Církev zvelebuje svůj areál v centru Havlíčkova Brodu, přispělo i město

Martin Vokáč
  8:22aktualizováno  8:22
Římskokatolická farnost v Havlíčkově Brodě vstupuje do jednadvacátého století. Svůj areál na okraji parku Budoucnost postupně modernizuje, práce pomalu končí. Za posledních osm let do něj církev s pomocí dotací a příspěvků investovala 26 milionů korun. Poslední částkou přispělo město.

V samém centru města se děkanství stará zhruba o 1 500 metrů čtverečních pozemků přímo vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie, na okraji parku. Původně na této ploše obehnané vysokou kamennou zdí i částí městských hradeb bývaly dvě budovy. Nyní jedna nová přibyla, celý areál pak podstoupil jakousi omlazovací kúru.

Na velkém travnatém nádvoří vyrostla fara nová. V budově bude sídlit její úřad. „Starou faru, která je přímo naproti kostelu, přenecháme havlíčkobrodské Oblastní charitě,“ sdělil děkan farnosti Oldřich Kučera.

Zmizely rovněž staré garáže přímo naproti vjezdu do komplexu. Místo nich stojí moderní nízkoenergetická budova. „Jsou v ní tři nové moderní byty, které konečně odpovídají standardu 21. století. Jsou určené pro kněží, kteří u nás slouží,“ popsal děkan.

Postupně končí i proměna a zušlechtění celého nádvoří. Byť se ještě v areálu pohybuje těžká technika a party dělníků. Nové objekty i farní zahrada se mají během následujících týdnů kolaudovat.

Proměna a modernizace fary trvá už několik let. Za tu dobu zde farnost v několika stavebních akcích prostavěla mnoho milionů. „Zrovna jsem to počítal. Za posledních osm let šlo do areálu v souhrnu 26 milionů korun,“ sečetl Kučera.

Oprava kostela u řeky Sázavy nabrala rychlost. Havlíčkův Brod už řeší mobiliář

Peníze farnost sháněla, kde se dalo. Na přestavbu přispěla královéhradecká diecéze, ministerstvo kultury i soukromí dárci, část se podařilo sehnat z různých dotací. Největší díl uhradila havlíčkobrodská farnost ze svého.

Pomocnou ruku podali i zástupci radnice. Na různé části přispěli už v minulosti. Naposledy zastupitelé uvolnili příspěvek ve výši dva a čtvrt milionu korun. V pondělí pro zvedlo ruku dvacet z jednadvaceti zastupitelů v tu chvíli přítomných v sále.

Farnost nabídla městu kostel svaté Kateřiny

„Jedná se o velice cennou a důležitou historickou usedlost v centru města, v památkové zóně. Uvědomujeme si, že bez pomoci města by práce v takovém rozsahu nebyly možné,“ řekl starosta Zbyněk Stejskal.

„Podpora církevních památek je důležitou součástí péče o historické dědictví našeho města. Tyto objekty představují významnou část kulturního bohatství Havlíčkova Brodu a jejich zachování je v zájmu všech občanů,“ dodal.

Havlíčkův Brod získá od církve kostel svaté Kateřiny, proti byl jen komunista

Zastupitelé církvi vyšli vstříc ještě z jednoho důvodu, což starosta i ve svém komentáři směrem k zastupitelům ocenil. Loni farnost městu bezúplatně nabídla kostel svaté Kateřiny, v prosinci ho zastupitelé svým rozhodnutím přijali.

„Kapacitní možnosti havlíčkobrodské farnosti nejsou takové, abychom mohli zajišťovat chod dalšího kostela. Myslíme si, že by město mohlo být lepším správcem. Nehledě na to, že by snáze mohlo získat prostředky na dokončení jeho oprav,“ vysvětloval tehdy nabídku děkan Oldřich Kučera.

