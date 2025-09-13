To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Tomáš Blažek
  9:12aktualizováno  9:12
Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také prodávají zákazníkům. Nejsou sice uvnitř úplně nejčervenější, ale zákazníci jejich chuť vychvalují.

Letos vyprodukují do začátku října pravděpodobně deset tun – pokud do dozrávání ovoce neblaze nezasáhne počasí. Například první mrazíky.

„V podstatě nás inspirovali zákazníci. Nejprve jsme před čtyřmi lety zasadili česnek a úspěšně začali s prodejem. Pak se lidi ptali: máte i brambory, cibuli, rajčata? A melouny? A my jsme si řekli: melouny? Nakonec, proč to nezkusit?“ líčí jednatelka Farmy Pech Gabriela Pechová.

Čerstvé melouny odrůd Bedouin a Lusitana z Farmy Pech se rychle staly atraktivním zbožím.
Mladí farmáři v Útěchovičkách prodávají své produkty přímo na poli hned u silnice.
Dozrává druhá várka vodních melounů farmářů z Útěchoviček.
Mladí farmáři v Útěchovičkách prodávají své produkty přímo na poli hned u silnice.
14 fotografií

Melouny letos pěstují na třetině hektaru na poli poblíž Olešné u frekventované silnice z Jihlavy na Pelhřimov. Tady mají i místo prodeje své zeleniny, ovoce a brambor. Má to své výhody.

„Nemusíme se starat o reklamu, protože lidé, co jezdí kolem po silnici, si sami všimnou, že tady na poli pracujeme a stále sem někdo zajíždí a nakupuje u nás. Druhým plusem je, že brigádnice u pultů to, co prodávají, krátce předtím z pole samy sklidí, takže je to úplně čerstvé. A odpadají starosti s přepravou,“ vysvětluje sedmatřicetiletá Gabriela Pechová.

Lepší melouny jsme nejedli, píší zákazníci

Čerstvé melouny odrůd Bedouin a Lusitana z Farmy Pech se rychle staly atraktivním zbožím. „Dnes jsme meloun koupili a všem nám moc chutnal. Lepší jsme nikdy nejedli. Opravdu luxusní, sladký a šťavnatý,“ napsala na sociální sítě Pavla Blažková, jedna ze zákaznic.

„Naše melouny nemají tak červenou barvu dužiny jako melouny z jihu, na to tady přece jen chybí to teplo. Dorůstají také menší váhy – od dvou a půl do šesti kilogramů. Chutnají ale výborně,“ řekla Pechová.

Nudila se v Praze na mateřské, tak si založila kozí farmu na Vysočině

Farma, kterou Gabriela založila s manželem Danielem, je velmi mladá. Vznikla před čtyřmi lety. „Tehdy jsem šla na mateřskou dovolenou a s mužem jsme hledali další smysl našeho bytí. Oba jsme v zemědělství vyrostli a máme k němu vztah, tak nás napadlo zasadit česnek. Tím to začalo. Po první sezoně jsme si řekli, že budeme pokračovat. Dnes máme kromě pole přímo u naší prodejny dalších pronajatých osm hektarů,“ přibližuje Pechová.

K česneku se přidalo v dalším roce pěstování cibule, rajčat a melounů a také okrasných a halloweenských dýní. „Hned jsme na to navázali tím, že pro známé a přátele děláme v Útěchovičkách halloweenský průvod,“ přidala Gabriela Pechová. Farma má dva stálé pracovníky: Gabrielu a Daniela.

Květiny se dají i jíst. Sběrem v přírodě si ale můžete spíš uškodit, radí farmářka

A v sezoně osm až patnáct brigádníků, z nichž minimálně tři brigádnice jsou denně u prodeje ve stánku. Až na výjimky – například brambory od příbuzných z rodiny Pechovi přeprodávají – je všechno ovoce a zelenina sklizeno krátce před prodejem a prodáno přímo tam, kde vyrostlo. Zavedli úspěšný samosběr okurek, v příštím roce vyzkoušejí – jak to už dělají na řadě farem – samosběr jahod.

V zimě video na YouTube místo pohádek

Výměra osázená melouny je nenápadná. Vlastní rostlina je nízká a v listoví lze melouny uvidět, až když je člověk dva tři metry od nich. Pěstování melounů v podmínkách Vysočiny chce určité triky, například fólii pod rostliny, která je biologicky rozložitelná a zahřívá půdu.

„Necháváme si poradit od zkušenějších a vtipné je, že nejvíce inspirace nacházíme na YouTube, kde každý od mikropodniků po korporáty dává návody, jak kterou rostlinu pěstovat. Takže v zimě místo pohádek koukáme na YouTube na pěstování rajčat a melounů,“ směje se Pechová.

Pro melouny je nejdůležitější teplo a přesná zálivka. „Jinak uvnitř dužniny začnou vznikat pukliny z toho, jak melouny rostou, protože jsou s nadsázkou z vody složeny skoro stoprocentně,“ vysvětluje farmářka.

„Počasí má zásadní vliv, takže jsou to nervy, hlavně krátce před sklizní – občas to obrečím, když se nám něco nepodaří. Ale stejně tak mě často dojímá vděčnost našich zákazníků. Když babička, která si nás dokázala najít na internetu, ačkoli nemá chytrý telefon, nám pak napíše, že si u nás koupila 30 kilo rajčat a v životě nejedla lepší. To na city silně zapůsobí,“ líčí Pechová.

Práce od pěti ráno do jedenácti večer

Protože na mateřské pečuje o dvě malé děti, má na farmě na starosti především agendu, sociální sítě a vyřizování objednávek. Ale i práci ve skleníku v Útěchovičkách, kde farma sídlí.

„Vstanu ráno v pět a do osmi, než se ozve chůvička, že se nám vedle v místnosti budí děti, vyvazuju tři hodiny ve fóliáku rajčata a okurky,“ popisuje Gabriela Pechová.

Farmaření nese svá specifika, která farmářský pár dobře zná. „V červnu a červenci manžel pracuje od pěti ráno do jedenácti večer každý den. Během toho má denně třeba osmdesát telefonátů od zákazníků. Dovolenou si vybereme v zimě, kdy máme tři měsíce prakticky volno, tak jezdíme na bazén, na lyže a snowboard. Tak to prostě je,“ přibližuje Pechová.

Je polovina září a na poli u rušné silnice „šestsetdvojky“ poblíž Olešné nenápadně dozrávají další sladké melouny z Vysočiny.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Hasiči likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné, škoda přes milion Kč

Hasiči od dnešních brzkých ranních hodin likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné na Šumpersku. Jde o více budov, které jsou výrazně poškozené. Nikdo...

13. září 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Josífek a Tonička v Podzámecké zahradě. Černé labutě jsou zpět v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži se po letech opět může pochlubit černými labutěmi. Nový pár našel svůj domov na Pavím dvoře, a stal se tak díky sbírce zaměstnanců arcibiskupství a také pěveckého sboru...

13. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Samovolně rozjetá vlečka traktoru zranila dva muže. Na místo letěl vrtulník

Na statku ve Staříči na Frýdecko-Místecku došlo v pátek ráno k nehodě, při níž se samovolně rozjela plně naložená vlečka traktoru a zranila dva muže. Na místě zasahovali záchranáři i ostravský...

13. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

Hasiči v sobotu nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční nadýchali kouře, řekla mluvčí...

13. září 2025  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

13. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Koně pomohou k návratu motýlů. Jejich chov u Krásné prospívá změně k lepšímu

Původní druhy rostlin, ale i motýlů a dalšího hmyzu by měli pomoci vrátit do krajiny divocí koně v okolí Krásné na Ašsku. V letních měsících se do tamní rezervace vydali odborníci, aby posoudili,...

13. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Poděbrady obnovují hřiště v areálu Sportovního klubu Slovan

Poděbrady začaly obnovovat hřiště fotbalového areálu Sportovního klubu Slovan poblíž lesoparku Obora. Práce téměř za 13 milionů korun, jejichž součástí je...

13. září 2025  7:18,  aktualizováno  7:18

Do dálničního mostu u Velkého Meziříčí zatéká, dostane injekce

Kolem 40 tisíc aut denně projede po mostě přes Radslavický potok na 147. kilometru dálnice D1 u Velkého Meziříčí. Přemostění z roku 1979 prošlo lokálními opravami už v roce 2018 při modernizaci...

13. září 2025  8:37

Hudba zní v kostelích i huti, festival vábí diváky na hvězdné hosty

Sever Čech a saské příhraničí rozeznívá klasická hudba. Festival Lípa Musica vábí diváky na hvězdné hosty. Koncertuje se v zámecké konírně, v kostelech i ve sklářské huti.

13. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Firmy PotisEdge a Lion Power uzavírají strategické partnerství za účelem podpory inovací v oblasti energetických řešení pro manipulaci s materiálem v Severní Americe

13. září 2025  8:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Uspěchané odvolání ředitele, míní opozice. Situaci v domově prověří audit

Za příliš uspěchané, unáhlené a nedostatečně vyargumentované označila krajská opozice odvolání Martina Kryštofa Kubáka z postu ředitele Domova sociálních služeb Tmavý Důl. Skutečný stav domova...

13. září 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Firma TCL získala na veletrhu IFA 2025 ocenění za klimatizaci FreshIN 3.0 s inovativní úsporou energie díky umělé inteligenci

13. září 2025  8:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.