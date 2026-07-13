Festival Milion tónů pro demokracii bude letos v novoměstské Horácké galerii

Novoměstská Horácká galerie bude v sobotu dějištěm festivalu Milion tónů pro demokracii. Vystoupí na něm i kapela Garage a Tony Ducháček. Jako nultý ročník začínal festival loni v areálu sjezdovky na Harusově kopci, letos chtěli organizátoři dostat hudební produkci do centra Nového Města na Moravě. ČTK to řekla pořadatelka Iva Dostálová.
"Chtěli jsme to dostat trošku víc do centra města, aby o nás víc lidí vědělo a víc lidí přišlo," řekla Dostálová. Kapacita nádvoří galerie, kde se festival uskuteční, je asi 300 lidí. Vstupenky už se prodávají, do 10. června byly za 299 korun, nyní stojí 350 korun. "Náš festival je opravdu neziskový. Vstupné jde na pokrytí nákladů," řekla Dostálová. Stejně jako loni podle ní poputuje část peněz na charitativní projekt. Loni to byl novoměstský Domov Pomněnka, který poskytuje služby lidem s demencemi.
Za hlavní hvězdu festivalu považuje Dostálová kapelu Garáž a Tonyho Ducháčka. "Od jeho paní manažerky vím, že si hodně vybírá, na jaký festival přijede, protože je po vážné nemoci. Je na festivalu Pohoda na Slovensku a potom si vybral nás. Z toho jsem nadšená," řekla Dostálová.
Vystupovat budou i kapely Časovač, Atomy nevadí a Starci na chmelu složená z českých a slovenských hudebníků nebo skupina Neúspěšný atlet. "To byla vůbec první kapela, která mě po loňském festivalu oslovila, že by u nás chtěla vystupovat," řekla Dostálová. Hudební vystoupení doplní debata se spisovatelkou a scenáristkou Natálií Kocábovou a slam poetry.
Za festivalem Milion tónů pro demokracii stojí spolek Milion chvilek pro demokracii. Obdobná hudební akce se letos uskutečnila v Olomouci a v září bude v Opavě. Podle Dostálová má být festival striktně oddělený od současné politiky, i když podporuje obecně demokracii a otevřenou diskusi ve společnosti. Na to, kdo za festivalem je, Dostálová účinkující důsledně upozorňuje. Loni kvůli tomu jedna z kapel těsně před konáním festivalu odmítla vystoupit. Že mají lidé s pořadatelem festivalu problémy, je podle ní patrné i z přelepování plakátů, které na festival zvou. "Jeden večer je vylepíme, druhý den jsou přelepené, i když se obecně na plakátovacích plochách ctí pravidlo nepřelepovat akce, které teprve budou. Je to takové tiché, ale pořád proti nám někde jde. Ale šli jsme s manželem (spoluorganizátorem) do toho, dali jsme kůži na trh, tak pokračujeme. Mám z toho pořád dobrý pocit, že aspoň něco dělám," dodala Dostálová.