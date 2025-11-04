Festival dokumentů přilákal rekordní počet diváků. Teď se přesunul na sítě

Tomáš Blažek
  12:12aktualizováno  12:12
Desetidenní Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava skončil. Ovšem více než 150 filmů z programu letošního ročníku divákům nyní nabízí v pondělí zahájené dvoutýdenní virtuální pokračování festivalu, nazvané Ji.hlava Online. Potrvá do půlnoci 16. listopadu a nabídne i většinu vítězných filmů.
Slavnostní zakončení 29. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů...

Slavnostní zakončení 29. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. (1. listopadu 2025) | foto: ČTK

Jihlava hostí další ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů.
Jihlava už několik dnů žije festivalem dokumentárních filmů.
Jihlava hostí další ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů.
Jihlava hostí další ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů.
21 fotografií

„Kdo nemohl přijet na festival, může se teď setkat během čtrnácti dnů s nejnovějšími ji.hlavskými filmy online,“ řekl ředitel festivalu MFDF Ji.hlava Marek Hovorka.

V neděli zakončený letošní ročník podle něj potvrdil, že úspěšně funguje desetidenní formát festivalu, který se poprvé uskutečnil loni. Data o návštěvnosti pořadatelé MFDF zveřejní až po ukončení festivalu včetně online části, ale už nyní Hovorka vyjádřil spokojenost.

„Nikdy na festivalu nebylo tolik diváků jako letos, návštěvnost se meziročně ještě zvýšila. Mezi diváky i hosty panovala spokojenost a dobrá nálada,“ míní ředitel.

Podle něj se projevil rozdíl oproti šestidennímu formátu, kdy lidé stáli neúspěšně často i několikrát denně ve frontách do kina a odjížděli nespokojení. „Díky vyššímu počtu repríz a rezervačnímu systému toto odpadlo,“ řekla mluvčí festivalu Zuzana Kopáčová.

Slavnostní zakončení 29. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. (1. listopadu 2025)
Jihlava hostí další ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů.
Jihlava už několik dnů žije festivalem dokumentárních filmů.
Jihlava hostí další ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů.
21 fotografií

Filmy online mohou nyní účastníci sledovat díky své festivalové akreditaci. Snímky podléhají geoblokaci - jsou dostupné pouze na území České republiky.

Jarní festivalová tour Vysočinou

Jedním z překvapení festivalu byl film Pan nikdo proti Putinovi režiséra Davida Borensteina a Pavla Talankina, který získal Cenu publika „Měl premiéru až ve druhý festivalový víkend a hned silně u diváků zarezonoval, měl potlesk vestoje,“ podotkla Kopáčová.

Desetidenní trvání MFDF napomohlo i s problémem, kam návštěvníky ubytovat, protože Jihlava mnoho takových kapacit nenabízí. „Lidé přijeli na první víkend, pak odjeli třeba do práce a vrátili se na další víkend,“ poznamenala mluvčí festivalu.

Emoce na festivalu dokumentů v Jihlavě: Gaza, autismus i film o „Tchajwanci“

Příští rok se uskuteční 30. ročník festivalu. A Hovorka naznačil, co bude jubilejnímu ročníku předcházet. „Letos už druhým rokem probíhaly aktivity otevírající festival směrem k seniorům a lidem s handicapem. My bychom rádi udělali během jara festivalovou tour napříč Vysočinou. S projekcemi bychom rádi navštívili seniorské domy a centra, která se specializují na pomoc nevidomým, neslyšícím či nedoslýchavým a dalším lidem s handicapy,“ pověděl Hovorka.

Těší ho, že se letos na festival vrátilo mnoho hvězdných hostů z minulosti. „Už to vnímáme jako samozřejmost – od francouzské legendy Claire Simon přes Vitalije Manského nebo Innu Ševčenko po loňského držitele Ceny za přínos kinematografii Tsai Ming-lianga,“ řekl šéf Ji.hlavy. „Ale vedle nich bylo na festivalu i několik set mladých režisérů a režisérek z celého světa a jejich energie a oddanost filmu mě doslova nabíjí energií,“ dodal Hovorka.

Čtyřnásobný nominant Nobelovy ceny míru

Významným a silně aplaudovaným hostem byl Izzeldin Abuelaish, palestinsko-kanadský lékař a mírový aktivista, čtyřikrát nominovaný na Nobelovu cenu míru. „Jeho silný příběh měl velkou odezvu,“ podotkla Kopáčová. Abuelaish během války v Gaze v roce 2009 přišel o své tři dcery, přesto se zřekl nenávisti a pomsty.

U dalších ocenění lze zmínit cenu za nejlepší debut pro film Tak blízko, tak daleko čínského režiséra Yudi Zhu. Cenu publika si z Ji.hlavy odvezl snímek Pan nikdo proti Putinovi režiséra Davida Borensteina a Pavla Talankina. Za přínos světové kinematografii byl oceněn bolivijský filmový kolektiv Grupo Ukamau.

Mnich z Tchaj-wanu kráčel nočním městem

Klapka a jihlavské natáčení filmu Noční cesta od Ming-lianga pokračuje...

Natáčení filmu Noční cesta tchajwanským režisérem Tsai Ming-liangem v jihlavských ulicích a rovnou i jeho světová premiéra na MFDF bylo letos nejsilnějším momentem pro šéfa festivalu Marka Hovorku. „Jde o výjimečnou událost, umělecký zážitek i zjištění, jak ojedinělým tvůrcem Tsai je,“ vyjádřil se ředitel přehlídky. „Jihlavské ulice, zákoutí, výlohy obchodů i dětská hřiště se proměnily v nezapomenutelné filmové scenérie. A originální noční snová nálada jim dodává unikátnost i v kontextu celé Tsaiovy tvorby,“ dodal Hovorka.

„Noční cesta se uskutečnila na základě pozvání, které jsem loni obdržel od festivalu Ji.hlava, kde jsem měl zvláštní retrospektivu a převzal Cenu za celoživotní přínos. Hned mě zaujala tichá atmosféra malého města a mlha, která zahaluje jeho noci. Tehdy mě napadlo natočit tam nový film ze série Walker,“ sdělil Tsai Ming-liang. Noční pouť vznikla spoluprací režiséra a studentů FAMU během deseti dnů.

Festival Ji.hlava udělil řadu cen: nejlepším tuzemským dokumentem je Čas do zásahu od Vitalije Manského, cenu za nejvýraznější světový dokument získala Natalie Koniarz za snímek Stříbro.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T

Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...

Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...

4. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  13:09

Že ji našel už mrtvou? Žalobce rozcupoval obhajobu, 17 let za vraždu ženy platí

Muž z Písecka si odpyká 17 let vězení za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala. Trest mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Muž matku dvou svých dospělých...

4. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

V čele Bíliny by poslankyni Bařtipánovou (ANO) mohl nahradit radní Matuška (ANO)

V čele Bíliny na Teplicku by novou poslankyni Zuzanu Schwarz Bařtipánovou (ANO) mohl nahradit místostarosta Karel Matuška (ANO). Starostka se funkce vzdá,...

4. listopadu 2025  11:20,  aktualizováno  11:20

Executive Academy pomůže vědcům udělat první krok z laboratoře do byznysu

4. listopadu 2025  12:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zakázku na stavbu dopravního hřiště v M.Boleslavi zřejmě převezme od kraje město

Zakázku na vybudování multifunkčního dopravního hřiště v Mladé Boleslavi zřejmě převezme od Středočeského kraje město. Tendr za 24 milionů korun kraj loni...

4. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

V zoo Dvůr Králové se narodily volavky černé, jde o první odchov v zoo na světě

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se poprvé v historii zoo vylíhla mláďata volavky černé. Podle dvorských chovatelů jde o první odchov na...

4. listopadu 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Policie na jihu Moravy obvinila devět lidí kvůli nakládání s drogami

Dva bratři ze Znojemska podle policie prodávali kokain a další drogy, policie v souvislosti s tím zadržela a obvinila devět lidí. Na policejním webu o tom dnes...

4. listopadu 2025  11:07,  aktualizováno  11:07

Řidič se zákazem řízení a nejspíš i pod vlivem drog ujížděl na Zlínsku policii

Rychlostí i přes 160 kilometrů v hodině ujížděl o víkendu policii na Zlínsku v osobním autě muž, který má zakázáno řídit do roku 2027. Osmkrát soudně trestaný...

4. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Kauza rodu Walderode opět míří k odvolacímu soudu v Hradci Králové

Restituční kauzou Walderode se bude opět zabývat odvolací Krajský soud v Hradci Králové. Proti částečnému rozsudku, který uznal nárok dědičky rodu Johanny...

4. listopadu 2025,  aktualizováno 

Petřín.

Štefánikova hvězdárna na vrchu Petříně, večer.

vydáno 4. listopadu 2025  12:39

Slovák v Brně u zastávky pobodal dva Ukrajince, před soud však nepůjde

Velké množství krve zůstalo nejen na zemi po dubnovém konfliktu tří cizinců u zastávky MHD na jihu Brna. Podle informací iDNES.cz byl agresorem Slovák, který pobodal dva příslušníky Ukrajiny. Ti...

4. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Malé obce, velké inovace: Odborná porota vybrala 15 finalistů soutěže OBEC 2030

4. listopadu 2025  12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.