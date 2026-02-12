Stavitelé elektrárny řeší, kde ubytují tisíce dělníků, kteří dostaví Dukovany

Kraj Vysočina nabídl k využití objekt, který vlastní v Křižanově. „Servisní organizace hlavního dodavatele, tedy společnosti Daewoo a Doosan energy mobility, budou nabídky vyhodnocovat a jednat s majiteli pozemků,“ informoval náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj Jiří Pokorný. O výběru ubytovacích lokalit by měl dodavatel rozhodnout do konce června.
Povolení ke stavbám by měla být vydána během roku 2028, přičemž na začátku roku 2029 by měly být ubytovací kapacity připraveny k nastěhování. „Předpokládá se modulární výstavba ubytování, jak ji lidé mohou znát ze současné olympiády. Starostové budou do povolovacího řízení vždy zapojeni,“ sdělil Martin Uhlíř, ředitel výstavby, spouštění a provozu budoucí druhé dukovanské elektrárny.
Na stavbě bude podle Uhlíře až šest tisíc pracovníků. „Nejvíce by jich tam mělo být v roce 2034, přičemž z toho tisíc bude těch, co budou stavbu řídit, dalších pět tisíc osob budou ti, které KHNP a další firmy na stavbu nasmlouvají,“ podotkl náměšťský starosta Jan Kotačka, který se účastnil jednání.
Pracovníci svazku třiceti obcí ve dvacetikilometrovém pásmu kolem Dukovan Energoregion 2020 rozeslali v lednu obcím dotazníky, v nichž pro dodavatele stavby zjišťují možnosti budoucích ubytovacích kapacit.
Na dotazníky zatím podle ČTK odpovědělo 23 měst a obcí, ve kterých jsou volné pozemky. Pětadvacet samospráv informovalo, že jsou u nich volné ubytovací kapacity, případně developerské projekty na ně.
„My jako obec jim nyní nic nabídnout nemůžeme a nevím ani o obcích v okolí, které by nějaké kapacity měly,“ podotkl nicméně starosta jihomoravského městyse Višňové Vladimír Korek.
Podle něj bude při výběru míst rozhodovat dojezdová vzdálenost ke staveništi. „Nebudou ale chtít, aby v obci s pěti sty obyvateli bylo ubytováno 600 dělníků, to má samozřejmě návaznosti na kapacity vodovodu, produkci odpadu či čistíren vody,“ míní Korek.
„Klondike“ z 70. a 80. let opakovat nechtějí
Své zkušenosti mají s ubytováním dělníků ze stavby jaderné elektrárny přímo v obci Dukovany, kde bylo v době stavby prvních čtyř bloků elektrárny v letech 1978 až 1985 z celkových deseti tisíc dělníků ubytováno dva tisíce v deseti ubytovnách v lokalitě asi tři sta metrů západně od obce. Tomuto koutu se zde dodnes říká Klondike.
Tehdejší zkušenosti dukovanských obyvatel s dočasnými dělníky na stavbě nebyly příliš pozitivní. Z původních deseti ubytoven „Klondiku“ dodnes stojí tři a i dnes slouží jako ubytovny - v soukromém vlastnictví.
„Je to samozřejmě velice citlivé téma, zvláště třeba u nás, kde už jsme ty ubytovny měli. Nebráníme se jednání o ubytování, které už tady stejně v těch třech ubytovnách je. Otevíráme diskusi, zda tu lokalitu za nějakých podmínek nabídnout korejské straně, či nikoli, budeme to rozhodovat zřejmě v červnu v obecním zastupitelstvu,“ řekl dukovanský starosta Miroslav Křišťál.
Obec podle něj nebude zastáncem vzniku dalších ubytoven ve svém intravilánu. „Tomu se budeme bránit. Nechceme, aby tady někteří vykukové dělali z rodinných domů ubytovny pro 50 lidí,“ dodal Křišťál. Diskuse se prý povede v zastupitelstvu například o tom, zda ubytovací kapacity na „Klondiku“ případně rozšířit, či nikoli. Jiné vhodné prostory podle něj Dukovany jako obec pro ubytování pracovníků nemají.
27. ledna 2026
Zastupitelé tedy budou řešit, zda má obec změnou územního plánu povolit, nebo nepovolit další ubytování. „Jsem přesvědčený, že ubytovat tisíc lidí například ve čtyřicetitisícové Třebíči by bylo jednodušší než ubytovat tři stovky lidí v Dukovanech, které dnes mají 900 obyvatel,“ míní Křišťál.
Nemovitosti pronajmou pouze na dobu stavby
Dodavatel stavby nebude pozemky ani stavby podle zástupce KHNP Aloise Míky kupovat. „Bude si je pronajímat na dobu, která je nutná k výstavbě elektrárny,“ řekl Míka. Pozemky budou po skončení nájmu podle něj uvedené do původního stavu.
Ani město Náměšť nad Oslavou nemá nyní žádné vlastní další ubytovací kapacity. „Developer tady ale chystá projekt výstavby až stovky bytů v lokalitě u fotbalového hřiště. Korejci o tom projektu vědí, a kdyby ho chtěli využít pro ubytování zaměstnanců, mohou se s developerem spojit,“ míní náměšťský starosta Kotačka.
V místě stavby loni v létě začal podrobný geotechnický průzkum, jehož práce v terénu má skončit na přelomu března a dubna. Pak se vzorky budou analyzovat v laboratořích v Praze, Brně a ve Vřesové a také v Jižní Koreji a Itálii.
Finální zprávu o geotechnickém průzkumu stavitelé v říjnu předloží k posouzení Státnímu ústavu pro jadernou bezpečnost. Stavební práce by měly začít zkraje roku 2029.