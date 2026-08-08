Festivalovou Telč řezbář Lubomír Janoušek už 40 let nevynechává

Řezbář Lubomír Janoušek z Výčap na Třebíčsku už 40 let nabízí svoji tvorbu na festivalu Prázdniny v Telči. Nevynechal ani letos, když svoji improvizovanou dílnu v pátek znovu otevřel na náměstí Zachariáše z Hradce. ČTK řekl, že víc než obchod ho do města láká nostalgie.
"Zpočátku jsem sem jezdil hlavně kvůli atmosféře, ale ta se časem proměňovala. Teď už je to spíš z nostalgie. Pokud něco děláte skoro tři čtvrtě života a pak skončíte, tak vám prostě něco chybí," řekl Janoušek, který nedávno oslavil 70. narozeniny.
Dřevěné šperky určené původně jen pro jeho ženu začal původní profesí strojař na festivalu prodávat ještě za komunismu. Získat povolení tehdy nebylo jednoduché. "Prvně jsem musel dodat vzorky před komisi na krajský úřad do Brna, zda tím někomu nenaruším charakter. Když to krajská kulturní komise schválila, musel jsem na okresní úřad v Třebíči dodat kalkulace, kde mi schvalovali cenu, za kolik to vůbec můžu prodávat," zavzpomínal Janoušek. Jeho práci tehdy úředníci ohodnotili na 21 korun za hodinu.
Ke šperkům z tradičních i méně obvyklých dřevin, mezi které patří i ruj vlasatá, později zařadil vyřezávané betlémy z lipového dřeva. Kolemjdoucí láká především to, že ho mohou sledovat přímo při práci. "Ještě pořád to trochu táhne, i když už ne tolik. Když jsem sem začínal jezdit, byl okolo mě celý dav. Dřív taky jezdilo dost lidí z Rakouska, kterým se moje práce hodně líbila," řekl Janoušek. Setkávání se zahraničními turisty ho také přimělo učit se německy a anglicky.
Teď už je podle něj akcí s ukázkami tradičních řemesel hodně a přestává to být nevšední podívaná. Odhadnout tak, jaký bude odbyt, je složité. "Někdy tady sedím dva týdny za nulu, jindy prodám za odpoledne tři betlémy," řekl Janoušek, který kromě Telče jezdí pravidelně už jen na setkání řezbářů Dřevořezání v Třešti na Jihlavsku. Ostatní akce vynechává a na svých výtvorech pracuje raději doma v dílně, často na objednávku. "A na nezájem si nemůžu stěžovat, zakázek mám na dva roky dopředu," uzavřel Janoušek.
Multižánrový festival Prázdniny v Telči se letos koná počtyřiačtyřicáté. Začal 31. července a potrvá do 16. srpna.