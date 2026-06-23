Festival dokumentů Ji.hlava chce na 30. ročníku ukázat filmy, které změnily svět

Oslavou 30. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, který se uskuteční od 23. října do 1. listopadu, budou výstavy, návrat k domácím projekcím, nová audioprocházka po místech spjatých s festivalem i retrospektiva Filmy, které změnily svět. V ní chtějí organizátoři ukázat proměnu dokumentární tvorby nejen za posledních 30 let a to, jaký skutečný dopad na jednotlivce i společnost mohou dokumenty mít, i když tvůrci ve své skromnosti často uvádějí opak, řekl dnes v Jihlavě novinářům ředitel festivalu Marek Hovorka.
"Ty filmy spojuje to, že opravdu něco změnily. Například život konkrétních lidí, že někdo, kdo byl neprávem odsouzený, byl propuštěný na svobodu. Změnily život komunity nebo pracovníků v nějaké továrně. Změnily financování konkrétního regionu a dokonce i přispěly ke změně zákonů," řekl Hovorka.
Festival se v Jihlavě poprvé uskutečnil 24. října 1997. Ve stejné datum se letos uskuteční oslava i s rozkrojením narozeninového dortu. Konat se bude u kina Dukla, které bylo místem prvních projekcí. Z kapacitních důvodů se později pořadatelé rozhodli nabídnou některé snímky k promítání u lidí doma. Pro letošní ročník koncept Můj domácí festival zopakují, i když díky osmi projekčním sálům už festival nedostatkem místa netrpí.
Festivalové výstavy budou tvořit pohlednice, které budou jako přání dokumentárnímu svátku do Jihlavy posílat z celého světa filmoví profesionálové. Druhou z výstav vytvoří sami diváci díky fotografiím z předchozích ročníků, které mohou zasílat do 30. září. Každý týden se ze zaslaných snímků losuje autor, který dostane akreditaci zdarma. Podle Hovorky je už teď zřejmé, že divácké fotografie vyprávějí zcela jiný příběh festivalu, než jak jej vnímají pořadatelé a zaznamenávají profesionální fotografové.
Se svými dojmy z jihlavského festivalu se dnes novinářům svěřili i producenti oscarového snímku Pan Nikdo proti Putinovi Alžběta Karásková a Radovan Síbrt. Loňské uvedení snímku na festivalu v Jihlavě podle nich bylo pro film zásadní. Dokázali díky tomu najít podporovatele, kteří financovali kampaň před vyhlášením ceny americké filmové akademie Oscar. Sošku koprodukční snímek získal letos v březnu. "Projekce (v Jihlavě) byla výjimečná. Reakce diváků byla silná. A mezi diváky seděli lidé, které festival pozval a kteří se rozhodli film v kampani podpořit," řekl Síbrt.
Své ceny vyhlašuje i jihlavský festival, na který se loni akreditovalo 6100 lidí. Jeho nejlepším českým filmem se v roce 2025 stal Čas do zásahu zachycující život v ukrajinském Lvově, kterého se dotýká ruská agrese, i když je daleko od frontové linie. Film Stříbro o životě bolivijských horníků pak loni zvítězil v hlavní sekci festivalu Opus Bonum. Cenu za přínos světové kinematografii si z 29. ročníku jihlavského festivalu odnesl bolivijský filmový kolektiv Grupo Ukamau.