Žďárský Family Point byl ve čtvrtém patře polikliniky slavnostně otevřen 30. listopadu 2015. Předcházelo tomu však dlouhodobé úsilí koordinátorek tamního Rodinného centra (RC) Srdíčko. Ty se snažily o vznik prostoru pro návštěvníky napříč generacemi, kteří by v něm měli k dispozici jak praktické informace, tak přátelské a vstřícné prostředí.
„Díky podpoře Kraje Vysočina se podařilo projekt uskutečnit a od té doby již Family Point aktivně slouží veřejnosti. Dnes jej navštěvují desítky lidí týdně,“ přiblížila Lenka Muchová, vedoucí Family Pointu a RC Srdíčko.
Díky společnému zázemí obou služeb, k němuž náleží rovněž rozlehlá venkovní terasa, se ostatně místo stalo nedílnou součástí života velkého množství rodin ze Žďáru i jeho okolí. Konají se tam mimo jiné přednášky, besedy, výstavy nebo tvořivé dílny.
V pátek 17. října bude Family Point i dějištěm oslav jubilea, které začnou dvě hodiny po poledni a potrvají zhruba do půl čtvrté. Návštěvníci na nich mohou zavzpomínat na chvíle, jež na místě strávili, potkat známé tváře a také okusit bohaté občerstvení.
|
Aby důchodci nemuseli na polikliniku, převzala Senior Point knihovna
„Součástí oslav bude i výstava Deset let s Family Pointem, která prostřednictvím fotografií a vzpomínek mapuje desetiletou historii služby a její přínos pro komunitu,“ doplnila Muchová s tím, že výstava bude i dál volně k vidění v předsálí zařízení.
Páteční akce je spojena rovněž s národním setkáním Family Pointů, neboť podobná místa fungují i v dalších městech Vysočiny a po celé České republice. „A všude mají společný cíl - být blízko všem členům rodiny a nabídnout jim pomocnou ruku, když ji potřebují,“ dodala Lenka Muchová.