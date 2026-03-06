Menší elektrárny by se už během následujících týdnů měly objevit na střechách městského úřadu, základní školy a kulturního domu. V součtu se bude jednat o investici za zhruba pět milionů korun.
„Naším záměrem je instalovat fotovoltaiku jen tam, kde ji také dokážeme zužitkovat. Což by se u těchto budov mělo podařit, mají poměrně konstantní odběr. Plus v letní sezoně budeme solární energii využívat při provozu sousedního koupaliště na chod technologií a čerpadel,“ uvedl starosta Martin Kamarád.
Na pořízení a instalaci elektráren dostalo město padesátiprocentní dotaci. „Pokud by se udržely současné ceny elektřiny, investice by se nám vrátila za sedm let,“ spočetl Kamarád.
O nové fotovoltaické elektrárně vedení čtyřtisícového města přemýšlí i v další lokalitě. Solární panely by jednou mohly překrýt skládku komunálního odpadu v místní části Ronov nad Sázavou. O možnostech a případném řešení jedná se společností ČEZ.
„Byla by to vhodná lokalita. Ale až po skončení skládkování a rekultivaci, fotovoltaická elektrárna není s provozem skládky příliš kompatibilní,“ dodal starosta. Ukládání odpadu na skládky by mělo v Česku skončit po roce 2030.