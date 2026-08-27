Festival Ji.hlava chce do města dostat dílo rumunského výtvarníka Perjovschého

Pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník Dan Perjovschi. Jeho dílo má být dárkem Jihlavě, kde se přehlídka letos potřicáté uskuteční. Novinářům to dnes řekla výkonná ředitelka festivalu Martina Pospíšilová. Vedle uměleckého díla si festival své výročí připomene i hodinovým filmem s pracovním názvem Ji.hlava30, jehož režisérkou je Andrea Slováková. Přehlídka se uskuteční od 23. října do 1. listopadu.
"Je to opravu jeden z takových originálních svébytných umělců. Přijede do Jihlavy a spolu s námi bude tvořit dílo na veřejném prostoru, například na zdi. Ještě nevíme, kde přesně to bude. V tuto chvíli hledáme místo, které by bylo pro Jihlavu nejvhodnější," řekla k plánované tvorbě Perjovschého Pospíšilová. Díla rumunského umělce jsou zastoupená v řadě světových sbírek. Důvěrně jeho práci zná Praha, protože je autorem komiksových kreseb, které zdobí Národní technickou knihovnu.
Filmovou esej, která k výročí festivalu vzniká, uvidí jeho návštěvníci jako celek i v šesti desetiminutových verzích, které se budou promítat před festivalovými projekcemi.
Poprvé se mezinárodní festival v Jihlavě konal 24. října 1997. Na stejný den je letos plánována oslava i s rozkrojením narozeninového dortu. Bude u kina Dukla, které bylo místem prvních projekcí.
Na přehlídku ode dneška návštěvníky láká i autobus vyzdobený podle návrhu grafika Juraje Horvátha. "Ten pro 30. ročník proměnil motiv kruhu v rozvlněnou hladinu, obraz, který připomíná, že jednotlivé filmy i jihlavská setkání mohou mít dopad daleko za hranicí samotného festivalu," uvedla mluvčí festivalu Zuzana Kopáčová.
Loni se na festival akreditovalo 6100 lidí. Jeho nejlepším českým filmem se v roce 2025 stal Čas do zásahu zachycující život v ukrajinském Lvově, kterého se dotýká ruská agrese, i když je daleko od frontové linie. Film Stříbro o životě bolivijských horníků pak loni zvítězil v hlavní sekci festivalu Opus Bonum. Cenu za přínos světové kinematografii si z 29. ročníku jihlavského festivalu odnesl bolivijský filmový kolektiv Grupo Ukamau.
Pošesté letos festival udělí také cenu za nejlepší dokumentární knihu. Z 300 přihlášených titulů jich bylo do soutěže nominováno 30. "V polovině září zúží odborná porota tento výběr na pět. Nejlepší dokumentární kniha roku pak bude vyhlášena na zahájení festivalu a získá odměnu 30.000 korun," dodala Kopáčová.