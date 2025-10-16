Žďárské zázemí pro rodiny slaví jubileum, týdně ho navštíví desítky klientů

Jana Nedělková
  15:22aktualizováno  15:22
Zázemí pro přebalení, nakojení, ohřátí dětské stravy či další péči o dítě, ale také příjemné místo, kde maminky i celé rodiny najdou podporu a případně i odborné poradenství. To je Family Point, krajská služba, jež ve Žďáře nad Sázavou funguje už deset let. Kulaté výročí si nyní zařízení připomene páteční oslavou.
Žďárský Family Point funguje ve 4. patře polikliniky již deset let. Mimo jiné...

Žďárský Family Point funguje ve 4. patře polikliniky již deset let. Mimo jiné poskytuje zázemí pro nakojení, přebalení či nakrmení dítěte. | foto: Archiv Family Pointu Žďár nad Sázavou

V prostorách Family Pointu se koná i řada přednášek, besed a tvořivých dílen.
V prostorách Family Pointu se koná i řada přednášek, besed a tvořivých dílen.
V prostorách Family Pointu se koná i řada přednášek, besed a tvořivých dílen.
Žďárský Family Point funguje ve 4. patře polikliniky již deset let. Mimo jiné...
5 fotografií

Žďárský Family Point byl ve čtvrtém patře polikliniky slavnostně otevřen 30. listopadu 2015. Předcházelo tomu však dlouhodobé úsilí koordinátorek tamního Rodinného centra (RC) Srdíčko. Ty se snažily o vznik prostoru pro návštěvníky napříč generacemi, kteří by v něm měli k dispozici jak praktické informace, tak přátelské a vstřícné prostředí.

„Díky podpoře Kraje Vysočina se podařilo projekt uskutečnit a od té doby již Family Point aktivně slouží veřejnosti. Dnes jej navštěvují desítky lidí týdně,“ přiblížila Lenka Muchová, vedoucí Family Pointu a RC Srdíčko.

Díky společnému zázemí obou služeb, k němuž náleží rovněž rozlehlá venkovní terasa, se ostatně místo stalo nedílnou součástí života velkého množství rodin ze Žďáru i jeho okolí. Konají se tam mimo jiné přednášky, besedy, výstavy nebo tvořivé dílny.

V pátek 17. října bude Family Point i dějištěm oslav jubilea, které začnou dvě hodiny po poledni a potrvají zhruba do půl čtvrté. Návštěvníci na nich mohou zavzpomínat na chvíle, jež na místě strávili, potkat známé tváře a také okusit bohaté občerstvení.

Aby důchodci nemuseli na polikliniku, převzala Senior Point knihovna

„Součástí oslav bude i výstava Deset let s Family Pointem, která prostřednictvím fotografií a vzpomínek mapuje desetiletou historii služby a její přínos pro komunitu,“ doplnila Muchová s tím, že výstava bude i dál volně k vidění v předsálí zařízení.

V prostorách Family Pointu se koná i řada přednášek, besed a tvořivých dílen.
V prostorách Family Pointu se koná i řada přednášek, besed a tvořivých dílen.
V prostorách Family Pointu se koná i řada přednášek, besed a tvořivých dílen.
Žďárský Family Point funguje ve 4. patře polikliniky již deset let. Mimo jiné poskytuje zázemí pro nakojení, přebalení či nakrmení dítěte.
5 fotografií

Páteční akce je spojena rovněž s národním setkáním Family Pointů, neboť podobná místa fungují i v dalších městech Vysočiny a po celé České republice. „A všude mají společný cíl - být blízko všem členům rodiny a nabídnout jim pomocnou ruku, když ji potřebují,“ dodala Lenka Muchová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Před stavbami myslete více na stromy, žádá pardubická opozice

Pátý pardubický obvod nepostupoval podle opozice správně při projektování modernizace náměstí Dukelských hrdinů. Do projektu nenapsal, jak se při stavebních pracích ochrání stromy. Magistrát chce...

16. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Soud uložil mladíkovi 18 let za vraždu muže, zbitý muž hodiny umíral při vědomí

Za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku poslal soud ve čtvrtek na 18 let do vězení devatenáctiletého Slavomíra Karchňáka. Verdikt není pravomocný, Karchňák nesouhlasí s právní...

16. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

V projektu pro zajištění duševního zdraví žen po porodu přibyly koordinátorky

V projektu Perinatal Centra perinatálního duševního zdraví Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) pro zajištění duševního zdraví žen po porodu přibylo sedm...

16. října 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

Ochránci přírody sázeli v rezervaci Karlštejn ohroženého zvonovce liliolistého

Ochránci přírody dnes v národní přírodní rezervaci Karlštejn na Berounsku vysadili 140 sazenic zvonovce liliolistého. Cílem záchranného programu je vrátit...

16. října 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Střelba ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný

Ve Smržovce na Jablonecku se odpoledne střílelo, na místě zůstali dva mrtví a jeden těžce zraněný. Policie zadržela podezřelého. Střílelo se nedaleko školního areálu, se školou ale tragédie nijak...

16. října 2025  14:52,  aktualizováno  15:58

Na Praděd se vrátila klíčová meteostanice. Přesun ze Šeráku měl své důvody

Na nejvyšší moravskoslezskou horu Praděd se po 28 letech vrátila klíčová profesionální meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přesunula se sem z jesenického vrcholu...

16. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Globální éra elegantní jízdy značky LEPAS právě začíná! Nechte se pohltit „ohromujícím" výkonem modelu LEPAS L8 v reálných podmínkách

16. října 2025  15:51

Výstava na zlínské fakultě představuje tvorbu lidí s autismem

Tvorbu lidí s autismem představuje výstava Jedineční aneb Jeden svět, nekonečno pohledů, která dnes začala v budově zlínské Fakulty humanitních studií...

16. října 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

U Týna nad Vltavou spatřil myslivec velkou šelmu, může to být puma

V okolí Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se pohybuje větší kočkovitá šelma. Mohlo by se jednat o pumu. Policisté a myslivci učiní opatření ke zmapování možného pohybu zvířete, které spatřil...

16. října 2025  15:42

AXA Partners a bolttech představují strategické partnerství pro rozvoj nabídky embedded pojištění v Evropě

16. října 2025  15:40

Žďárské zázemí pro rodiny slaví jubileum, týdně ho navštíví desítky klientů

Zázemí pro přebalení, nakojení, ohřátí dětské stravy či další péči o dítě, ale také příjemné místo, kde maminky i celé rodiny najdou podporu a případně i odborné poradenství. To je Family Point,...

16. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

V krátké době zemřel další z exmajitelů Zbrojovky. Jeho podnikání pojí kauzy

V den, kdy se fotbalové i hokejové osobnosti a fanoušci na pohřbu loučili s někdejším majitelem fotbalové Zbrojovky Lubomírem Hrstkou, který ji v 90. letech postavil na nohy, přišlazpráva o úmrtí...

16. října 2025  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.