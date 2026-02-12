Stavitelé elektrárny řeší, kde ubytují tisíce dělníků, kteří dostaví Dukovany

Tomáš Blažek
  9:02aktualizováno  9:02
Celkem 41 pozemků a 46 objektů zatím nabídli jejich vlastníci na Vysočině a jižní Moravě pro ubytování pracovníků, kteří budou v dalších deseti letech budovat Jadernou elektrárnu Dukovany 2. Na společných jednáních v Náměšti nad Oslavou a v Oslavanech o tom hovořili starostové dotčených obcí se zástupci korejského dodavatelského konsorcia KHNP.
Mladý dravý konkurent v podobě nové elektrárny Dukovany 2 vyroste prakticky hned za plotem elektrárny stávající (na snímku). První nový blok má být do zkušebního provozu spuštěn v roce 2036.

Mladý dravý konkurent v podobě nové elektrárny Dukovany 2 vyroste prakticky hned za plotem elektrárny stávající (na snímku). První nový blok má být do zkušebního provozu spuštěn v roce 2036. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Mladý dravý konkurent v podobě nové elektrárny Dukovany 2 vyroste prakticky hned za plotem elektrárny stávající (na snímku). První nový blok má být do zkušebního provozu spuštěn v roce 2036.
Mladý dravý konkurent v podobě nové elektrárny Dukovany 2 vyroste prakticky hned za plotem elektrárny stávající (na snímku). První nový blok má být do zkušebního provozu spuštěn v roce 2036.
Mladý dravý konkurent v podobě nové elektrárny Dukovany 2 vyroste prakticky hned za plotem elektrárny stávající (na snímku). První nový blok má být do zkušebního provozu spuštěn v roce 2036.
Mladý dravý konkurent v podobě nové elektrárny Dukovany 2 vyroste prakticky hned za plotem elektrárny stávající (na snímku). První nový blok má být do zkušebního provozu spuštěn v roce 2036.
19 fotografií

Kraj Vysočina nabídl k využití objekt, který vlastní v Křižanově. „Servisní organizace hlavního dodavatele, tedy společnosti Daewoo a Doosan energy mobility, budou nabídky vyhodnocovat a jednat s majiteli pozemků,“ informoval náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj Jiří Pokorný. O výběru ubytovacích lokalit by měl dodavatel rozhodnout do konce června.

Povolení ke stavbám by měla být vydána během roku 2028, přičemž na začátku roku 2029 by měly být ubytovací kapacity připraveny k nastěhování. „Předpokládá se modulární výstavba ubytování, jak ji lidé mohou znát ze současné olympiády. Starostové budou do povolovacího řízení vždy zapojeni,“ sdělil Martin Uhlíř, ředitel výstavby, spouštění a provozu budoucí druhé dukovanské elektrárny.

Jaderná elektrárna Dukovany.
Jaderná elektrárna Dukovany.
Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je ve své polovině. Prozatím dělníci bojují hlavně s počasím. Silné mrazy uplynulých týdnů pro ně vůbec nebyly příjemné.
Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je ve své polovině. Prozatím dělníci bojují hlavně s počasím. Silné mrazy uplynulých týdnů pro ně vůbec nebyly příjemné.
19 fotografií

Na stavbě bude podle Uhlíře až šest tisíc pracovníků. „Nejvíce by jich tam mělo být v roce 2034, přičemž z toho tisíc bude těch, co budou stavbu řídit, dalších pět tisíc osob budou ti, které KHNP a další firmy na stavbu nasmlouvají,“ podotkl náměšťský starosta Jan Kotačka, který se účastnil jednání.

Pracovníci svazku třiceti obcí ve dvacetikilometrovém pásmu kolem Dukovan Energoregion 2020 rozeslali v lednu obcím dotazníky, v nichž pro dodavatele stavby zjišťují možnosti budoucích ubytovacích kapacit.

Modernizace strojoven, údržba parogenerátorů i AI. Dukovany stojí miliardy

Na dotazníky zatím podle ČTK odpovědělo 23 měst a obcí, ve kterých jsou volné pozemky. Pětadvacet samospráv informovalo, že jsou u nich volné ubytovací kapacity, případně developerské projekty na ně.

„My jako obec jim nyní nic nabídnout nemůžeme a nevím ani o obcích v okolí, které by nějaké kapacity měly,“ podotkl nicméně starosta jihomoravského městyse Višňové Vladimír Korek.

Podle něj bude při výběru míst rozhodovat dojezdová vzdálenost ke staveništi. „Nebudou ale chtít, aby v obci s pěti sty obyvateli bylo ubytováno 600 dělníků, to má samozřejmě návaznosti na kapacity vodovodu, produkci odpadu či čistíren vody,“ míní Korek.

„Klondike“ z 70. a 80. let opakovat nechtějí

Své zkušenosti mají s ubytováním dělníků ze stavby jaderné elektrárny přímo v obci Dukovany, kde bylo v době stavby prvních čtyř bloků elektrárny v letech 1978 až 1985 z celkových deseti tisíc dělníků ubytováno dva tisíce v deseti ubytovnách v lokalitě asi tři sta metrů západně od obce. Tomuto koutu se zde dodnes říká Klondike.

Tehdejší zkušenosti dukovanských obyvatel s dočasnými dělníky na stavbě nebyly příliš pozitivní. Z původních deseti ubytoven „Klondiku“ dodnes stojí tři a i dnes slouží jako ubytovny - v soukromém vlastnictví.

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

„Je to samozřejmě velice citlivé téma, zvláště třeba u nás, kde už jsme ty ubytovny měli. Nebráníme se jednání o ubytování, které už tady stejně v těch třech ubytovnách je. Otevíráme diskusi, zda tu lokalitu za nějakých podmínek nabídnout korejské straně, či nikoli, budeme to rozhodovat zřejmě v červnu v obecním zastupitelstvu,“ řekl dukovanský starosta Miroslav Křišťál.

Obec podle něj nebude zastáncem vzniku dalších ubytoven ve svém intravilánu. „Tomu se budeme bránit. Nechceme, aby tady někteří vykukové dělali z rodinných domů ubytovny pro 50 lidí,“ dodal Křišťál. Diskuse se prý povede v zastupitelstvu například o tom, zda ubytovací kapacity na „Klondiku“ případně rozšířit, či nikoli. Jiné vhodné prostory podle něj Dukovany jako obec pro ubytování pracovníků nemají.

27. ledna 2026

Zastupitelé tedy budou řešit, zda má obec změnou územního plánu povolit, nebo nepovolit další ubytování. „Jsem přesvědčený, že ubytovat tisíc lidí například ve čtyřicetitisícové Třebíči by bylo jednodušší než ubytovat tři stovky lidí v Dukovanech, které dnes mají 900 obyvatel,“ míní Křišťál.

Nemovitosti pronajmou pouze na dobu stavby

Dodavatel stavby nebude pozemky ani stavby podle zástupce KHNP Aloise Míky kupovat. „Bude si je pronajímat na dobu, která je nutná k výstavbě elektrárny,“ řekl Míka. Pozemky budou po skončení nájmu podle něj uvedené do původního stavu.

Ani město Náměšť nad Oslavou nemá nyní žádné vlastní další ubytovací kapacity. „Developer tady ale chystá projekt výstavby až stovky bytů v lokalitě u fotbalového hřiště. Korejci o tom projektu vědí, a kdyby ho chtěli využít pro ubytování zaměstnanců, mohou se s developerem spojit,“ míní náměšťský starosta Kotačka.

V místě stavby loni v létě začal podrobný geotechnický průzkum, jehož práce v terénu má skončit na přelomu března a dubna. Pak se vzorky budou analyzovat v laboratořích v Praze, Brně a ve Vřesové a také v Jižní Koreji a Itálii.

Finální zprávu o geotechnickém průzkumu stavitelé v říjnu předloží k posouzení Státnímu ústavu pro jadernou bezpečnost. Stavební práce by měly začít zkraje roku 2029.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Zlomené ruce i nohy, tělo samá podlitina. Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Ilustrační snímek

Teprve osmiměsíční miminko se stalo obětí násilnických choutek dvacetiletého muže. Ten holčičku své družky, s níž žil na ubytovně v Třebíči, podle kriminalistů opakovaně bil, třásl s ní a týral ji....

12. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

ÚOHS: Slovenská Assas Invest podnikatele Kovala může převzít Českou lékárnickou

ilustrační snímek

Slovenská společnost Assas Invest podnikatle Igora Kovala může koupit většinový podíl v ostravské firmě Česká lékárnická, která vlastní distributora léčiv...

12. února 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Lyžařské areály v Olomouckém kraji jsou díky technickému sněhu stále v provozu

ilustrační snímek

V Jeseníkách je díky dostatečné zásobě technického sněhu stále v provozu většina zimních středisek, vleky jezdí i v níže položených lyžařských areálech...

12. února 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí

Policie zasahovala v obci Chlebičov na Opavsku, kde dělníci při výkopových...

V Chlebičově na Opavsku dnes odpoledne dělníci při výkopových pracích nalezli leteckou pumu z druhé světové války. Policisté a hasiči evakuovali lidi z přilehlých obydlí a uzavřeli některé ulice....

12. února 2026  11:42,  aktualizováno  12:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrý start českých hokejistů na ZOH. Na úvod turnaje se střetnou s hvězdnou Kanadu

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Olympijský hokejový turnaj dneškem začíná i pro české hokejisty. V úvodu olympiády je čeká náročný program, tři zápasy základní skupiny odehrají ve čtyřech dnech. První zápas odehrají s Kanadou.

12. února 2026  12:29

Šok pro nálezce, záhada pro policii. Mrtvá u sebe měla jen stovku a lístek na MHD

Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez...

Mrtvou ženu našli v sobotu odpoledne kolemjdoucí lidé v lese u Říčan. Protože u sebe neměla žádné doklady, policie se nyní obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při jejím ztotožnění. Médiím poskytla...

12. února 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Krušnohorské skiareály hlásí dobré podmínky navzdory mírné oblevě a dešti

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžování zůstávají ve střediscích v Karlovarském kraji i přes oblevu dobré. Sněhu nepatrně ubylo, je mokrý a těžký, ale v provozu jsou všechna...

12. února 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela

Ester Ledecká na ZOH 2026.

Ester Ledecké se dnes nepovedla jízda v olympijským super-G. Disciplíny, která jí přinesla nejslavnější vítězství kariéry, i bolestně těsnou smůlu před čtyřmi roky v Pekingu. Závod po pádu...

12. února 2026  12:12

Oloupili fanoušky soupeře, hrozí jim 10 let. Nebudeme to tolerovat, vzkazuje policie

Jihlavští fans uloupili svým slávistickým protějškům fanouškovské vybavení....

Žádné domluvené ani spontánní bitky či krádeže vlajek, šál nebo dresů nestrpíme, důrazně varuje policie sportovní fanoušky po nedávném incidentu v Jihlavě. Sedm příznivců místního klubu po zápase s...

12. února 2026  12:12

Messe Tulln: Zažijte vodní sporty na rakouském veletrhu lodí „Austrian BoatShow – BOOT TULLN" od 26. února do 1. března

12. února 2026  11:56

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

SUV mění trh ojetin. Prodeje v Auto ESA vzrostly od roku 2020 o 139 %

12. února 2026  11:55

Kyberútok ve firmách už není jen problémem IT, upozorňuje expertka z OK GROUP

12. února 2026  11:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.