

20. listopadu 2025

13. ledna 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

Náměstí Míru se na několik dní proměnilo v rušné filmové kulisy. Prostor včetně jeho dominanty, baziliky svaté Ludmily, obsadil filmový štáb natáčející dobový snímek. Na místě je rozmístěno velké...

vydáno 13. ledna 2026  15:06

Náměstí Míru se na několik dní proměnilo v rušné filmové kulisy. Prostor včetně jeho dominanty, baziliky svaté Ludmily, obsadil filmový štáb natáčející dobový snímek. Na místě je rozmístěno velké...

vydáno 13. ledna 2026  15:06

Náměstí Míru se na několik dní proměnilo v rušné filmové kulisy. Prostor včetně jeho dominanty, baziliky svaté Ludmily, obsadil filmový štáb natáčející dobový snímek. Na místě je rozmístěno velké...

vydáno 13. ledna 2026  15:05

13. ledna 2026  12:35,  aktualizováno  12:35

