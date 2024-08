Farská humna budou patřit dětským hrám

Především děti si přijdou na své v neděli odpoledne v parku na žďárských „Farčatech“. Od 13 do 19 hodin si tam užijí desítky her a aktivit, a to jak z dob minulých, tak ze současnosti. „Cílem je ukázat dětem všeho věku, že je možné si hrát i bez digitálních technologií,“ popsala akci s názvem Alotria na humnech mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Tematickým doplněním budou pro letošní rok i památky UNESCO. Účastníci se tak hravou formou seznámí s modrotiskem, loutkářstvím nebo se sokolnictvím.