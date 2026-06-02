Porotu nadchly krátké filmy žáků základní školy, dokázali procítit tragické události

Ilona Zelníčková
  15:22aktualizováno  15:22
Sledovat Metro na Googlu
Velkého úspěchu dosáhli jihlavští žáci ze ZŠ Jungmannova a ze Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava. Se svými krátkými snímky se zúčastnili druhého ročníku celostátní filmové soutěže Památníku Terezín - Memoriálu Hany Greenfieldové. Jejich silné příběhy porotce oslovily, žáci brali hlavní ceny.
Výsledkem kolektivní práce žáků ZŠ Jungmannova byl originální film, který...

Výsledkem kolektivní práce žáků ZŠ Jungmannova byl originální film, který zaujal porotu. V konkurenci dalších přihlášených z celé ČR obdrželi jeho tvůrci Cenu Erika Poláka. | foto: Archiv ZŠ Jungmanova

Děti ze Základní školy Jungmannova se ve svém krátkém snímku zaměřily na téma...
Děti ze Základní školy Jungmannova se ve svém krátkém snímku zaměřily na téma...
Žáci ze ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava zpracovaly příběh dívky Hany...
Žáci ze ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava zpracovaly příběh dívky Hany...
6 fotografií

Letošním tématem soutěže bylo motto: „Nejsi jeden z nás!“ Školáci ze ZŠ Jungmannova si za jeho zpracování odnášejí Cenu Erika Poláka a žáci ze ZŠ speciální a Praktické školy se umístili na skvělém druhém místě.

Soutěž vyhlásil Památník Terezín ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a Knihovnou J. A. Komenského a spolkem Open Eye. Téma „Nejsi jeden z nás!“ vybízelo k zamyšlení nad otázkami tolerance, předsudků, identity a mezilidských vztahů.

„Úspěch obou jihlavských škol je vskutku mimořádný. Tato soutěž má vždy obrovskou účast škol z celé republiky. Tohle se Jihlavě opravdu povedlo,“ konstatovala Zuzana Šimková, ředitelka Základní školy speciální a Praktické školy.

Děti ze Základní školy Jungmannova se ve svém krátkém snímku zaměřily na téma vyčlenění, rasismu a ztráty vlastní identity.
Děti ze Základní školy Jungmannova se ve svém krátkém snímku zaměřily na téma vyčlenění, rasismu a ztráty vlastní identity.
Žáci ze ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava zpracovaly příběh dívky Hany Bradyové. Ve filmu listují knihou a čtou krátké úryvky ze života Hany a její rodiny.
Žáci ze ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava zpracovaly příběh dívky Hany Bradyové. Ve filmu listují knihou a čtou krátké úryvky ze života Hany a její rodiny.
6 fotografií

Výsledkem kolektivní práce žáků ZŠ Jungmannova byl originální film, který zaujal porotu a v konkurenci dalších přihlášených z celé České republiky obdrželi jeho tvůrci Cenu Erika Poláka. Ve svém krátkém snímku se děti zaměřily na téma vyčlenění, rasismu a ztráty vlastní identity.

„Ukázaly, jak bolestivé může být odmítnutí jen kvůli původu a jak důležité je umět druhého člověka přijmout, respektovat a zastat se ho,“ popsala ředitelka školy Ivana Málková. V krátkém filmu se prolínají záběry z koncentračních táborů, hrané scénky zasazené do historie i současnosti.

„Účast v soutěži přinesla žákům nejen nové zkušenosti, ale také možnost hlubšího porozumění historickým souvislostem a významu lidské solidarity a respektu,“ uvedla Ivana Málková. „Děkujeme všem žákům za skvělou reprezentaci školy. Jsme na vás hrdí,“ dodala.

Kniha ilustrací, historických fotografií a koláží

Velkého ocenění v podobě druhé příčky se dočkali také žáci ze Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava. Snímek, který školáci zpracovali, byl inspirován osudem Hany Bradyové z Nového Města na Moravě, jedné z nejznámějších dětských obětí holokaustu.

Hana musela v roce 1942, krátce před svými jedenáctými narozeninami, odejít do terezínského ghetta. Odtud byla o dva roky později deportována do koncentračního tábora v Osvětimi-Březince, kde její život skončil hned po příjezdu v plynové komoře.

Hanin kufřík s číslem 625, jejím jménem a německy psaným nápisem sirotek se později stal jedním ze symbolů holokaustu.

Svar trubek či závity. Tak v Jihlavě soutěžili mladí instalatéři

Žáci zpracovali tento příběh do knihy, která je postavená především na vlastních ilustracích. Součástí jsou také historické fotografie a koláže. Ve filmu pak jihlavští školáci knihou listují a předčítají krátké úryvky ze života Hany a její rodiny.

Tvorby se účastnila celá jedna třída - jedenáct žáků pod vedením speciální pedagožky Veroniky Brtníkové.

„Přiblížit utrpení a závažnost tématu holokaustu osobám se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby se dokázaly ve svých myšlenkách přiblížit k co nejhlubšímu porozumění a prožitku všech obětí genocidy, je pro všechny pedagogy velká výzva,“ popsala Veronika Brtníková.

Komplexní dokument o Haně i její rodině

Žáci měli možnost prostřednictvím příběhu Hany Bradyové a jejího bratra Jiřího, kteří jim byli blízcí věkem i nedalekým místem, odkud pocházeli, nahlédnout na konkrétní lidské osudy.

„Vznikl komplexní dokument, který vypráví o Haně, její rodině i tvůrcích. Celý proces tvorby knihy i filmu napomohl k porozumění a přiblížení tématu holokaustu mladým lidem, jejichž osud by se za války dost možná ubíral stejným směrem pro jejich handicap,“ poznamenala Brtníková.

Nejsympatičtější byli Hitlerjugend. Soutěž vzbudila rozpaky, škola ji hájí

Práce na filmu a knize probíhaly v rámci dlouhodobého projektu. „Prolínala se v něm literární výchova, historie, výtvarná i hudební výchova. Byla jsem ohromena tím, jak byly děti schopné procítit tak tragické záležitosti,“ řekla ředitelka Zuzana Šimková. „Velké poděkování patří všem, kteří se na vzniku filmu podíleli - za čas, nápady, citlivý přístup i odvahu připomínat příběhy, na které nesmíme zapomenout,“ dodala.

Pro ZŠ speciální a Praktickou školu to není první ocenění v této soutěži. V loňském prvním ročníku filmové soutěže si škola odnesla Cenu Erika Poláka.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Nová školka v Medlešicích bude Chrudim stát 36,27 milionu korun bez DPH

ilustrační snímek

Chrudim vybrala stavební firmu, která vybuduje mateřskou školu v parku u zámku v místní části Medlešice. V soutěži formou Design & Build, kdy dodavatel...

2. června 2026,  aktualizováno 

Radnice v Uherském Hradišti zakáže od července vstup na hřbitovy se psy

ilustrační snímek

Na hřbitovy v Uherském Hradišti a jeho místních částech nebude od července možný vstup se psy. Výjimku budou mít asistenční psi. Novým pravidlem město reaguje...

2. června 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Pardubická galerie zahajuje výstavu inspirovanou filozofií Fridricha Nietzscheho

ilustrační snímek

Galerie Art Space NOV v Pardubicích ve čtvrtek zahájí výstavu děl malíře Martina Koláře. Představí jeho tvorbu inspirovanou filozofií Friedricha Nietzscheho a...

2. června 2026  13:46,  aktualizováno  13:46

V Boršicích vítali Pavla v krojích. Jezdíte na motorce po zadním kole? ptaly se děti

Prezidentský pár přivítaly před boršickou školou děti v místních krojích. (2....

Návštěvou Střední školy letecké v Kunovicích ráno zahájil prezident Petr Pavel s manželkou Evou dvoudenní cestu Zlínským krajem. Prohlédl si tam hangár a debatoval studenty, v základní škole v...

2. června 2026  7:02,  aktualizováno  15:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádrž ve Slušovicích čekají úpravy, má pojmout i desetitisíciletou vodu

Vodárenská nádrž Slušovice (2026)

Přibližně půl století stará vodní nádrž na řece Dřevnici nad Slušovicemi, která zásobuje pitnou vodou přibližně 100 tisíc lidí, se dočká částečné rekonstrukce. Obyvatelé o zdroj vody nepřijdou,...

2. června 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Porotu nadchly krátké filmy žáků základní školy, dokázali procítit tragické události

Výsledkem kolektivní práce žáků ZŠ Jungmannova byl originální film, který...

Velkého úspěchu dosáhli jihlavští žáci ze ZŠ Jungmannova a ze Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava. Se svými krátkými snímky se zúčastnili druhého ročníku celostátní filmové soutěže...

2. června 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Beats for Love přivítá 550 umělců včetně Calvina Harrise a Alessa

ilustrační snímek

Letošní ročník festivalu taneční a elektronické hudby Beats for Love v Ostravě nabídne bezmála 200 zahraničních interpretů. Celkem se na akci, která patří mezi...

2. června 2026  13:33,  aktualizováno  13:33

P&G podpořila rekonstrukci hygienického centra v azylovém domě ČČK

2. června 2026  15:11

Hokej skončil, marketing pokračuje. Vítěze MS v současnosti určují i sociální sítě

BCF Arena, za ní černé mraky. Čtyři patra nahoru, většina cesty venkem. Až pak...

Miliony zhlédnutí, obsah přímo ze stadionů a influenceři jako součást sportovních kampaní. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku ukázalo, že značky dnes bojují o pozornost fanoušků nejen během...

2. června 2026  15:08

Vítání léta v Domově Sulická nabídne hudbu, atrakce i program pro celou rodinu

Domov Sulická zve na Vítání léta. Hudba, atrakce pro děti i jarmark.

Hudba, tanec, dobré jídlo a program pro celou rodinu. Taková bude tradiční akce Vítání léta, kterou v sobotu 20. června 2026 pořádá Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická na Praze 4.

2. června 2026  15:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Před brněnským nádražím se na chodníku svíjel zdrogovaný muž, měl u sebe statisíce

ilustrační snímek

Nečekané okolnosti provázely zdánlivě všední případ, jímž se minulý týden zabývali brněnští strážníci. Ti zasahovali u muže, který se zřejmě pod vlivem drog válel na chodníku před hlavním nádražím....

2. června 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Skanzen Rochus připomene historii turistiky, nabídne i pozorování hvězd

ilustrační snímek

Skanzen Rochus v Uherském Hradišti připomene v sobotu 6. června historii i současnost turistiky a cestování krajinou. Při akci pojmenované Rochus pod hvězdami...

2. června 2026  13:24,  aktualizováno  13:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.