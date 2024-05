Festival dokumentů bude letos desetidenní, novinkou je program pro děti i mládež

„V roce 2019 jsme poprvé zažili, že jihlavský festival, jak byl nastaven, narazil na své limity z hlediska možností ubytování či reprízování filmů. Další přemýšlení o budoucnosti nám tehdy zhatila pandemie. Znovu jsme se k těm úvahám vrátili v roce 2022 a rozhodli se festival změnit,“ řekl ředitel festivalu Marek Hovorka na brífinku u jihlavského kina Dukla.

„Tady to v roce 1997 všechno začalo. Tehdy byl festival třídenní, promítalo se ve dvou kinosálech. Postupně se rozrostl na šest dnů a deset promítacích míst,“ připomněl Hovorka.

Rozšíření festivalu na deset dnů umožní zvýšit počet projekcí žádaných filmů z jedné či dvou na tři i čtyři. „Většina festivalových filmů je totiž v České republice uvedena jen jednou, a to právě v Jihlavě,“ podotkl Hovorka.

Ředitel chce festival více přiblížit také lidem z Vysočiny. „Věřím, že se letos na projekce dostane i mnoho Jihlavanů a obecně diváků z regionu, kteří v minulosti mohli mít pocit, že je to složité. Festival chceme více otevřít místnímu publiku včetně školáků, oslovit znevýhodněné – handicapované, seniory, rodiče s dětmi,“ předestřel Hovorka.

Novými sekcemi budou Ji.hlava dětem a Ji.hlava Vibes pro teenagery. Nová budou i otevřená diskusní fóra: IF shromáždění.

„Bude to jakýsi brainstorming, co si počít s tématy festivalu, jak je zpracovat, jaké jsou cesty. Abychom třeba nepropadli depresi, že nic nemá smysl, že všechno už je za námi a před námi je černá budoucnost. Tak to určitě není, mnohokrát generace našich předků čelily podobným pocitům,“ upozornil ředitel Marek Hovorka.

Spaní v tělocvičnách už není cool

Program pro filmové profesionály Industry přesunují pořadatelé na všední dny od úterý do pátku. Tím, věří organizátoři, se na festivalové víkendy uvolní přeplněné ubytovací kapacity v Jihlavě a okolí i pro běžné návštěvníky.

„Profesionálů se na festival například loni akreditovalo kolem dvanácti set, což velmi zatěžovalo dostupné ubytovací kapacity. Lidé už nám dávali najevo, že s tím, jak je to tady vedeno, nejsou spokojeni. Dnes už neplatí, že mnoha lidem přijde cool stát v dlouhých frontách nebo spát v tělocvičně,“ přiznal ředitel festivalu.

Prvním krokem ke změně byla podle Hovorky loňská digitalizace rezervací na projekce, která se osvědčila.

„Totálně to proměnilo náladu festivalu: lidé věděli, kam mají na film jít, a že když tam vystojí frontu, do kina se dostanou,“ poznamenal Hovorka. „Reakce na prodloužení jsou zatím vesměs pozitivní,“ dodal. Festival uvede jako každoročně kolem 330 filmů.